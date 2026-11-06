Все сложится в их пользу: какие китайские знаки зодиака получат желаемое

Астрологи отмечают, что в китайском гороскопе Дни открытия обычно очень насыщены событиями.

https://horoscope.glavred.info/vse-slozhitsya-v-ih-polzu-kakie-kitayskie-znaki-zodiaka-poluchat-zhelaemoe-10809791.html Ссылка скопирована

Кому звёзды сулят облегчение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака избавится от проблемы, которая беспокоила

Кто сможет восстановить важную связь

После 6 ноября жизнь четырёх китайских знаков зодиака станет гораздо приятнее. На пятницу приходится День открытий, которым управляет энергия Деревянной Обезьяны.

Астрологи YourTango говорят, что дни стихии Дерева - идеальное время, чтобы попробовать что-то новое, что впоследствии может стать привычкой. В то же время энергия Обезьяны побуждает к общению и любознательности, пишет Главред.

видео дня

Кого ждет приятный сюрприз

Бык

В пятницу вы почувствуете настоящее облегчение. Выходные начнутся очень удачно, ведь ситуация, которая беспокоила вас с начала месяца, наконец-то начнёт налаживаться.

Человек, с которым вам было трудно найти общий язык, несмотря на все ваши усилия, наконец решит оставить вас в покое. Вы будете благодарны за то, что сможете встретить выходные с чувством внутреннего спокойствия.

Кролик

Прошло немало времени с тех пор, как вы и близкий вам человек в последний раз могли спокойно поговорить, ни на что не отвлекаясь. В пятницу характер вашего общения укажет на то, что прежний комфорт постепенно возвращается.

После серьёзного разговора вам удастся избавиться от негативной энергии и восстановить связь. Этот человек покажет, что действительно не хочет терять вас, и вы почувствуете то же самое.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Вы всегда упорно трудитесь ради достижения целей, которые приносят прибыль кому-то другому. Но в пятницу у вас появится возможность выделить немного времени, чтобы улучшить собственное финансовое положение.

Это небольшое проявление веры в собственные силы - весомый повод для празднования. Вы поймёте, что ваши усилия не напрасны, особенно когда получите слова одобрения от друзей или близких.

Обезьяна

Вы хотите развлечься - прошло уже немало времени с тех пор, как вы в последний раз могли позволить себе куда-нибудь выбраться. Вы можете получить неожиданное приглашение: возможно, на праздничную вечеринку или просто на встречу с друзьями, чтобы пообщаться и поделиться новостями.

Пришло время посмеяться и перестать переживать из-за вещей, на которые вы не можете повлиять. Возвращение к активной социальной жизни пойдет на пользу вашему психическому здоровью.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред