Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

Лунный календарь на 9–15 ноября 2026 года подскажет, когда стоит приступать к новым делам, уделять внимание отношениям и каких ошибок лучше избегать.

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Лунный календарь на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие дни недели благоприятны для работы и новых начинаний

Когда лучше избегать конфликтов и важных решений

На что обратить внимание с 9 по 15 ноября

Каждый день недели имеет свои особенности, которые, согласно лунному календарю, могут влиять на настроение, поведение и повседневные дела. Одни дни считаются благоприятными для новых начинаний и важных решений, другие лучше посвятить отдыху, анализу прошлого и работе над отношениями.

Астрологические рекомендации на период с 9 по 15 ноября помогут сориентироваться, когда стоит сосредоточиться на работе, уделить внимание близким, а когда лучше избегать конфликтов и необдуманных поступков. Каждый день имеет свои предостережения и подсказки, которые предлагает учесть лунный календарь. Главред расскажет подробнее.

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Лунный календарь на понедельник, 9 ноября

Начало недели стоит посвятить анализу прошлого и планированию будущего. Первая половина дня подходит для того, чтобы оценить результаты предыдущего лунного цикла, сделать выводы и определить, над чем нужно поработать в дальнейшем. Впоследствии могут появиться интересные идеи, которые позже удастся превратить в конкретные планы.

Не лучшее время для интенсивной работы и попыток решить все профессиональные вопросы сразу. Зато полезно переключить внимание на более приятные вещи, в частности на личную жизнь и отношения с любимым человеком. Не стоит также возвращаться мыслями к давним ошибкам и винить себя за прошлые решения. Изменить уже ничего не удастся, а постоянные упреки только усилят неуверенность в себе.

Лунный календарь на вторник, 10 ноября

Вторник будет способствовать возвращению к делам, которые ранее пришлось отложить. Можно снова взяться за запланированные проекты и постепенно продвигаться к результату. В начале дня энергии может не хватить для активных действий, однако ближе к обеду работоспособность будет постепенно расти.

В профессиональных вопросах и отношениях важно не оставаться в стороне и вовремя проявлять инициативу. Чрезмерная нерешительность может привести к тому, что интересные возможности достанутся другим. Особое внимание стоит обратить на предложения, касающиеся карьерного роста, новой должности или смены места работы. Такие перспективы могут оказаться выгодными и открыть новые возможности.

Лунный календарь на среду, 11 ноября

Середина недели подходит для активных действий и решения важных вопросов. Энергии может хватить для работы сразу в нескольких направлениях, а ход событий способен принести неожиданные повороты. Поэтому важно быть готовыми к изменениям и не растеряться, если обстоятельства будут складываться не по привычному сценарию.

В то же время не стоит позволять раздражению влиять на общение. Особенно внимательными нужно быть к родным и близким, ведь резкие слова могут спровоцировать ненужные споры. Особое значение в этот день могут иметь сны. Даже странные или на первый взгляд непонятные образы стоит запомнить и попытаться осмыслить.

Лунный календарь на четверг, 12 ноября

Четверг может оказаться насыщенным информацией. Новые сведения будут поступать из разных источников, поэтому важно не торопиться с выводами, а тщательно проверять и анализировать услышанное. Среди всего потока информации стоит выделить то, что может пригодиться для будущих решений.

Главная опасность дня - эмоциональная нестабильность и недовольство обстоятельствами. Если выплескивать накопившиеся переживания на окружающих, это может быстро перерасти в открытый конфликт. Даже когда что-то идёт не по плану, лучше не искать виновных среди близких, а попытаться спокойно разобраться в ситуации.

Лунный календарь на пятницу, 13 ноября

Пятница потребует уверенности в собственных решениях и чувствах. Не стоит постоянно сомневаться в своей позиции, особенно когда речь идет о важных профессиональных вопросах или личных отношениях. В любви особую роль будет играть искренность: тем, кто четко понимает собственные чувства и не боится их проявлять, будет легче сохранить близость с дорогим человеком.

Также в этот день не рекомендуется отказываться от собственных убеждений только ради временного спокойствия или одобрения окружающих. Поступки, противоречащие личным принципам, могут впоследствии вызвать разочарование. Поэтому важно сохранять внутреннюю последовательность и не соглашаться на то, что на самом деле не соответствует собственным ценностям.

Лунный календарь на субботу, 14 ноября

Суббота потребует эмоционального равновесия. Важно не поддаваться резким перепадам настроения, не преувеличивать ни положительные, ни отрицательные события. Чрезмерная радость или внезапная грусть могут сказаться на общении с другими людьми и создать напряжение там, где его можно было бы избежать.

В то же время день может оказаться удачным для новых замыслов. Идеи, которые возникнут даже во время отдыха, не обязательно откладывать на потом: некоторые из них можно начать воплощать без длительной подготовки. Также стоит быть открытыми к позитивным изменениям, но помнить, что для их реализации придется приложить собственные усилия.

Лунный календарь на воскресенье, 15 ноября

Воскресенье, согласно астрологическим прогнозам, будет днём, когда особое внимание стоит уделить словам и мыслям. Сказанное может быстро отразиться на дальнейших событиях, поэтому важно избегать обид, негативных пожеланий и необдуманных заявлений. Зато добрые слова, искренние намерения и позитивное отношение к людям помогут сохранить благоприятную атмосферу.

В общении с окружающими не стоит копировать чужое грубое или недостойное поведение, даже если оно кажется оправданным в ответ на чьи-то поступки. Лучше сохранять достоинство, действовать благородно и не позволять чужому негативу определять собственное поведение.

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Как понять лунный календарь? Лунный день отсчитывается от восхода Луны. Для разных географических координат он будет выпадать так же, как и восход солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

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