Вселенная готовит сюрприз: какие знаки зодиака скоро сорвут джекпот удачи

Переход Меркурия к прямому движению в знаке Скорпиона способствует взаимопомощи между людьми.

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Какие знаки зодиака ждет удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждут приятные новости, касающиеся карьеры

Кто сможет улучшить отношения и избавиться от сомнений

13 ноября Меркурий переходит в прямое движение, что поможет четырём знакам зодиака привлечь в свою жизнь достаток и удачу. Поскольку этот транзит происходит в знаке Скорпиона, в эту пятницу наконец-то появится то, что раньше было трудно найти - необходимый ресурс.

Астрологи YourTango подчеркивают, что переход Меркурия в прямое движение в Скорпионе облегчает взаимопомощь между людьми. Возвращается ясность, поэтому можно открыто говорить о том, что беспокоит, пишет Главред.

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Кому скоро невероятно повезет

Скорпион

13 ноября ситуация вокруг вас станет менее запутанной. Вы будете чувствовать гораздо большую уверенность в том, кем именно стремитесь стать. Вы чётко определите, над чем стоит поработать и с чего начать. У вас даже будет чёткое представление о том, как будет выглядеть ваша жизнь, когда всё встанет на свои места.

Телец

В пятницу вы будете готовы к искреннему разговору о том, как превратить существующие отношения в нечто гораздо более глубокое и значимое. Когда Меркурий в Скорпионе начинает прямое движение, вам становится легче раскрывать свои истинные чувства. Это прекрасный момент, чтобы открыться и поделиться тем, что у вас на душе.

Лев

Вы будете чувствовать себя увереннее в своих решениях, и для сомнений в себе останется всё меньше места. Вы даже заметите, что некоторые из ваших решений оказываются весьма удачными. Вы почувствуете, что ваша жизнь полна возможностей, когда перестанете чрезмерно сосредотачиваться на том, чего вам не хватает.

Водолей

В пятницу вас ждут очень приятные новости, касающиеся вашей карьеры: например, известие о получении бонуса или долгожданный ответ по поводу вакансии, на которую вы подавали заявку. 13 ноября приближает вас к самому удачному моменту, когда можно поделиться своими мыслями о том, как улучшить ситуацию - как для себя, так и для всех остальных.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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