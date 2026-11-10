Три знака зодиака до конца ноября ждут большие перемены: кому улыбнется удача

Представители трех знаков зодиака смогут добиться заметных успехов и привлечь внимание окружающих.

https://horoscope.glavred.info/tri-znaka-zodiaka-do-konca-noyabrya-zhdut-bolshie-peremeny-komu-ulybnetsya-udacha-10810853.html Ссылка скопирована

Три знака зодиака до конца ноября ждут большие перемены / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Гороскоп для Весов

Гороскоп для Львов

Гороскоп для Скорпионов

Вторая половина ноября может стать переломным периодом для трех знаков зодиака. Их ожидают новые возможности, карьерные перспективы и заслуженные вознаграждения за прежние усилия. Представители этих знаков смогут добиться заметных успехов и привлечь внимание окружающих. Такой прогноз составила астролог Элизабет Бробек. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака. видео дня

Весы

Для Весов ноябрь может стать временем, когда наконец начнут приносить плоды прежние старания. Управляющая знаком Венера с начала октября находилась в ретроградном движении, а 25 октября вернулась в Весы. Уже 13 ноября планета развернется и продолжит прямое движение, что, по прогнозу астролога, станет важным событием для представителей знака.

Элизабет Бробек считает, что Весы получат возможность увидеть реальные результаты своих усилий и добиться того, к чему долго стремились. Работа, отношения и личное развитие, которым они посвящали много времени, начнут приносить ощутимую отдачу.

То, что раньше казалось незамеченным или неоцененным, наконец может получить заслуженное признание. Терпение и настойчивость помогут Весам воспользоваться открывающимися перспективами и выйти на новый этап жизни.

Лев

Львы также окажутся в числе знаков, которым ноябрь принесет благоприятные перемены. Их природная харизма, уверенность в себе и стремление находиться в центре внимания получат дополнительный импульс.

Особенно важной датой станет 25 ноября. По словам Бробек, начиная с этого времени представители знака смогут заметить положительные изменения сразу в нескольких сферах. В частности, улучшатся отношения с окружающими, а финансовые вопросы могут начать решаться более успешно.

Препятствия, которые раньше мешали двигаться вперед, постепенно отойдут на второй план. Перед Львами откроются новые возможности, связанные с работой, знакомствами и личными достижениями. Астролог советует не упускать благоприятные шансы, поскольку они могут существенно изменить привычный ход событий.

Скорпион

Для Скорпионов последние недели могли сопровождаться напряжением и неопределенностью. Большую часть октября Венера находилась в ретроградном движении в их знаке, а сейчас там же проходит ретроградный Меркурий. Однако, согласно прогнозу астролога, этот период может стать подготовкой к серьезным внутренним и внешним переменам.

Важным событием станет новолуние 9 ноября, которое, по мнению Бробек, откроет для Скорпионов новый этап. Представители знака смогут иначе взглянуть на себя, почувствовать большую уверенность и перестать сомневаться в собственных силах.

Изменения станут заметны и окружающим. Некоторые Скорпионы могут получить предложение о повышении, другие – неожиданно привлечь широкое внимание и обрести популярность в интернете.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред