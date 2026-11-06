Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2026 года расскажет, какие изменения ждут знаки зодиака. Узнайте, кому новолуние в Скорпионе принесет новые возможности.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие изменения принесет новолуние в Скорпионе

На что следует обратить внимание каждому знаку зодиака

Кому неделя будет благоприятна в любви и карьере

9–15 ноября обещают быть насыщенными эмоциями, важными осознаниями и неожиданными поворотами. В понедельник наступит новолуние в Скорпионе, которое поможет обратить внимание на скрытые переживания, нерешенные вопросы и темы, которых раньше пытались избегать. Главред расскажет подробнее.

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По прогнозу YourTango, на этой неделе представители знаков зодиака смогут по-новому взглянуть на отношения, работу и собственные цели. Движение Луны через знаки Стрельца и Козерога, а также завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры 13 ноября создадут условия для переосмысления прошлого и принятия важных решений.

Гороскоп на неделю – Овен

Для Овнов эта неделя станет периодом переосмысления отношений и собственных желаний. Новолуние в Скорпионе поможет увидеть то, что раньше оставалось без внимания. Возможно, придется вернуться к разговору или ситуации, которую вы откладывали.

Не стоит торопиться с выводами. Дайте себе время разобраться в собственных чувствах и понять, чего на самом деле хотите. Ближе к выходным появится больше уверенности, а некоторые вопросы начнут постепенно решаться.

Гороскоп на неделю – Телец

Для Тельцов главной темой недели станут личные отношения. Новолуние в Скорпионе привлечёт внимание к партнёрству, взаимным ожиданиям и вопросам доверия. Вы можете осознать, какие отношения приносят удовольствие, а какие требуют изменений.

Не игнорируйте собственные потребности ради чужого комфорта. Откровенный разговор поможет расставить все по местам. После 13 ноября станет легче понять намерения других людей и определиться с дальнейшими шагами.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Близнецам стоит сосредоточиться на повседневных делах, работе и здоровых привычках. Новолуние может подтолкнуть к пересмотру распорядка дня и отказу от того, что отнимает слишком много сил.

На этой неделе важно не брать на себя больше, чем вы способны выполнить. Наведите порядок в делах, завершите отложенные задачи и уделите внимание собственному самочувствию. После 13 ноября некоторые рабочие вопросы могут наконец проясниться.

Гороскоп на неделю – Рак

Для Раков неделя может стать временем творческого вдохновения, романтики и приятных эмоций. Новолуние в Скорпионе поможет лучше понять собственные желания и открыться новым возможностям.

Не отказывайтесь от занятий, которые приносят удовольствие. Если в отношениях накопились невысказанные чувства, пришло время обсудить их. В то же время не стоит идеализировать других людей: смотрите на поступки, а не только на обещания.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю – Лев

Львам придётся уделить больше внимания семье, дому и личному пространству. Новолуние в Скорпионе может поднять вопросы, касающиеся семейных отношений или давних переживаний.

Не пытайтесь решить всё самостоятельно. Откровенный разговор с близкими поможет избежать недоразумений. Ближе к концу недели появится возможность спокойнее оценить ситуацию и определить, что стоит изменить в своей повседневной жизни.

Гороскоп на неделю – Дева

Для Дев этот период будет связан с общением, обучением и важными договоренностями. Новолуние поможет обратить внимание на информацию, которую раньше могли не замечать, или вернуться к разговору, оставшемуся незавершенным.

Проверяйте детали, прежде чем принимать решения, особенно если речь идет о документах или финансовых вопросах. После 13 ноября общение может стать проще, а недоразумения постепенно исчезнут.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам стоит сосредоточиться на финансах, материальной стабильности и собственных ценностях. Новолуние в Скорпионе может подтолкнуть к пересмотру расходов, доходов и отношения к деньгам.

Это подходящее время, чтобы оценить свои возможности и отказаться от необдуманных покупок. Не стоит сравнивать собственные достижения с чужими. В конце недели вы сможете лучше понять, какие шаги помогут укрепить финансовое положение.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Для Скорпионов новолуние в их знаке станет важным событием недели. Это период личного обновления, переосмысления целей и освобождения от старых убеждений, которые больше не помогают двигаться вперёд.

Вы можете почувствовать потребность изменить привычный образ жизни или по-другому взглянуть на собственные возможности. Не спешите с радикальными решениями, но и не отказывайтесь от желания начать что-то новое. На этой неделе особенно важно прислушиваться к себе.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам стоит немного сбавить темп и уделить внимание своему внутреннему состоянию. Новолуние в Скорпионе активизирует темы, связанные с прошлым, скрытыми переживаниями и необходимостью завершить определенный жизненный этап.

Не старайтесь постоянно быть занятыми, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями. Иногда пауза помогает увидеть ситуацию гораздо яснее. Ближе к выходным появится больше энергии для планирования будущего.

Гороскоп на неделю – Козерог

Для Козерогов важными станут дружба, общение и планы на будущее. Новолуние в Скорпионе поможет понять, кто действительно поддерживает вас и с кем стоит продолжать совместные дела.

Возможно, придётся пересмотреть некоторые договоренности или изменить подход к работе в команде. Не бойтесь отказываться от планов, утративших актуальность. В конце недели станет понятнее, в каком направлении двигаться дальше.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям придётся сосредоточиться на карьере, профессиональных целях и собственной репутации. Новолуние может принести новое видение ситуации на работе или заставить задуматься о дальнейшем развитии.

Не стоит недооценивать свои способности, но и спешить с громкими заявлениями не нужно. Лучше сосредоточиться на конкретных результатах и последовательных действиях. После 13 ноября некоторые профессиональные вопросы могут проясниться.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Для Рыб неделя откроет возможности для обучения, путешествий и расширения кругозора. Новолуние в Скорпионе поможет посмотреть на привычные вещи под другим углом и заинтересоваться новыми направлениями.

Не отвергайте предложения, которые могут помочь вам развиваться. В то же время важно проверять информацию и не строить планы исключительно на предположениях. Ближе к выходным может появиться вдохновение для новых начинаний.

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