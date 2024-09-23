УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

4 знака зодиака, которым суждено стать великими

Сергей Кущ
23 сентября 2024, 11:43
125
Некоторые представители зодиакального круга очень удачливы.
4 знака зодиака, которым суждено стать великими
4 знака зодиака, которым суждено стать великими / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Согласно астрологии, некоторые знаки зодиака считаются обреченными на величие. Будь то их врожденные качества, уникальные сильные стороны или космические расклады, эти знаки выделяются в небесной сфере.

Первопроходец

Овен, первый знак зодиака, известен своей смелостью и новаторским духом. Людьми, рожденными под этим огненным знаком, часто движет неустанное желание вести за собой и побеждать. Их динамичная энергия и бесстрашие ведут их к величию, будь то в предпринимательстве, спорте или в любой другой области, где ценится инициатива и смелость.

знаки зодиака инфографика
знаки зодиака инфографика / Инфографика: Главред

Исполнитель

Львами управляет Солнце, центр нашей Солнечной системы, и эта небесная ассоциация наделяет их природной харизмой и лидерскими качествами. Львы процветают в центре внимания, часто достигая величия благодаря своему творчеству, щедрости и страсти. Их способность вдохновлять и возвышать других делает их прирожденными лидерами и влиятельными людьми.

видео дня

Интуитивный стратег

Скорпионы известны своей интенсивностью и стратегическим мышлением. Управляемые Плутоном, планетой трансформации и силы, Скорпионы обладают глубоко укоренившейся интуицией, которая позволяет им ловко ориентироваться в сложных ситуациях. Их решимость и стойкость часто приводят их к достижению величия благодаря способности превращать трудности в возможности.

Амбициозный исполнитель

Козерогами движут амбиции и сильное чувство цели. Символизируемые горным козлом, эти люди неуклонно идут к своим целям с непоколебимой решимостью и дисциплиной. Управляемые Сатурном, планетой структуры и ответственности, Козероги часто достигают величия благодаря своей практичности, стойкости и сильной трудовой этике.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Реклама

Главное за день

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:19 Мир
Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

13:04 Мир
Еще больше городов Украины под угрозой: РФ увеличила дальность ударов КАБов - Братчук

Еще больше городов Украины под угрозой: РФ увеличила дальность ударов КАБов - Братчук

12:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами 54235

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча 12247

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

Есть первые прилеты : РФ атаковала Украину ракетами 3945

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Козерогам - невероятная удача, Ракам - большая нагрузка 3600

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Козерогам - невероятная удача, Ракам - большая нагрузка

Последние новости

13:56

Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснение

13:48

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

13:29

"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФВидео

13:19

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:04

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
12:52

И согреетесь, и сэкономите: какие дрова лучше для отопления дома

12:50

Еще больше городов Украины под угрозой: РФ увеличила дальность ударов КАБов - Братчук

12:41

Накроет жара из Турции и Балкан: какой будет погода в Украине с 23 по 29 сентября

12:35

Стратегия РФ "трещит по швам": враг в панике пытается удержаться на Харьковщине

Реклама
12:29

С "Кинжалов" на "Искандеры": Криволап раскрыл новую стратегию ракетных ударов РФВидео

12:26

Была в сопровождении мужа: как выглядит Кейт Миддлтон после химиотерапии

12:09

Мужчина "никогда не имел хорошей стрижки" и обратился к парикмахеру - что из этого вышлоВидео

11:59

Могилу путиниста Маслякова разгромили в МосквеВидео

11:43

4 знака зодиака, которым суждено стать великими

11:40

Возле одного из городов ситуация критическая: боец ВСУ рассказал об обострении на фронте

11:38

Авокадо созревает за 10 минут: гениальная подсказка кулинарного эксперта

11:36

Готовили захват власти в Одессе: СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУФото

11:21

Курская область и не только: в The Times назвали 4 пункта плана победы Зеленского

11:04

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Змеям - неудачи, Лошадям - испорченный день

11:02

Удары по складам в России: стоит ли ожидать радикального ответа от РФ - КриволапВидео

Реклама
11:02

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Овнам - прибыль, Тельцам - новые горизонты, Близнецам - ссораВидео

10:48

Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

10:21

Гороскоп на завтра 24 сентября: Скорпионам - важный звонок, Володеям - выгорание

10:19

"Живем уже почти три года": Алан Бадоев воссоединился с Ольгой Навроцкой

10:01

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

09:34

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

09:31

Залили и забыли: чем убрать запах в уличном туалете

09:09

Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

09:03

Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть "золотую карту" - The Washington Post

08:35

В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атакиФото

07:56

"Есть отличная отмазка": Анна Кошмал оригинально сообщила о своей второй беременности

07:48

РФ продвинулась возле семи населенных пунктов на Донбассе - DeepState

06:52

Макрон сделал резонансное заявление по пересмотру отношений с РФ

06:39

Почему предложение Сикорского по Крыму является хорошей новостью, а не плохой?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти робота

03:36

Руки пачкать не нужно: женщина показала "гениально простой" метод чистки картофеля

01:56

Горят машины, повреждены дома: РФ 6 раз ударила по ЗапорожьюФотоВидео

00:54

Зеленский прибыл в США - первые подробности

00:26

Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины

00:14

Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ

Реклама
22 сентября, воскресенье
22:40

РФ пытается защитить "мост Путина: на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры

22:34

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

21:37

В США раскрыли планы Путина по Курской области и предупредили об опасном сценарии

21:34

Выборы в США: кто донатит кандидатам?мнение

20:36

Войска РФ пытаются оцепить город на Донбассе: в DeepState раскрыли детали

20:19

"Война станет глубже и тяжелее в 2025-2026 годах": неутешительный прогноз Британии

19:16

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

18:50

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – экспертВидео

18:20

Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа Пушилина в Беларусь

18:17

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять