Особый знак для четырех китайских знаков зодиака: чья жизнь круто изменится

Воскресенье - это именно тот день, когда нужно сделать первый важный шаг.

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Чья жизнь кардинально изменится уже 1 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому Вселенная поможет оставить трудности позади

Какие знаки зодиака почувствуют приближение светлой полосы

С 1 ноября жизнь наконец-то начнёт становиться намного проще для четырёх китайских знаков зодиака. Причина в том, что в воскресенье будет господствовать энергия Земного Кролика.

Астрологи YourTango говорят, что воскресенье - это тот самый день, когда следует сделать первый важный шаг в будущее. В то же время не стоит давить на себя, пытаясь что-то завершить или продемонстрировать какие-то конкретные результаты, пишет Главред.

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Чья жизнь скоро начнёт меняться

Тигр

Вы долгое время чувствовали себя измотанными и уставшими от всего. Однако 1 ноября вы начнете ожидать лучшего, вместо того чтобы готовиться к худшему. Вы поверите в собственные силы - будь то приступая к новым задачам на работе или предлагая идеи друзьям.

Коза

В воскресенье вы отпустите ожидания и наконец обретете душевное спокойствие. Вы будете воспринимать этот период жизни как подготовку к чему-то новому. Раньше вы были слишком строги к себе, но теперь измените это. Вы станете добрее.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Крыса

Вы наконец почувствуете, что мир обретает смысл - жизнь складывается именно так, как вам нужно. 1 ноября произойдёт нечто, что заставит вас остановиться и задуматься: возможно, Вселенная наконец-то начала обращать на вас внимание? Делая определённые шаги, вы будете чувствовать вмешательство судьбы, и всё будет складываться как нельзя лучше.

Змея

Весь этот год вы действовали вопреки здравому смыслу, но в воскресенье всё будет иначе. Вы стремитесь направить свою жизнь в лучшее русло. Наконец-то вы достигли того состояния, когда озарение подсказывает, что именно следует сделать. 1 ноября ваша главная задача - найти мир с самим собой.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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