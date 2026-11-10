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Гороскоп Таро на завтра 11 ноября: Ракам - разговор, Девам - гордость

Алена Кюпели
10 ноября 2026, 12:48
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 января
Гороскоп Таро на 11 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро среды для Овна: Пятерка Кубков, перевернутая.

Вы так готовы отпустить ожидания. Овен, вы разочаровывались больше раз, чем можете сосчитать, и 11 ноября вы приняли решение.

Больше не надо. Вы придаете больше значения своей точке зрения. Когда жизнь требует от тебя внести коррективы, ты совершенно этому не сопротивляешься. Вместо этого вы плывете по течению.

Таро

Карта Таро среды для Тельца: Иерофант, перевернутая.

Времена меняются, и знаешь что, Телец? И ты тоже.

Перевернутый Иерофант представляет вашу готовность отпустить рутину и начать пытаться сделать жизнь такой, какой вы хотите, чтобы она была прямо сейчас. Прошлое осталось позади, и теперь оно может стать трамплином к будущему и жизни, которую вы действительно любите.

Близнецы

Карта Таро среды для Близнецов: Восьмерка Жезлов

Близнецы, ты можешь ждать так долго. Это единственное дело, которое, кажется, занимает очень много времени, начинает тяготить вас. Вместо того, чтобы думать, что это вы, вы решаете выяснить, что не так, и исправить это.

Вы немного покопаетесь, возможно, с помощью друга, и найдете нужную вам информацию. Возможно, вы все еще находитесь там, где были в начале дня, но вы добились прогресса.

Рак

Карта Таро среды для Рака: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Всегда можно сказать, когда отношения перешли от чувства комфорта и взаимного уважения к ожиданию. Друг или любимый человек, кажется, предполагает определенные вещи о ваших отношениях, и это вас не устраивает. Вам нравится, когда люди счастливы, но не в ущерб вашей собственной радости. Сегодня может потребоваться разговор об ожиданиях и уважении.

Лев

Карта Таро среды для Льва: Солнце.

У тебя так много причин быть благодарным в среду, Лео. Солнце - счастливая карта Таро, напоминающая вам, что ваша жизнь может быть полной счастья, если вы просто выберете, на чем сосредоточиться.

Сегодня уделите время друзьям, которые заставляют вас смеяться. Задумываясь слишком далеко в будущем, вы можете беспокоиться или чувствовать, что у вас нет того, что вам нужно прямо сейчас. Ценность мелочей дает вам чувство безопасности в тот момент, когда вы находитесь.

Дева

Карта Таро среды для Девы: Мир

Дева, ты готова наконец внести последние штрихи в проект. Мир машин Таро – положительное предзнаменование того, над чем вы работали очень долго.

Вы можете видеть, как быстро все складывается, особенно когда вы недавно думали, что никогда не увидите этот день. Вот вам и есть на что оглядываться назад и чем гордиться.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Королева мечей

Принятие непростых решений может стоить вам симпатий окружающих, но в эту среду вас это вряд ли будет волновать. Вы делаете выбор, который, как вы понимаете, абсолютно оправдан в вашей нынешней жизненной ситуации. Возможно, придется внести некоторые коррективы в свой график.

Даже если вам не хочется ничего объяснять, вопросы со стороны других людей вполне вероятны. Сталкиваясь с разногласиями, помните: вам вовсе не обязательно заручаться всеобщей поддержкой, чтобы поступить так, как правильно для вас.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Четверка кубков (перевернутая)

Честно говоря, Скорпион, сегодня вы можете быть крайне рассеяны, отвлекаясь на что угодно, кроме того, чем действительно следовало бы заняться. Возможно, это знак того, что вам пора сделать перерыв в повседневной рутине.

Хорошая новость заключается в том, что вы, скорее всего, получите приглашение от друга или предложение принять участие в каком-то общественном мероприятии. Это может стать именно тем, что поможет освежить мысли и напомнить: жизнь - это не только работа. Немного развлечений помогут вам с гораздо большей легкостью вернуться к делам.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Двойка жезлов

У вас масса идей относительно того, как распорядиться своим временем в ближайшем будущем.

Вам не приходится скучать - вы любите исследовать мир и узнавать что-то новое.

Сегодняшняя карта - призыв к самовыражению и личной свободе. Вместо того чтобы сразу совершать кардинальные перемены, попробуйте сделать что-то небольшое, но интересное для вас, и прислушайтесь к своим ощущениям.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Девятка жезлов (перевернутая)

Вы склонны ожидать подвоха, даже когда все идет хорошо - но почему? Возможно, сегодня "розовые очки" спали, и сейчас вам как никогда нужны мотивация и вдохновение.

Взгляните трезво на свои нынешние обстоятельства: не напоминают ли они вам ситуации из прошлого? Не исключено, что вы переносите прошлые разочарования на то, что могло бы стать источником радости в будущем.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: "Повешенный"

Вы долгое время ставили свою жизнь "на паузу", полагая, что для движения вперед вам необходимо нечто вполне определенное.

Однако сегодняшняя карта Таро подсказывает: это вовсе не обязательно так. Всегда можно найти обходной путь. Если долгожданный звонок не поступил вовремя или человек, на которого вы рассчитывали, не оказался рядом - пусть это вас не останавливает. Проявив немного изобретательности, вы все равно сможете достичь своей цели.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: "Туз Кубков"

Вы готовы снова влюбиться - будь то в нового человека или в того, кто уже рядом с вами. Будущее не всегда поддается прогнозам, а в любых отношениях бывают периоды, когда кажется, что чувства угасли, - но на самом деле это не так.

Воспримите сегодняшний день как новую возможность лучше узнать друг друга. Ваше сердце открыто для того, чтобы начать все сначала, и сейчас - идеальный момент, чтобы вновь разжечь угасшую искру.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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