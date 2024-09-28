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4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться

Ангелина Подвысоцкая
28 сентября 2024, 00:13
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Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых октябрь 2024 года будет невероятно счастливым.
гороскоп, женщина
4 самых счастливых знака зодиака в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Гороскоп на октябрь 2024 года говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака будут происходить невероятные события. Их мечты буквально начнут сбываться. Они станут настоящими счастливчиками.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, для которых октябрь станет очень счастливым и благоприятным месяцем.

Гороскоп на октябрь Близнецы

Благоприятные дни октября-2024: 2, 7, 10, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября-2024: 13, 15, 16, 19, 30.

Карьера и деньги. В октябре Близнецы получат прекрасный шанс проявить себя с лучше стороны. Благодаря свойственным Близнецам коммуникабельности и обаянию, они сумеют легко решить самые запутанные вопросы. В середине октября нужно быть начеку, поскольку кто-то попытается манипулировать Близнецами и ввести их в заблуждение. Особенно опасными будут 13-17 октября. Велика вероятность острого конфликта на работе. Нужно держать себя в руках и не поддаваться на провокации.

Что касается финансовой сферы, то рекомендации таковы: нужно вовремя оплачивать налоги и штрафы, не брать в долг, иначе это может привести к массе проблем в следующих месяцах.

Личная жизнь. Октябрь 2024 года для Близнецов будет на редкость благоприятен. В первой половине месяца появится возможность по-настоящему влюбиться, а семейные пары задумаются о рождении ребенка. Октябрь – прекрасное время для зачатия.

Здоровье. В первой половине октября Близнецы почувствуют недомогание из-за переутомления и ипохондрии. Во второй половине месяца следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и употреблять меньше соли, которая в октябре станет врагом Близнецов.

Гороскоп на октябрь Дева

Благоприятные дни октября-2024: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября-2024: 9, 12, 14, 16, 23.

Карьера и деньги. Октябрь 2024-го будет активным месяцем для Девы. Самых разных дел будет много, но все козыри для достижения целей в руках Девы. В середине месяца не стоит давать волю эмоциям.

Финансовое положение Девы в октябре не вызывает никаких опасений. Но не стоит терять бдительность, общаясь с сотрудниками и деловыми партнерами. Большого финансового прорыва Дева может достичь в самом конце месяца.

Личная жизнь. В начале октября у Девы возможны ссоры с супругом из-за мелких бытовых проблем. В жизни свободных Дев в октябре начнется непростая полоса. Если же Дева была связана узами брака или у нее есть любимый человек, в октябре вторая половина станет очень требовательной, попытается контролировать каждый шаг и будет ревновать. Зато октябрь покажет, есть ли у Девы с ее избранником совместное будущее или лучше расстаться в октябре.

Здоровье. Энергетический потенциал Девы в октябре будет высок, благодаря чему она сможет справиться с непростыми жизненными ситуациями. Самочувствие будет хорошим. Единственное, что может беспокоить Деву, – сухость кожи или высыпания на лице. Дева в октябре может побаловать себя сладким, фруктами и шоколадом, особенно в дождливые и холодные дни. Благоприятно сходить на массаж и в сауну.

Смотрите видео с прогнозом от астролога Влада Росса на октябрь:

Гороскоп на октябрь Стрелец

Благоприятные дни октября-2024: 5, 7, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 8, 18, 22, 29.

Карьера и деньги. Октябрь у Стрельца будет благоприятным периодом для достижения поставленных целей, освоения новой профессии и испытания своих сил в новой сфере. Коллеги будут готовы не только прийти Стрельцу на помощь, но и разделить его обязанности. Во второй половине месяца некий счастливый случай или мимоходом брошенная фраза незнакомого человека могут кардинально изменить взгляды Стрельца на тот или иной служебный вопрос. В результате получится действовать более эффективно.

С деньгами в начале месяца у Стрельца будет напряженная ситуация, но позже стабилизируется. В конце октября материальное положение будет настолько прекрасным, что доходы могут стремительно возрасти. Но это касается людей, которые не сидят на зарплате, а ФОПы, люди, занимающиеся свободной предпринимательской деятельностью.

Личная жизнь. В первой половине октября семейные Стрельцы будут наслаждаться покоем и гармонией. Несмотря на то, что будет солнечное затмение, никаких разлук и разводов не предвидится. Те Стрельцы, что живут в гражданском браке, в середине месяца решат подать заявление в ЗАГС, ведь это хороший период для принятия соответствующего решения. Одинокие стрельцы смогут неожиданно завязать отношения в конце месяца в кафе, метро, на природе, и это будет их судьба.

Здоровье. В середине октября-2024 на работе у Стрельца ожидается передышка: напрягаться нет смысла, поскольку дела и так будут идти хорошо. Можно взять паузу и сосредоточиться на своем здоровье. Если Стрельцу нужна плановая операция, нужно обязательно сделать ее именно в этом месяце. На вторую половину месяца рекомендуется запланировать отпуск и провести его возле водоема или лечебных водах.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на октябрь Водолей

Благоприятные дни октября-2024: 3, 9, 13, 22, 28, 31.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 2, 10, 11, 27, 30.

Карьера и деньги. В октябре Водолею удастся отвоевать территорию от вражеских посягательств. Если Водолею хотят урезать зарплату, как-то обидеть, нужно давать отпор, даже если это начальство – нужно идти напролом. У конкурентов не будет ни единого шанса – успех ждет Водолея. Нужно включить обаяние, и тогда рабочая проблема, которая никак не может решиться, раствориться в воздухе без следа.

Самое выгодное вложение денег в октябре для Водолея – это вложение в новые знания: изучайте иностранные языки или осваивайте новое дело, и тогда совсем скоро полученные знания пригодятся.

Личная жизнь. Если Водолей собрался что-то изменить в личной жизни, то лучшего времени, чем октябрь, не придумать – звезды на стороне представителей знака. Только поначалу лучше всё держать в тайне от окружающих. Семейным Водолеям необходимо проявить чуткость и понимание в отношениях, особенно с младшими членами семьи. И лучшим подарком для них будет внимание, забота и ласка Водолея.

Здоровье. В октябре у Водолея могут обостриться некоторые хронические заболевания. В этом месяце всегда под рукой должны быть нужные лекарственные препараты для облегчения симптомов заболевания. Водолею важно одеваться по погоде и стараться держать ноги в тепле, ведь в октябре может резко похолодать. В октябре самое время задуматься о прививке против какой-то болезни, о которой Водолея всё время думает, например, от гепатита или гриппа. Выбрать нужно самостоятельно, поскольку Водолей сам чувствует, чем может заболеть в октябре.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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