Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 20:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Три знака зодиака до 15 ноября 2026 года могут оказаться в особенно благоприятном периоде. Кому судьба готовит новые возможности и приятные перемены?
Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период
/ Коллаж Главред, фото: Freepik

О чём вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака привлекают удачу до 15 ноября
  • Кому вернутся прошлые возможности и предложения
  • Кто сможет начать новый благоприятный период

В период до 15 ноября 2026 года три знака зодиака могут заметить, что обстоятельства складываются в их пользу. Удача будет проявляться не обязательно через громкие события или неожиданные подарки судьбы. Иногда важными станут случайный разговор, неожиданное предложение или возможность, которую раньше пришлось отложить. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание YourTango, после длительного периода ретроградного движения Меркурий и Венера 13 ноября переходят в стационарную фазу. Путаница постепенно будет отступать, а ситуации, которые раньше казались непонятными, начнут проясняться. В то же время астрологический прогноз советует не торопить события: этот период лучше использовать для осмысления перемен, восстановления сил и переоценки планов.

видео дня

До 15 ноября особенно благоприятные возможности могут открыться для Близнецов, Рыб и Водолеев.

Близнецы

На этой неделе Близнецам стоит внимательнее прислушиваться к интуиции. 12 ноября Северный узел в Водолее образует оппозицию с Юпитером в Льве. Этот астрологический аспект побуждает обратить внимание на собственные мысли, разговоры и решения, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий.

Близнецы вступают в интересный и перспективный период жизни, хотя путь к желаемым результатам не обязательно будет простым. Одним из главных испытаний может стать готовность выйти за пределы привычного. Рутина создает ощущение стабильности, поэтому любые изменения поначалу могут казаться неудобными или даже нежелательными. Однако именно они способны открыть новые перспективы.

Особое внимание стоит уделить снам, неожиданным мыслям и словам людей из ближайшего окружения. Такие моменты могут подсказать направление, в котором стоит двигаться дальше. Чем внимательнее Близнецы будут относиться к собственным желаниям, тем легче им будет понять, от каких привычек и ограничений пора отказаться.

Удача может ждать там, где раньше приходилось колебаться. Поэтому не стоит отвергать новые возможности только потому, что они нарушают привычный уклад жизни.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рыбы

13 ноября Меркурий переходит в стационарную фазу в Скорпионе, создавая условия для нового этапа. Для Рыб это может стать началом постепенных положительных изменений, хотя быстрых результатов ожидать не стоит. Удача в этот период будет раскрываться постепенно - через возвращение к старым идеям, предложениям и возможностям.

Стоит обратить внимание на дела, которые ранее остались незавершенными. Некоторые из них могут вновь напомнить о себе, дав шанс пересмотреть прежние решения. Возможно, обстоятельства изменились настолько, что то, от чего Рыбы когда-то отказались, теперь заслуживает внимания.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

В течение следующего месяца могут появиться предложения, связанные с путешествиями, финансовым благополучием, романтическими отношениями и новыми начинаниями. Часть этих возможностей может оказаться знакомой: ранее Рыбы уже рассматривали подобные варианты, но не решились сделать шаг навстречу.

Этот период будет способствовать переосмыслению желаний и планов. Чтобы воспользоваться положительными изменениями, важно не бояться пересматривать прежние решения и осознанно выбирать то, что соответствует истинным стремлениям.

Водолей

Водолеям стоит чётко определить, к какой жизни они стремятся и что готовы сделать для осуществления своих мечтаний. 13 ноября Венера переходит в стационарную фазу в Весах. Согласно астрологическому прогнозу, этот период поможет лучше осознать собственные желания и настроиться на более решительные действия.

Венера будет оставаться в Весах до 4 декабря, поэтому у Водолеев будет почти месяц для новых начинаний, поиска перспектив и реализации замыслов. Темы, которые выйдут на первый план в это время, могут оставаться важными и до конца года.

Остальная часть 2026 года может стать периодом, когда Водолеи будут постепенно приближаться к той жизни, к которой давно стремились. Важно не отказываться от собственных целей из-за сомнений или страха перед неизвестным. Новые возможности могут требовать смелости, но именно готовность действовать поможет воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

До 15 ноября удача может проявиться через осознание того, чего на самом деле хочется, и появление шансов приблизиться к желанному будущему.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал цели врага

РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал цели врага

21:35Война
Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину — CNN

Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину — CNN

21:18Мир
Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Последние новости

22:11

Одна функция в Windows 11 замедляет работу компьютера: что можно отключить

21:51

Не только для перелетов: зачем на самом деле включать режим полета на смартфоне

21:43

Бананы останутся свежими гораздо дольше: о простой хитрости мало кто знаетВидео

21:35

РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал цели врага

21:18

Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину — CNN

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
20:55

Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакамФото

20:51

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

20:49

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:42

Как утеплить окна без лишних затрат — поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

Реклама
20:37

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

20:25

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

20:01

Зачем в ноябре выставляют рис у входа — что он символизирует

19:50

Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

19:47

Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

19:44

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:42

Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь — необычный метод

19:26

Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

Реклама
18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

18:21

Трамп анонсировал "масштабную сделку" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

17:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

17:15

Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего

17:05

Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

17:00

Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

16:47

Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

16:39

Железняк, Шабунин и Ткач пытаются влиять на кадровые решения государства, – Загородний

16:37

Почему нельзя заливать кофе кипятком: один простой шаг сделает его вкуснееВидео

16:36

Зачем бросать зажженную спичку в унитаз: неожиданная причина старого трюка

Реклама
16:11

Любовь после "Холостяка": с кем создали семьи победительницы шоу

16:07

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

15:47

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:42

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:38

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

15:24

Триумф Сергея Белашова: как "Украинский капитал" разнес конкурентов и забрал главные награды года актуально

15:16

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

15:04

Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

15:00

"Мошенники объединяются": решение о передаче фонду Стерненко почти 57 млн грн вызвало критику в соцсетях

14:56

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять