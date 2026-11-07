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Китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Лошадям - перемены, Козам - прорыв

Марина Иваненко
7 ноября 2026, 12:33
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Китайский гороскоп на 9–15 ноября открывает новые перспективы для всех знаков. Узнайте, кому повезет в работе, любви и личной жизни.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что прогнозирует китайский гороскоп на 9–15 ноября
  • Какие изменения ждут вас в карьере и любви
  • На что следует обратить внимание каждому знаку

Неделя с 9 по 15 ноября 2026 года станет периодом новых возможностей, важных решений и переосмысления жизненных приоритетов. Представителям восточного зодиака придется уделить внимание не только профессиональным делам, но и личным отношениям, а также собственному самочувствию. В это время особенно важно взвешивать каждый шаг, не торопиться с выводами и находить баланс между работой и отдыхом. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание eZOOSK, сочетание энергий Года Огненной Лошади и месяца Металлической Свиньи будет влиять на различные сферы жизни. Китайский гороскоп подскажет, на что стоит обратить внимание каждому из 12 знаков восточного зодиака в течение ближайших семи дней.

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Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Годы рождения

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Карьера

На этой неделе Крысам стоит полагаться на наблюдательность и тщательную подготовку, а не спешить с новыми обязательствами. Середина недели хорошо подходит для проверки финансовых расчетов и завершения старых задач. Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Любовь

Укрепится уверенность в общении с другими людьми. Одинокие представители знака могут познакомиться с интересным человеком через друзей или коллег. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит уделить больше внимания практической поддержке партнера и обсуждению совместных планов.

Здоровье

Высокая умственная активность может вызвать усталость. Чтобы восстановить силы, важно соблюдать режим сна, находить время для прогулок на свежем воздухе и поддерживать регулярную физическую активность.

Об источнике: eZOOSK

eZOOSK - онлайн-издание, которое публикует материалы об астрологии, гороскопах, восточном календаре и влиянии зодиакальных символов на различные сферы жизни. В его материалах можно найти прогнозы для знаков западного и восточного зодиака.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Годы рождения

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Карьера

Естественная решительность поможет Быкам справиться с задачами, требующими терпения и последовательности. Это удачный период для совершенствования рабочих процессов, упорядочения дел и установления четких личных границ. Не стоит брать на себя больше обязанностей, чем можно выполнить.

Любовь

В романтической жизни может появиться больше спонтанности. Не отказывайтесь от приглашений на новые мероприятия и не бойтесь проявлять инициативу. Устоявшиеся отношения укрепит искренняя благодарность партнеру и внимание к его потребностям.

Здоровье

Регулярные умеренные физические нагрузки, в частности силовые упражнения и ходьба, принесут больше пользы, чем изнурительные тренировки время от времени. Также важно следить за осанкой и не забывать об отдыхе.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Годы рождения

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Карьера

Амбициозность будет подталкивать Тигров к новым вызовам, однако стратегический подход принесет лучшие результаты, чем поспешные решения. Особенно полезным станет сотрудничество с коллегами, чей опыт дополняет ваши профессиональные навыки. Совместные усилия помогут найти эффективные решения.

Любовь

Представителей этого знака будут привлекать независимые и уверенные в себе личности. Тем, у кого уже есть партнер, важно помнить: компромисс не означает отказ от собственной свободы. Откровенность поможет избежать недоразумений.

Здоровье

Поддерживайте стабильный уровень физической активности, но не забывайте о разминке и восстановлении сил. Также не стоит использовать чрезмерные тренировки как способ избавиться от эмоционального напряжения.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Годы рождения

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Карьера

Дипломатичность поможет Кроликам уладить деликатные вопросы и найти общий язык с коллегами. В то же время не стоит брать на себя чрезмерную ответственность за чужие дела. Лучше использовать этот период для планирования будущих шагов и определения профессиональных приоритетов.

Любовь

В романтической жизни на первый план выйдут спокойствие и эмоциональная стабильность. Откровенные разговоры об общих ценностях и ожиданиях помогут укрепить доверие. Одиноким представителям знака стоит обращать внимание на людей, с которыми легко быть собой.

Здоровье

Для сохранения энергии важно найти баланс между активным общением и временем в одиночестве. Легкие физические упражнения, прогулки и растяжка помогут поддерживать хорошее самочувствие.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Годы рождения

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Карьера

Драконов ждет возможность проявить лидерские качества и повлиять на важные решения. Однако для достижения успеха недостаточно одной только уверенности и инициативы. Практическая подготовка, продуманные договоренности и внимание к деталям помогут реализовать задуманное.

Любовь

Уверенность в себе положительно скажется на романтической жизни. Однако не стоит сосредотачиваться только на собственных желаниях. Умение выслушать партнера и учесть его мнение поможет укрепить отношения.

Здоровье

Не допускайте перегрузки работой и чрезмерной активности. Сочетание умеренных физических нагрузок с полноценным отдыхом поможет избежать истощения.

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Годы рождения

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Карьера

Стратегическое мышление поможет Змеям заметить перспективные возможности и оценить потенциальную выгоду от новых предложений. Не спешите раскрывать свои планы окружающим. Неделя хорошо подходит для анализа рабочих процессов, профессионального обучения и совершенствования навыков.

Любовь

Прежде чем эмоционально вовлекаться в новые отношения, важно понять истинные намерения другого человека. Тем, у кого есть пара, стоит не замалчивать сомнения и откровенно обсуждать вопросы, вызывающие беспокойство.

Здоровье

Интенсивная умственная деятельность может отнимать немало сил. Чередуйте работу с короткими перерывами, прогулками и другими способами восстановления. Плавание также может стать удачным вариантом физической активности.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Годы рождения

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Карьера

Представителям знака, символизирующего текущий год, стоит немного сбавить темп и пересмотреть свои рабочие обязательства. Прежде чем браться за новые проекты, оцените, сколько времени и ресурсов они потребуют. Взвешенный подход поможет избежать лишней нагрузки.

Любовь

Стремление к свободе и ярким эмоциям нужно сочетать с заботой о партнере. Чрезмерная сосредоточенность на собственных желаниях может создать эмоциональную дистанцию. Откровенное общение поможет сохранить близость.

Здоровье

Высокий уровень энергии требует правильного распределения сил. Не забывайте о достаточном количестве сна, питьевом режиме и перерывах в течение дня. Не стоит игнорировать сигналы усталости.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Годы рождения

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Карьера

Творческий потенциал поможет Козам найти нестандартные решения для привычных рабочих задач. В то же время важно не упускать из виду детали и поддерживать взаимодействие с коллегами. Командная работа может оказаться особенно результативной.

Любовь

Проявляйте заботу не только словами, но и конкретными поступками. Откровенные разговоры о чувствах и эмоциональных потребностях помогут избежать недоразумений. Не стоит ожидать, что партнер сам догадается о ваших желаниях.

Здоровье

Более спокойный ритм жизни и отказ от лишних обязанностей будут способствовать эмоциональному равновесию. Регулярная растяжка, полноценный сон и достаточное время для отдыха помогут восстановить силы.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Годы рождения

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Карьера

Гибкость и способность быстро адаптироваться к обстоятельствам помогут Обезьянам справиться с непредвиденными ситуациями. Это благоприятное время для профессиональных знакомств, обучения и поиска свежих идей. Не бойтесь рассматривать необычные подходы к привычным задачам.

Любовь

Чувство юмора и легкость в общении будут способствовать новым знакомствам. Однако, если отношения имеют перспективу, важно постепенно переходить от непринуждённых разговоров к обсуждению настоящих жизненных ценностей.

Здоровье

Четкий распорядок дня поможет избежать хаоса из-за чрезмерной загруженности. Также стоит ограничить использование гаджетов перед сном, чтобы обеспечить полноценный отдых.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Годы рождения

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Карьера

Внимание к деталям и стремление к качеству станут главными преимуществами Петухов на этой неделе. Конструктивные замечания коллег и тщательная подготовка помогут вовремя заметить скрытые проблемы в рабочих проектах. Важно использовать критику для улучшения результатов, а не для конфликтов.

Любовь

Старайтесь избегать чрезмерной критичности по отношению к близким людям. Терпение, понимание и внимание к положительным качествам партнера помогут сохранить гармонию в отношениях.

Здоровье

Придерживайтесь стабильного режима дня и не требуйте от себя совершенства во всём. Чрезмерный перфекционизм может стать дополнительным источником стресса, поэтому важно находить время для отдыха.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Годы рождения

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Карьера

Ответственность и надёжность Собак будут высоко цениться в коллективе. Однако не стоит пытаться самостоятельно решать все рабочие проблемы. Этот период подходит для пересмотра профессиональных договоренностей и справедливого распределения обязанностей.

Любовь

В отношениях на первый план выйдут эмоциональная надежность и искренность. Открытое обсуждение общего будущего поможет избежать ложных ожиданий и лучше понять желания друг друга.

Здоровье

Обращайте внимание на то, как психологическое напряжение влияет на общее самочувствие. Прогулки на свежем воздухе и стабильный режим сна помогут восстановить силы.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Годы рождения

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Карьера

Для Свиней это благоприятный период, чтобы завершить начатые дела, провести финансовые переговоры и укрепить доверие в деловых отношениях. В то же время не стоит торопиться с подписанием соглашений: внимательно проверяйте все условия и детали предложений.

Любовь

Теплота и открытость помогут наладить общение и привлечь внимание новых знакомых. Тем, кто находится в длительных отношениях, важно находить время для совместного отдыха, приятных моментов и планирования будущего.

Здоровье

Не стоит пытаться избавиться от напряжения с помощью переедания или чрезмерных развлечений. Регулярная физическая активность, плавание и полноценный отдых помогут поддерживать хорошее самочувствие.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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