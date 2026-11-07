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Новолуние в Скорпионе 9 ноября: кого ждут деньги, удача и большие перемены

Анна Ярославская
7 ноября 2026, 12:32
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Новая луна изменит жизнь многих знаков зодиака. Таролог Анжела Перл разложила карты Таро для всех.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп на картах Таро от Анжелы Перл на новолуние 9 ноября 2026 / скриншот

Читайте в материале:

  • Новолуние 9 ноября в Скорпионе открывает новый цикл
  • Овнам и Весам карты Таро обещают финансовый успех
  • Львам советуют остерегаться манипуляций
  • Ракам Перл советует не оглядываться на прошлое

Новолуние 9 ноября в знаке Скорпиона откроет новый цикл для всех знаков зодиака: Овнам карты Таро обещают финансовый успех, Львам - давление и манипуляции, а Рыбам - масштабную трансформацию. Гороскоп на картах Таро составила известный таролог Анжела Перл.

Водная стихия молодой луны будет задавать настроение ближайших двух недель - вплоть до полнолуния. Таролог советует сверять прогноз не только по солнечному созвездию, но и по положению Луны.

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"Скорпион - эмоциональный знак, поэтому и новолуние принесет какие-то новые эмоции в нашу жизнь. И новолуние обычно - это что-то новое: новый период жизни, новости и новая информация, какое-то новое событие", - рассказала Перл на своем Youtube-канале.

Для Овнов молодая луна активирует восьмой дом гороскопа - сферу общих средств и ресурсов. Таролог вытянула для них одну из самых благоприятных карт колоды.

"Звезда - это либо получение денег, либо достижение, связанное с каким-то финансовым результатом. То есть это что-то такое, что вы можете заработать на популярности, например, или просто исполнение вашего желания. Или у вас появится новая цель, новое желание", - говорит Перл.

Карта также связана с публичностью: она может сулить знакомство с известным человеком или поход на концерт звезды. Таролог советует Овнам действовать смело и масштабно.

Тельцам небесное явление осветит седьмой дом - сферу любви, брака и партнерства, в том числе рабочего. Им выпала Семерка жезлов, которая в Таро символизирует оборону.

"У вас много разных задач, и вы готовы, вы на страже. Вы энергичны, но умейте сказать нет, умейте отстоять свою позицию. Умейте выстроить личные границы", - советует Перл.

У Близнецов молодая луна придется на шестой дом, связанный с работой, здоровьем, режимом и ежедневными обязанностями. Расклад для них показал Семерку чаш.

"Близнецы, это карта выбора. Выбор - это всегда принятие решения: делать это или это, соглашаться на это или на это", - отмечает таролог.

Поскольку масть чаш отвечает за эмоции и желания, Близнецам предстоит определиться с фокусом, планом, целью или собственными чувствами. Главный вопрос периода - во что вложить энергию, чтобы не просто представить желаемое, а воплотить его.

На Раков молодая луна в родственной водной стихии должна подействовать позитивно, хотя вряд ли спокойно в эмоциональном плане. Новолуние придется на их пятый дом - любовь, детей и творческие проекты, а выпала им Пятерка чаш, которая в Таро означает перелом и необходимость с чем-то расстаться.

Несмотря на репутацию кризисной карты, для Раков перемены должны обернуться к лучшему.

"Самый главный совет - не смотрите назад, не смотрите в прошлое. Даже если вы сомневаетесь или не уверены до конца, двигайтесь вперед. Делайте какой-то шаг, дорога найдется", - подчеркнула Перл.

Дополнительная карта для Раков - Император. Толчок к переменам может дать уверенный в себе мужчина, способный принимать решения и брать на себя ответственность: руководитель, отец, брат, чиновник или муж подруги. По гороскопу, как допускает таролог, это может быть Овен.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на 9 ноября для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Львам молодая луна осветит четвертый дом: недвижимость, семью, родителей, место жительства и документы на него. Основной картой для них стал Дьявол - аркан соблазна и чужого влияния.

"Если риелтор будет вам что-то приукрашивать, или кто-то из родственников, или из ваших близких, или с кем вы живете, или у кого снимаете квартиру, - кто-то будет пытаться вами манипулировать или управлять вами. Будьте осторожны", - предупреждает Перл.

Вторая карта, Семерка жезлов, призывает Львов оборонять личные границы. Возможен раздел недвижимости или наследства, оформление регистрации, визы или дарение жилья кому-то, а также конфликты с подрядчиками.

"Возможно, это какое-то строительство, не знаю, забора или ремонт дома. И это тоже может идти не стопроцентно гладко. Здесь нужно будет все отслеживать, следить и настаивать на своем", - подчеркивает таролог.

Девам молодая луна придется на третий дом - сектор общения с родственниками, соседями и знакомыми, а также поездок. Может поступить много новой информации, не исключен даже переезд.

Расклад для Дев показал Десятку пентаклей.

"Замечательная карта приобретения - какие-то ценные вещи, деньги. Это получение денег, может быть, даже покупка недвижимости", - отмечает таролог.

Впрочем, Перл не советует оформлять никакую недвижимость до 15 ноября, пока длится ретроградный период. Также Девам возможны выплаты, новая работа, повышение или другая должность, а еще - новый клиент или бизнес-партнер.

У Весов новолуние придется на второй дом - сектор доходов и самооценки. Таролог обещает им удовлетворение от состояния кошелька.

"Девятка чаш - это когда на все хватает, все, что вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно. С финансами все в порядке", - уверяет Перл.

Эта же карта означает исполнение желаний, поэтому Весы могут получить посылку или подарок. Поскольку второй дом отвечает еще и за самооценку, период сулит им внутреннюю гармонию.

Для Скорпионов новолуние в их знаке означает старт нового этапа, ведь оно приходится на первый дом - сферу начинаний, намерений и того, как человек показывает себя миру. Сильнее всего его влияние ощутят именинники 8–10 ноября: по словам Перл, для них действие молодой луны продлится весь год до следующего дня рождения.

Также оно заметно скажется на тех, у кого асцендент или Луна находятся в 16 градусе Скорпиона. Основная карта для знака - Восьмерка мечей, символизирующая ловушку собственных установок и страхов.

"Часто восьмерка мечей показывает именно на наши внутренние зажатость и самоограничения, и это нужно убирать. Скажите себе, что все возможно: я все могу, я могу поменять ситуацию своей жизни, чтобы сделать ее лучше", - убеждена Перл.

Другая карта указывает на мужчину с неким предложением - сватовством или совместным бизнесом, от которого Скорпионы, вероятно, откажутся. Таролог считает это нормальным, ведь важно знать себе цену. Королева жезлов, в свою очередь, предвещает появление оптимистичной и энергичной женщины - Овна, Льва или Стрельца, - которая будет подталкивать действовать смелее.

Еще одной картой для именинников стала Тройка пентаклей - аркан сотрудничества и командной работы.

"Это может быть и ремонт, это может быть фотосессия, это может быть шопинг, это может быть обучение чему-то вместе у мастера. И это то, что может принести вам и удовлетворение, и деньги", - отмечает она.

Речь идет также о работе с людьми творческих профессий - дизайнером интерьера, стилистом или визажистом. Скорпионы могут по-новому увидеть себя и найти хобби: рисование, танцы или пение.

Гороскоп на новолуние 9 ноября для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрельцам молодая луна осветит 12-й дом гороскопа - сферу давних историй, бывших партнеров, духовных практик, больниц и клиник. Им выпал Отшельник - мудрец с фонарем, символизирующий познание.

"Или вскроется какая-то история тайная из прошлого. Так что, Стрельцы, уж точно что-то откроется или будете что-то искать - какую-то информацию или документы", - говорит Перл.

Период благоприятен для медитаций, йоги и духовных путешествий, а также для медицинского обследования. Плановые операции таролог советует проводить только после 15 ноября, когда ретроградные Меркурий и Венера развернутся. Стрельцы, которые занимаются нумерологией, астрологией или рунами, могут сами выступить в роли наставника.

У Козерогов новолуние придется на 11-й дом - сферу друзей и результатов. Возможны новости о близких друзьях, а также оплата за прошлую работу, встречи, дни рождения, свадьбы, концерты, конференции или спортивные события.

Расклад показал Туза чаш - карту воодушевленного начала. Козероги могут взяться за ведение соцсетей, найти работу в интернете, принимать гостей или получать поздравления.

"Вы будете очень воодушевлены, вы будете гореть этим очень эмоционально. Тузы - это еще и новые возможности, которые будут открываться", - отмечает таролог.

Водолеям молодая луна придется на десятый дом гороскопа - сферу карьеры, целей и достижений. Туз в этом секторе сулит новости о работе, бизнесе и руководстве, переход на новую должность, командировку или оформление документов, причем перемены могут коснуться и личной жизни.

"Даже, может быть, предложение руки и сердца, потому что новый статус. Или вы узнаете, что вы беременны, - тоже новый статус", - говорит Перл.

Рыбам, как и Ракам, водная энергия молодой луны должна благоприятствовать. Новолуние придется на их девятый дом - сферу заграничных путешествий, новых знаний и юридических дел.

Им выпала карта Смерть, которая означает завершение одного этапа и начало совершенно другой реальности. Возможно оформление наследства, дарственной или завещания, вещие сны, поиски старых семейных фотографий, изучение истории рода или поездка в страну, где жили предки.

"Вообще это очень мощная карта трансформации, когда вы можете трансформировать свой статус. Может, это связано с гражданством или с местом жительства, это может быть переезд, когда вы все оставляете в одной стране и переезжаете в другую", - отмечает Перл.

Дополнительный Отшельник высвечивает для Рыб реальную информацию. Он может указывать на посещение больницы, сдачу анализов и последующую смену режима питания и сна.

Завершающий аркан, выпавший Рыбам, символизирует мужество и внутренний стержень.

"Сила говорит о том, что вы справитесь с любой ситуацией, что бы это ни было. Вы сильнее, чем вы думаете, и эта ситуация, похоже, послана вам для того, чтобы вы проявили эту силу", - подчеркивает таролог.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на 9 ноября 2026 - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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