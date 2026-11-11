Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Этот день принесет знакам зодиака как благословение, так и важный урок.

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Кому 11 ноября улыбнется удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому прямое движение Плутона поможет исправить прошлые ошибки

Кто почувствует финансовое облегчение

В среду три знака зодиака ждут хорошие финансовые новости. 11 ноября им суждено почувствовать значительное облегчение.

Астрологи YourTango отмечают, что благодаря тому, что Плутон перешел в прямое движение и стал путеводной звездой, в это время удается четко понять, что нужно сделать, чтобы избежать худшего сценария в финансовых делах, пишет Главред.

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Козерог

В этот день финансовые неурядицы для вас закончатся. Во время прямого движения Плутона вы ясно увидите, что произойдет, если не изменить нынешний курс.

В среду прямое движение Плутона укажет вам новое направление. Оно не только будет казаться правильным, но и получит одобрение людей, которым вы доверяете. Благодаря своим усилиям вы сможете исправить финансовые ошибки прошлого.

Дева

Для вас переживания из-за финансов стали неотъемлемой частью жизни. В среду, во время прямого движения Плутона, вы поймёте: многое из того, что вы считаете финансовой проблемой, на самом деле преувеличено вашим собственным воображением. Ваше положение намного лучше, чем вы себе представляете.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Этот транзит дарит вам новое видение ситуации, что, в свою очередь, порождает чувство благодарности. Осознание того, что в вас всё в порядке, играет решающую роль. Это вернёт в вашу жизнь оптимизм и принесёт финансовое облегчение, в котором вы так долго нуждались.

Рак

В период прямого движения Плутона вы сможете разработать план, который поможет избавиться от значительной части стресса, к которому вы уже успели привыкнуть в финансовых вопросах.

Всего за один день вы пройдете путь от отчаяния к надежде, а прямое движение Плутона поможет осознать: возвращаться в то состояние безнадежности больше никогда не придется. Это ваша победа.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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