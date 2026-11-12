Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака: прогноз на 16–22 ноября

Узнайте, какой день недели с 16 по 22 ноября будет самым благоприятным для Овнов, Тельцов, Близнецов и других знаков зодиака

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/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чём вы узнаете:

Самые счастливые дни для каждого знака зодиака

Какие изменения ждут знаки зодиака в течение недели

Когда стоит сосредоточиться на работе и отношениях

Неделя с 16 по 22 ноября принесет знакам зодиака новые перспективы, важные разговоры и возможности для перемен. Для кого-то лучший день будет связан с карьерой, для кого-то - с отношениями, семьёй или личными планами. Главред расскажет об этом подробнее.

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Неделя начнётся с первой четверти Луны в Водолее 17 ноября, которая, согласно астрологическому прогнозу, будет способствовать активным действиям и воплощению необычных идей. Как отмечает YourTango, в конце недели, 22 ноября, Солнце перейдет в знак Стрельца. Этот период связывают с новыми стремлениями, оптимизмом и готовностью воспользоваться возможностями.

Для каждого знака зодиака астрологи определили самый благоприятный день недели. Он может стать временем для важных решений, перемен в работе или личной жизни.

Овен

Самый счастливый день - вторник, 17 ноября

Для Овнов неделя может принести новое знакомство или важную связь. Первая четверть Луны в Водолее будет способствовать появлению человека, который поможет реализовать планы и достичь поставленных целей.

Это может быть коллега, наставник или человек, который повлияет на важные решения в личной жизни. Важно не отвергать новые знакомства только потому, что они не соответствуют привычному кругу общения. Неожиданная поддержка может оказаться именно той, которой не хватало.

Телец

Самый счастливый день - вторник, 17 ноября

Тельцам стоит задуматься о профессиональном направлении и о том, насколько нынешняя работа соответствует их ожиданиям. Первая четверть Луны в Водолее может изменить отношение к карьере и подтолкнуть к пересмотру прежних планов.

Новые обстоятельства вряд ли станут полной неожиданностью. Скорее, появится готовность действовать в соответствии с тем, что уже давно было понятно. Даже если новое направление отличается от первоначальных замыслов, стоит оценить его преимущества.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Самый счастливый день - среда, 18 ноября

Близнецам даже небольшие изменения могут помочь существенно улучшить повседневную жизнь. 18 ноября Луна в Рыбах образует гармоничный аспект с Меркурием в Скорпионе. Согласно астрологическому прогнозу, это будет способствовать пересмотру привычного распорядка дня и профессиональных планов.

Особое внимание стоит уделить возможностям удаленной работы или поиску такого формата занятости, который оставит больше времени для личных дел. В то же время важно не жертвовать собственными потребностями ради новых перспектив.

Рак

Самый счастливый день - пятница, 20 ноября

Для Раков 20 ноября может стать переломным моментом. Луна в Овне соединится с ретроградным Ураном в Близнецах, что, согласно прогнозу, может принести неожиданные изменения и новое понимание собственных желаний.

В последнее время представители этого знака, возможно, уделяли больше внимания работе, чем личному счастью. Теперь появится возможность пересмотреть приоритеты, обратить внимание на отношения и понять, как совместить профессиональные цели со своими мечтами.

Лев

Самый счастливый день - суббота, 21 ноября

Львам стоит уделить внимание семье и личным отношениям. 21 ноября астероид Церера начнёт ретроградное движение в Раке. Этот период поможет переосмыслить события последнего времени и лучше понять собственные потребности.

В последнее время у представителей этого знака могли возникать трудности дома или во взаимоотношениях с близкими. Теперь в личной жизни появится больше ясности. Это также благоприятное время, чтобы разобраться в причинах предыдущих конфликтов и постепенно наладить отношения.

Дева

Самый счастливый день - пятница, 20 ноября

Девам придётся задуматься о важных изменениях в профессиональной сфере. 20 ноября Луна в Овне сформирует гармоничный аспект с ретроградным Ураном в Близнецах, что может подтолкнуть к новому карьерному решению.

Обычно представители этого знака стараются отделять эмоции от работы, но в последнее время это может даваться сложнее. Астрологи советуют не игнорировать собственные чувства и обратить внимание на направление, которое раньше казалось необычным. Возможно, именно оно откроет новые перспективы.

Весы

Самый счастливый день - суббота, 21 ноября

Весам стоит пересмотреть баланс между работой и личной жизнью. 21 ноября астероид Церера начнёт ретроградное движение в Раке, побуждая задуматься о том, сколько времени и сил отнимают профессиональные обязанности.

Даже если работа приносит удовольствие, чрезмерная сосредоточенность на ней может оставлять слишком мало времени для отдыха и близких людей. Поэтому представителям этого знака стоит пересмотреть свой график, запланировать отпуск или найти больше возможностей для личной жизни.

Скорпион

Самый счастливый день - суббота, 21 ноября

Для Скорпионов удача на этой неделе будет связана с домом и близкими людьми. 21 ноября ретроградная Церера в Раке поможет вернуться к важной теме из прошлого или восстановить связь с человеком, который имеет особое значение.

Представителям этого знака стоит обратить внимание на собственные потребности, домашнюю атмосферу и отношения с родными. Возможно, придется переосмыслить предыдущие решения или изменить отношение к определенным обстоятельствам. Забота о себе станет важным условием для дальнейших успехов.

Стрелец

Самый счастливый день - воскресенье, 22 ноября

Для Стрельцов 22 ноября начнётся новый астрологический сезон: Солнце перейдёт в их знак. Этот день станет поводом пересмотреть личные цели и определить, чего хочется достичь в ближайшем будущем.

Астрологи советуют оставить прошлые неудачи позади и сосредоточиться на новых возможностях. Не стоит тратить время на сожаления о предыдущих решениях. Зато важно верить в собственные силы и не отказываться от перспектив, которые будут появляться на пути.

Козерог

Самый счастливый день - среда, 18 ноября

Козерогам придётся обратить внимание на важный разговор. 18 ноября Луна в Рыбах образует гармоничный аспект с Меркурием в Скорпионе. Это может создать условия для обсуждения вопроса, который давно требовал внимания.

Представителям этого знака не стоит заранее делать выводы или настраиваться на негативное развитие событий. Лучше выслушать собеседника и честно выразить собственную позицию. Разговор может потребовать принятия важного решения, но не обязательно будет иметь неблагоприятные последствия.

Водолей

Самый счастливый день - среда, 18 ноября

Водолеи могут получить признание за свою профессиональную деятельность. 18 ноября Луна в Рыбах сформирует гармоничный аспект с Меркурием в Скорпионе, что, по прогнозу, будет способствовать позитивным изменениям в карьере. Не исключены похвала, новые перспективы или даже повышение зарплаты.

Последние несколько лет представители этого знака много работали и пытались понять своё предназначение. Теперь их усилия могут получить должную оценку. Это поможет убедиться, что выбранное профессиональное направление соответствует поставленным целям.

Рыбы

Самый счастливый день - воскресенье, 22 ноября

Для Рыб 22 ноября может начаться важный период в профессиональной жизни. С переходом Солнца в Стрельца появятся предпосылки для новых карьерных возможностей. В последнее время работа могла развиваться стабильно, но без заметных изменений и перспектив.

Астрологи советуют не останавливаться на достигнутом: подавать заявки на новые должности, отвечать на рабочие предложения и расширять круг профессиональных контактов. В то же время не стоит отказываться от уже выбранного направления, ведь предыдущие усилия могут принести результаты.

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