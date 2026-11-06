Все сложится в их пользу: какие китайские знаки зодиака получат желаемое

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака избавится от проблемы, которая беспокоила
- Кто сможет восстановить важную связь
После 6 ноября жизнь четырёх китайских знаков зодиака станет гораздо приятнее. На пятницу приходится День открытий, которым управляет энергия Деревянной Обезьяны.
Астрологи YourTango говорят, что дни стихии Дерева - идеальное время, чтобы попробовать что-то новое, что впоследствии может стать привычкой. В то же время энергия Обезьяны побуждает к общению и любознательности, пишет Главред.
Кого ждет приятный сюрприз
Бык
В пятницу вы почувствуете настоящее облегчение. Выходные начнутся очень удачно, ведь ситуация, которая беспокоила вас с начала месяца, наконец-то начнёт налаживаться.
Человек, с которым вам было трудно найти общий язык, несмотря на все ваши усилия, наконец решит оставить вас в покое. Вы будете благодарны за то, что сможете встретить выходные с чувством внутреннего спокойствия.
Кролик
Прошло немало времени с тех пор, как вы и близкий вам человек в последний раз могли спокойно поговорить, ни на что не отвлекаясь. В пятницу характер вашего общения укажет на то, что прежний комфорт постепенно возвращается.
После серьёзного разговора вам удастся избавиться от негативной энергии и восстановить связь. Этот человек покажет, что действительно не хочет терять вас, и вы почувствуете то же самое.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Змея
Вы всегда упорно трудитесь ради достижения целей, которые приносят прибыль кому-то другому. Но в пятницу у вас появится возможность выделить немного времени, чтобы улучшить собственное финансовое положение.
Это небольшое проявление веры в собственные силы - весомый повод для празднования. Вы поймёте, что ваши усилия не напрасны, особенно когда получите слова одобрения от друзей или близких.
Обезьяна
Вы хотите развлечься - прошло уже немало времени с тех пор, как вы в последний раз могли позволить себе куда-нибудь выбраться. Вы можете получить неожиданное приглашение: возможно, на праздничную вечеринку или просто на встречу с друзьями, чтобы пообщаться и поделиться новостями.
Пришло время посмеяться и перестать переживать из-за вещей, на которые вы не можете повлиять. Возвращение к активной социальной жизни пойдет на пользу вашему психическому здоровью.
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