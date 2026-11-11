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Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Виталий Кирсанов
11 ноября 2026, 12:05
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В нумерологии число рождения сводят к одной цифре, каждая из которых имеет собственное значение и планету-покровителя.
Люди, рожденные в четыре дня месяца, обладают редким даром поддерживать других
Люди, рожденные в четыре дня месяца, обладают редким даром поддерживать других / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Родившиеся 6-го числа - забота и душевное тепло
  • Родившиеся 11-го числа - интуиция и чуткость
  • Родившиеся 18-го числа - готовность прийти на помощь
  • Родившиеся 25-го числа - внутренняя мудрость и спокойствие

В жизни каждого есть люди, общение с которыми помогает справиться с тревогой, переживаниями и душевной болью. Нумерологи считают, что такая способность может быть связана с датой рождения. По их мнению, некоторые люди от природы обладают особой энергетикой, благодаря которой окружающие чувствуют себя спокойнее и увереннее. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

В нумерологии число рождения сводят к одной цифре, каждая из которых имеет собственное значение и планету-покровителя. Некоторые числа связывают с состраданием, заботой, интуицией и внутренней мудростью. При этом месяц рождения не имеет значения - учитывается только день.

видео дня

Впрочем, это не означает, что люди, родившиеся в другие дни, не способны поддерживать и эмоционально исцелять окружающих. Однако, как утверждают нумерологи, у представителей четырех дат рождения подобные качества проявляются особенно естественно.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Родившиеся 6-го числа - забота и душевное тепло

В нумерологии шестерка символизирует семью, любовь и ответственность за близких. Ее планетой-покровителем считается Венера, которую связывают с теплом, гармонией и привязанностью.

Люди, родившиеся 6-го числа, умеют проявлять заботу не столько громкими поступками, сколько постоянным вниманием к окружающим. Они помнят о проблемах друзей, готовы поддержать близких в трудную минуту и замечают, когда кому-то нужна помощь.

Рядом с такими людьми не приходится скрывать свои чувства или бояться осуждения. Они создают атмосферу безопасности и принятия, в которой можно расслабиться и открыто говорить о переживаниях. Именно эта способность, по мнению нумерологов, и делает их присутствие особенно целительным.

Родившиеся 11-го числа - интуиция и чуткость

Число 11 в нумерологии считается мастер-числом, которое связывают с развитой интуицией и духовным восприятием. При сложении его цифр получается двойка - число, находящееся под покровительством Луны и символизирующее эмоциональную чувствительность.

Согласно материалу Parade, рожденные 11-го числа способны улавливать настроение собеседника еще до того, как он начнет рассказывать о своих проблемах. Они быстро замечают перемены в поведении окружающих и понимают, когда человеку необходим совет, а когда достаточно просто выговориться.

Неудивительно, что окружающие нередко доверяют им самые сокровенные переживания. Их главная особенность заключается в умении внимательно слушать и давать понять собеседнику, что его чувства действительно важны. Нумерологи считают, что именно ощущение понимания и принятия может стать для человека настоящей эмоциональной поддержкой.

Родившиеся 18-го числа - готовность прийти на помощь

Восемнадцать сводится к девятке, которую в нумерологии связывают с бескорыстным служением другим, состраданием и завершением кармических циклов.

Люди, появившиеся на свет в этот день, по мнению нумерологов, обладают особой готовностью поддерживать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Они умеют принимать перемены и помогать другим проходить через потери, кризисы и важные жизненные переломные моменты.

Планетой-покровителем этого числа считается Марс, символизирующий силу, решительность и способность преодолевать трудности. Поэтому у таких людей, как утверждается в материале, хватает внутренней стойкости, чтобы оставаться опорой для окружающих даже в непростых обстоятельствах.

Помощь другим нередко становится для них важной частью жизни. Они могут реализовывать это стремление через профессию, волонтерскую деятельность или просто оставаясь надежными друзьями, на которых всегда можно рассчитывать.

Родившиеся 25-го числа - внутренняя мудрость и спокойствие

В нумерологии число 25 сводится к семерке, которую связывают с духовными поисками, самоанализом и стремлением к познанию внутреннего мира. Ее планетой-покровителем считается Нептун, символизирующий сострадание и духовную глубину.

Рожденные 25-го числа обычно отличаются вдумчивостью, спокойствием и склонностью к глубоким размышлениям. По мнению нумерологов, они способны не только внимательно выслушать человека, но и помочь ему разобраться в собственных чувствах и переживаниях.

Вместо того чтобы навязывать советы или торопить собеседника с выводами, такие люди предлагают взглянуть на ситуацию под другим углом. Их присутствие помогает отвлечься от тяжелых мыслей, обрести внутреннее равновесие и увидеть новые возможности даже в сложный период.

Их главное качество - умение напоминать окружающим, что даже болезненный опыт может стать частью личного роста, а трудности не будут длиться вечно.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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