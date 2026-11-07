Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 ноября: Овнам — перемены, Львам — удача

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 ноября 2026 года расскажет, какие перемены, неожиданные события и новые возможности ждут каждый знак зодиака.

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Таро-прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие карты Таро определяют энергетику недели

Чего ждать каждому знаку зодиака

Когда произойдут самые важные изменения

Старший аркан "Отшельник" будет определять общую атмосферу недели с 9 по 15 ноября 2026 года, призывая к саморефлексии и глубокому познанию себя. Новолуние в Скорпионе, которое наступит в понедельник, поможет раскрыть скрытый потенциал. А зеркальная дата 11.11 и Растущая Луна в Стрельце принесут неожиданные повороты и важные осознания. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, астрологические события этой недели - от смены направления движения Меркурия и Венеры до транзитов Луны через знаки Скорпиона, Стрельца и Козерога - создадут условия для мощных внутренних трансформаций. Каждый представитель зодиакального круга ощутит это влияние по-своему.

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Гороскоп Таро на неделю - Овен - Башня

На этой неделе привычный мир Овнов может перевернуться с ног на голову. Карта "Башня" символизирует внезапное пробуждение, которое заставит переосмыслить обстоятельства и решиться на перемены. Напряжение может достичь кульминации в среду под влиянием энергии зеркальной даты 11.11 и Луны в Стрельце. Это время проверить собственную силу духа и понять, как далеко вы готовы зайти ради желаемого.

Гороскоп Таро на неделю - Телец - Перевернутый Король Жезлов

Тельцов ждет раскрытие собственного потенциала, о котором они раньше могли даже не догадываться. Новолуние в Скорпионе в понедельник станет толчком к новому этапу. Представители этого знака не будут торопиться с выводами, но уже со вторника по четверг, пока Луна находится в Стрельце, смогут лучше осмыслить полученную информацию и понять, как её использовать.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы - Рыцарь Чаш

Близнецы будут стремиться восстановить баланс в своей жизни. Если раньше гармония казалась недостижимой мечтой или лишь игрой воображения, то зеркальная дата 11.11 в среду поможет убедиться, что вы движетесь по правильному пути. События этого дня дадут более четкое понимание того, как воплотить желаемое в реальность и направить дела в нужное русло.

Гороскоп Таро на неделю - Рак - Шестерка Мечей

Для Раков продолжается период поиска перемен и новых возможностей. Новолуние в Скорпионе в начале недели будет способствовать внутренним трансформациям, а Растущая Луна в Козероге, которая будет находиться в этом знаке с четверга по воскресенье, поможет закрепить достигнутые результаты. На этот раз изменения могут оказаться долгосрочными и основательными.

Гороскоп Таро на неделю - Лев - Четвёрка Жезлов

На этой неделе энергия будет благоприятствовать Львам и поможет вернуть ощущение гармонии. Карта "Четвёрка Жезлов" символизирует уют, стабильность и возвращение внутреннего спокойствия. Пятница, 13 ноября, может принести приятные сюрпризы. Благоприятное положение Венеры в Весах поможет привлечь внимание окружающих, почувствовать поддержку и получить больше расположения со стороны других людей.

Гороскоп Таро на неделю - Дева - Паж Кубков

Деву ждет долгожданный момент прозрения, когда наконец сложится целостная картина событий. Подсказки, которые появлялись в течение последних недель, постепенно приведут к важному осознанию. Самые интересные события ожидаются в пятницу, 13 ноября, когда Меркурий и Венера перейдут в прямое движение во время пребывания Луны в Козероге. Это поможет увидеть результаты предыдущих усилий и определиться с дальнейшими шагами.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Весы - Перевернутая Десятка Жезлов

Перевернутая Десятка Жезлов подсказывает Весам, что для достижения желаемого прорыва нужно завершить ещё часть внутренней работы. Новолуние в Скорпионе побуждает не ограничиваться поверхностными выводами, а глубже разобраться в собственных чувствах и истинных мотивах. Ответы, которые удастся найти, могут приятно удивить и открыть новые перспективы.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион - Девятка Жезлов

После ряда духовных испытаний Скорпионы наконец-то могут почувствовать, что готовы перейти на новый уровень. Девятка Жезлов символизирует выносливость и способность не сдаваться даже после сложных испытаний. В пятницу, 13 ноября, представители этого знака могут получить условное "зелёное свет" для доступа к новым возможностям и результатам, которых они давно заслуживают. Этому будет способствовать гармоничное сочетание Луны, Меркурия и Венеры.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец - Перевернутая Девятка Мечей

Стрельцы постепенно оставляют позади период тревог и негативных мыслей. Перевернутая Девятка Мечей свидетельствует, что переживания больше не имеют над вами прежней власти. Теперь они могут стать сигналом, который поможет вовремя обратить внимание на проблемы и найти способы их решения. Наиболее заметные положительные сдвиги и эмоциональное облегчение ожидаются ближе к выходным.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог - Перевернутая Пятерка Кубков

Козероги готовы двигаться вперёд и оставлять прошлые разочарования позади. Перевернутая Пятерка Кубков символизирует постепенное освобождение от сожалений и возвращение интереса к будущему. Во вторник, 10 ноября, глубокая саморефлексия поможет представителям этого знака оценить пройденный путь, осознать собственные достижения и увидеть перспективные направления для дальнейшего развития.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей - Четвёрка Мечей

Четвёрка Мечей призывает Водолеев сделать паузу, восстановить силы и уделить время отдыху. С четверга по субботу, во время транзита Луны через знаки Стрельца и Козерога, вы можете осознать, сколько возможностей остается без внимания из-за чрезмерной сосредоточенности на одной цели. Пришло время немного отстраниться от дел и обратить внимание на другие важные сферы жизни.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы - Рыцарь Пентаклей и Восьмерка Кубков

Рыбы могут испытывать разочарование из-за того, что длительный и упорный труд пока не принёс ожидаемых результатов. Однако карты не советуют терять веру в собственные усилия. В период со среды по субботу появятся первые подтверждения того, что вы движетесь в правильном направлении. Важно не торопиться с выводами и дать начатым процессам время для развития.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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