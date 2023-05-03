4 знака зодиака окутает успехом в мае: кому серьезно повезет

Астролог говорит, что наиболее удачный момент для решения организационных и административных вопросов – это середина мая.

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Каким знакам зодиака повезет в мае / pixabay.com

Астролог Влад Росс назвал 4 знака зодиака, которые в мае будут успешны. В интервью для Главреда астролог отметил, что стоит избегать конфликтов и неприятностей.

"Знак Овна в мае 2023 года покинет планета везения и счастья Юпитер, но уйдет не так далеко, переместившись в следующий – финансовый – знак зодиака Телец. Благодаря этому Овну в этом месяце будет ни холодно, ни жарко. Возможные встряски и конфликтные ситуации, желание навязать всем свое мнение и быть заметным могут привести к потере физических сил, а, как следствие, и к болезням. Если Овен хочет избежать проблем с сердцем, ему следует направить энергию на активную творческую деятельность и изменение своего внутреннего мира. Поэтому благоприятно в это время заняться эзотерическими науками", - говорит Росс.

По его словам, 1-5 мая в планы Овна могут вмешаться обстоятельства. Не нужно пытаться снести все преграды – проще изменить тактику и выждать.

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Вторая половина мая окутает счастьем

Вторая половина мая-2023 будет благоприятной для Овна в плане укрепления своих позиций по всем фронтам – и в бизнесе, и в личной жизни. В это время следует реализовывать свои замыслы и продвигаться вперед. Положение Марса, правящей Овном планеты, говорит о возможности творческой реализации.

"В третьей декаде месяца Овен получит покровительство и поддержку, когда Марс войдет в знак Льва.Карьера и финансы. В первые две декады мая-2023, когда Марс будет в знаке Рака, Овен может выходить из себя и раздражаться, чего не стоит делать. Поэтому первая половина месяца будет не очень хорошей для Овна. В служебных и карьерных вопросах все будет не так, как он себе наметил, а кто-то из представителей этого знака может лишиться в это время важного поста. Импульсивность Овна окружающие будут расценивать как нахальство и эгоизм, в том числе и начальство. Поэтому следует сдерживать агрессию и злость, не лезть на рожон, особенно в общении с вышестоящими. Нужно стараться быть тактичными и дипломатичными. Также Овну нельзя забывать, что сначала нужно хорошенько подумать, а лишь потом действовать – семь раз отмерь, один раз отрежь", - говорит он.

8-9 мая неожиданные обстоятельства дадут Овну возможность почувствовать себя добрым волшебником. Это очень благоприятный период для представителей знака. В связи с этим могут возникнуть некоторые непредвиденные расходы.

"В 20-х числах мая 2023-го фортуна не только повернется лицом к Овну, но и одарит его самой очаровательной улыбкой. В этот период Овен сможет легко изменить отношение начальства к себе, заинтересовать вышестоящих, особенно своими нестандартными предложениями. В эти дни представителям знака нужно воспользоваться шансом и заручиться поддержкой власть имущих, и тогда все задуманное может получиться в третьей декаде месяца", - сказал астролог.

29-31 мая Овну лучше не совершать крупных покупок.

Реализация всех планов

"В последний весенний месяц 2023 года Телец может погрузиться в ностальгию, май будет плюс-минус спокойным. Тельцу предстоит вернуться к давним делам, повстречать старых знакомых, вернуться к решению уже забытых вопросов. Представителям знака не стоит забывать, что без прошлого нет и будущего, потому нужно использовать эту возможность, чтобы во всем навести порядок, пока Меркурий остается ретроградным. В мае Тельцу будет свойственно особое настроение. Вполне вероятно, что в этом месяце ему откроются некие тайны, потому полезно будет обратиться к астрологу или психологу, благодаря которому можно будет узнать тайны своей натуры. Тельца в это время будут интересовать и мистические, и философские вопросы. Важная и нужная Тельцу информация в мае будет приходить к нему через чтение книг. Благоприятно пойти учиться чему-то новому, заняться самообразованием или восстановиться на курсах, которые не были завершены", - сказал Росс.

По его словам, май – прекрасное время для реализации планов, прежде всего, творческих, особенно в третьей декаде. Пусть это будет даже небольшое обновление интерьера – благоприятно хоть немного изменить дизайн того помещения, где живет Телец.

"Май 2023-го станет прекрасным временем для Тельца, чтобы проявить себя в любой сфере, но масштабные начинания лучше затевать уже после дня рождения. Также этот месяц будет прекрасным периодом, чтобы сходить в отпуск и отдохнуть. Карьерный рост и продвижение Тельцу лучше отложить на будущее, май – не лучшее время для этого. В начале месяца ему не стоит гневить начальство, иначе он может почувствовать себя красной тряпкой перед разъяренным быком", - отмечает астролог;

Наиболее удачный момент для решения организационных и административных вопросов – это середина мая. В это время можно будет и документы оформить, и благополучно провести переговоры, особенно 16-18 мая, когда закончится ретроградность Меркурия.

Подведение итогов и завершение важных дел

"У Близнецов май 2023 года пройдет в стиле ретро, и в целом месяц будет стабильным. В это время Близнецам предстоит вернуться к забытым старым делам. Меркурий, управляющий этим знаком зодиака, будет все еще ретроградным в первой половине мая, поэтому Близнецам придется иметь дело только со старыми проблемами, и ничего нового им точно нельзя начинать в этом месяце. Следует использовать май для того, чтобы разобраться с делами, которые накопились в долгом ящике, и такой подход будет весьма эффективен. Также май будет отличным временем, чтобы избавиться от всего лишнего и ненужного, начиная от содержимого шкафа и заканчивая мрачными мыслями и вредными привычками. Особенно в день лунного затмения 5 мая Близнецам удастся бросить пить и курить. Прежде всего, нужно избавиться от привычки курить, поскольку легкие – это слабое место Близнецов, их самый уязвимый орган", - отмечает астролог.

По словам Росса, в астрологии считается, что месяц перед днем рождения – это период для подведения итогов и завершения дел, а сам день рождения подобен личному новому году и точке начала отсчета новой жизни. Потому Близнецам разобраться и освободить свое пространство для новых побед.

"Последняя неделя мая будет для Близнецов более радостной и удачной, чем предыдущие. Им стоит ждать приятных вестей и гостей. В мае-2023 у Близнецов весьма вероятны перемены в работе, которые ранее были заложены и подготовлены. Кстати, они приведут к улучшению материального положения представителей знака, но, вместе с тем, они принесут и много переживаний", - добавляет Росс.

После 15 мая можно приступать к активным действиям

"Май 2023 года для Весов будет более-менее ровным месяцем. В мае Весы могут столкнуться с противодействием партнеров и коллег. Чтобы не пришлось отказываться от своих планов, важно сохранять объективность и благоразумие. Природа равновесия поможет Весам сохранять их эмоциональный покой и стабильность в любой ситуации. Переждав неблагоприятный период, после 15 мая они могут смело приступать к активным действиям – Весам предстоит отстаивать свое мнение и бороться за место под солнцем. Если Весы в мае собрались в поездку, необходимо тщательно проверить оформленные документы, особенно в первой половине месяца. Возможны бюрократические препятствия", - говорит Росс.

В третьей декаде мая Весам придется вникнуть в заботы друзей и принять самое деятельное участие в их делах. При этом важно согласовать свои возможности с их потребностями, чтобы потом не пришлось от чего-то отказаться.Личная жизнь. В первой половине мая-2023 Весам следует основательно потрудиться над разрешением домашних проблем. Основным источником волнений станет нехватка денежных средств, с этим нужно будет справляться в первую очередь. Все хозяйственные вопросы нужно будет решать сообща с партнером.

"В конце мая Весам и его избраннику (или избраннице) важно не давать друг другу поводов для ревности, поскольку возможные различные непредвиденные и не самые приятные ситуации. Однако фортуна не оставит Весов в любви, если они еще не обрели спутника жизни. Особенно удачной в этом отношении будет вторая половина мая, когда планета любви Венера войдет в знак Рака", - отметил астролог.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май 2023 от Влада Росса.

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