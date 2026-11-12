Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Овнам - финансовый прорыв, Львам - перемены

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 13 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Пятерка пентаклей (перевернутая)

В пятницу финансовые проблемы Овнов начнут решаться. Пятерка пентаклей указывает на то, что вы наконец разберетесь в сложившейся денежной ситуации.

Вместо того чтобы переживать из-за нюансов, с которыми вы не можете справиться в одиночку, вы найдете решение, обсудив всё с другом или человеком, который лучше осведомлен о происходящем. Тягостное чувство безнадежности отступит, и вы почувствуете, что снова уверенно контролируете свои расходы.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Рыцарь пентаклей

Тельцы, вы получите заслуженное признание. В пятницу ваши слова или поступки откроют перед вами новые возможности. Напряженность в отношениях с коллегой или партнером, с которым вы вели борьбу, наконец спадет.

Ваша репутация предстанет в выгодном свете. Поскольку Рыцарь пентаклей символизирует получение дохода благодаря верным действиям, принятое вами решение окажется в вашу пользу.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Паж мечей

Паж мечей советует вам взглянуть на ситуацию так, словно вы видите её впервые.

В пятницу ваш пытливый ум будет работать на полную мощность. Вы заметите некую деталь, в правильности которой возникнут сомнения. Вместо того чтобы игнорировать подсказки интуиции, вы решите провести собственное "расследование". В итоге, благодаря тому, что вам удастся выяснить, первоначальное решение будет пересмотрено.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Четверка кубков (перевернутая)

Раки, вы учитесь более избирательно подходить к открывающимся перед вами возможностям. В пятницу вы решите пересмотреть свои текущие дела и занятия.

Перевернутая Четверка кубков напоминает: если что-то теряет смысл, оно не обязательно должно оставаться прежним. Вы проявите гибкость - как ментальную, так и эмоциональную, - благодаря чему ситуация, которая раньше казалась неподходящей, станет гораздо лучше соответствовать вашим потребностям.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Шестерка жезлов

Вас вдохновит то, что вы когда-то очень любили, но со временем забросили. Ваша карта Таро на пятницу - "Шестерка жезлов" - предвещает перемены, благодаря которым вы окажетесь в центре внимания людей, знающих вас уже давно. Ваши действия продемонстрируют сильные лидерские качества и покажут, насколько вы выросли за последний год.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу - "Семерка пентаклей" (в перевернутом положении).

В пятницу вы будете особенно внимательно следить за временем: если какой-то процесс затягивается, вы постараетесь оптимизировать свою работу, чтобы действовать эффективнее.

Поскольку карта выпала в перевернутом положении, это указывает на то, что в вашем рабочем процессе что-то идет не по плану. Возможно, вы несете финансовые потери или чувствуете, что полученные результаты не соответствуют ожиданиям. Вероятно, вам придется изменить подход, который раньше был эффективным, а теперь перестал работать, - или же вовсе пересмотреть свое участие в этом деле.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Двойка пентаклей (перевернутая)

Вы пытаетесь решить проблему с распределением времени и понимаете, что нужен новый подход. В пятницу финансовые трудности, бьющие по вашему кошельку, становятся той самой "последней каплей", которая заставляет осознать: пора что-то менять.

Вместо того чтобы заставлять себя зарабатывать больше или брать вторую работу, пытаясь покрыть возросшие расходы, вы решаете сделать шаг назад и всё переосмыслить.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Верховная жрица

Сегодня ваша интуиция работает особенно активно, помогая заметить проблему, которую вы слишком долго игнорировали.

Вы искренне стремитесь разобраться в происходящем. Вместо того чтобы делать вид, что знаете ответы на все вопросы, вы интересуетесь мнением окружающих - это помогает вам добраться до самой сути событий этой пятницы.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Восьмерка пентаклей

Учиться новому никогда не поздно, Стрелец. В эту пятницу вы полны желания и сил для самосовершенствования. Вам представится возможность освоить новый навык. Восьмерка пентаклей напоминает: в том, чтобы побыть в роли ученика, может быть огромная ценность.

Конечно, вам, возможно, хочется сделать гораздо больше, чем от вас ожидают. Но если проявите терпение и позволите себе по-настоящему погрузиться в этот опыт, перед вами откроются новые перспективы.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Король мечей

Не сомневайтесь в себе, Козерог. Кто-то может задать вопрос, на который вы, честно говоря, не знаете ответа. Однако в эту пятницу вам стоит довериться своей интуиции.

Король мечей олицетворяет ясное мышление. Скорее всего, вы уже интуитивно понимаете, с чего начать, чтобы получить необходимую информацию.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Четверка пентаклей (перевернутая)

Пришло время провести небольшой анализ своих ежемесячных расходов. Ваша карта - перевернутая Четверка пентаклей - указывает на некоторую нестабильность в финансовых делах.

По возможности проверьте, соответствуют ли ваши траты поставленным целям. Возможно, стоит исключить из своего бюджета необоснованные расходы, чтобы привести финансовые дела в порядок.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: "Тройка пентаклей"

Не бойтесь просить о том, что вам нужно, Рыбы. У вас есть надежный круг друзей, обладающих множеством ресурсов и идей.

В пятницу будьте открыты и не стесняйтесь рассказать о своей проблеме - возможно, кто-то из вашего окружения уже сталкивался с подобной ситуацией. Скорее всего, вы обнаружите, что человек искренне готов помочь вам найти выход из сложившегося положения.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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