4 знака зодиака, которые будут неудачниками в октябре: какие проблемы их ждут

Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых октябрь 2024 года будет очень сложным периодом.

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4 знака зодиака, которые будут неудачниками в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Гороскоп на октябрь 2024 года говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака будет много разных проблем. Их может атаковать череда неудач, которые затронут не только карьеру, но и отношения.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знаков зодиака, для которых октябрь будет неудачным.

Гороскоп на октябрь Овен

Благоприятные дни октября-2024: 5, 11, 14, 15, 30.

Неблагоприятные дни октября-2024: 8, 9, 16, 17, 20, 21.

Карьера и деньги. Октябрь 2024-го у Овна будет благоприятным для завязывания и укрепления партнерских взаимоотношений, старта проектов, подписания договоров и просто удачной работы на своем месте. Главное в октябре, особенно в первые две недели, научиться вести конструктивный диалог и внимательно слушать собеседников.

Финансовые позиция Овна в октябре будут довольно стабильны. Больших убытков в октябре не предвидится. Важно все просчитывать и не идти на необдуманный риск.

Личная жизнь. В семейной жизни Овна в октябре 2024 года возможны сложности и препятствия. Если избранник загружен работой, и Овен начинает переживать из-за недостатка внимания к своей персоне, то так может даже разрушиться брак. Вообще, звездная обстановка первой половины месяца будет провоцировать представителей знака на конфликты.

Во второй половине октября дома у Овна тоже будет не очень спокойно. А в последнюю неделю месяца возможны двусмысленные знаки внимания со стороны влюбленного коллеги. Вполне может начаться служебный роман. В любом случае, от Овна будет исходить энергия такой силы, что мало кто сможет перед ним устоять, особенно если представители знака внезапно сменят имидж.

Здоровье. Первая неделя октября будет благоприятна для планового посещения врача Овном, обследований. В середине месяца наиболее проблемной зоной могут стать желудок и тонкий кишечник. Во второй половине месяца в зоне риска будут глаза и сосуды головного мозга. Октябрь неблагоприятен для больших нагрузок. Конец месяца довольно благоприятен и подойдет для приобретения годового абонемента в тренажерный зал. В последние дни октября Овен будет чувствовать себя хорошо.

Гороскоп на октябрь Рак

Благоприятные дни октября-2024: 3, 6, 11, 20, 25.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 9, 15, 16, 23.

Карьера и деньги. В первой половине октября на работе у Рака особых сюрпризов не предвидится. Всё будет идти своим чередом, ответственных решений принимать Раку не придется. Сдержаннее нужно быть в конце месяца. Под воздействием космических аспектов будет сложно обходить острые углы, особенно когда будет противостояние Марса, Солнца и Плутона.

Финансовая ситуация в октябре у Рака будет более-менее стабильной, если он не будет рисковать. Иначе есть риск прогореть.

Личная жизнь. Весь октябрь внимание Рака будет поглощено домашними делами. Родственники неожиданно могут вороваться к нему домой. Звезды рекомендуют изучать рынок недвижимости, выбирать риелтора, подумать об ипотеке, но не принимать решений о крупных покупках. Лучше всё хорошенько обдумать, понять, чего на самом деле хочется.

Одинокие Раки в октябре могут встретить свою судьбу, особенно вблизи затмения.

Здоровье. Состояние здоровья Рака в октябре не внушает опасений. Проблемой месяца может стать аллергия на определенные продукты или косметические средства. Диеты в октябре нежелательны, как и новые непривычные процедуры. Благоприятно укреплять иммунитет и принимать витамины.

Смотрите видео с прогнозом от астролога Влада Росса на октябрь:

Гороскоп на октябрь Весы

Благоприятные дни октября-2024: 7, 10, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября-2024: 8, 15, 16, 19, 30.

Карьера и деньги. Весам в работе и финансовой сфере в октябре важно постараться задать высокий темп. Нужно использовать все предоставленные шансы, особенно в конце месяца – для этого будут и силы, и энергия, и поддержка звезд. Некоторые представители знака попробуют себя в этом месяце на новом поприще. В конце октября для Весов сложится удачная комбинация звезд.

В октябре звезды не рекомендуют Весам тратить слишком много денег на семью, совершать важные покупки, особенно в начале месяца.

Личная жизнь. В первой половине октября семейная жизнь может показаться Весам скучноватой и однообразной – вашим отношениям требуется новый импульс. Вблизи солнечного затмения может быть много расставаний.

Одинокие Весы могут встретить человека, общение с которым может закончиться созданием семьи.

Здоровье. Октябрь будет благоприятен для тех Весов, которые хотят похудеть. В середине месяца аппетит Весов снизится. При этом не нужно искать экзотических диет – достаточно просто исключить из рациона продукты с большим количеством углеводов и обильные ужины. Также возможны аллергические реакции, которые станут заметны на коже. Неблагоприятное время, чтобы загорать – что на пляжах, что в солярии, иначе могут быть плохие последствия для кожи.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на октябрь Рыбы

Благоприятные дни октября-2024: 1, 2, 10, 14, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни октября-2024: 3, 4, 12, 13, 19, 23.

Карьера и деньги. В октябре у Рыб вполне возможны неприятности на работе, но не стоит заранее настраиваться на пессимистический лад. Рыбам хватит сил и мудрости, чтобы принимать правильные решения.

В финансовом плане в октябре Рыбам нельзя поддаваться соблазнам потратить немалую сумму на развлечения, даже если кажется, что они того стоят. Если Рыбы отправятся за границу, они там могут потратиться так, что вернутся без единой гривны в кармане.

Личная жизнь. В начале октября-2024 в вопросах личной жизни Рыбам не стоит проявлять большую категоричность, иначе партнер может потерять самообладание. Нужно стараться проявлять гибкость в отношениях, тем более Рыбы обладают врожденным чувством такта. Рыбам, мечтающим о постоянных отношениях, необходимо набраться терпения до конца месяца, ведь в это время они могут стать особенно привлекательными. Нужно будет воспользоваться моментом и заявить о себе человеку, к которому Рыбы не равнодушны.

Здоровье. В октябре Рыбы столкнутся с проблемой лишнего веса, то есть они могут заметно прибавить в весе. Потому рекомендуется сесть на диету, ведь в связи с этим пострадает не только фигура, но и здоровье в целом. В этом месяце Рыбы будут склонны засиживаться допоздна на работе, учебе или за просмотром фильма и меньше двигаться. Потому Рыбам нужно брать волю в кулак и больше бегать или ходить. В октябре нужно внимательно относиться к себе, нормализовать свой рацион питания, а главное – хорошо высыпаться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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