Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

Пять знаков зодиака ждет благоприятная неделя с 9 по 15 ноября 2026 года. Кому повезет в любви, финансах и карьере, и какие перемены готовят звезды?

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О чём вы узнаете:

Каким знакам зодиака повезет на этой неделе

Кого ждут перемены в любви и финансах

Кто получит шанс на карьерный успех и новые возможности

Неделя с 9 по 15 ноября 2026 года может стать периодом приятных перемен для пяти знаков зодиака. Обстоятельства постепенно будут складываться в их пользу, а дела, которые раньше продвигались медленно, наконец сдвинутся с мертвой точки. На первый план выйдут отношения, финансовая стабильность, карьерные перспективы и личные желания. Главред расскажет подробнее.

Как пишет YourTango, астрологические события этой недели помогут некоторым представителям зодиакального круга по-новому взглянуть на собственные возможности. Новолуние в Скорпионе даст возможность переосмыслить важные решения, а переход Луны в Стрельца 10 ноября усилит стремление действовать смелее. Дополнительные изменения ожидаются 13 ноября, когда Меркурий и Венера завершат ретроградное движение и перейдут в прямое.

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Для пяти знаков этот период станет возможностью оставить позади неопределённость, восстановить важные связи и увереннее двигаться к своим целям. Особенно благоприятными могут оказаться вопросы личной жизни, работы и самореализации.

Скорпион

Для Скорпионов начинается период, когда наконец-то можно перестать оглядываться на прошлое и сосредоточиться на будущем. Завершение ретроградного движения планет постепенно развеет неопределенность, помогая лучше понимать собственные желания и принимать решения. Новолуние в вашем знаке станет символической отправной точкой для нового этапа.

На этой неделе стоит уделить внимание личным переживаниям. Вспомните, какие уроки принесли последние события, в частности сложные разговоры и конфликты. Такой анализ поможет не повторять старых ошибок. Не откладывайте важные разговоры и не скрывайте чувства, которые давно требуют внимания. Если сложно разобраться в эмоциях, попробуйте записывать мысли в дневник.

В отношениях также возможны приятные перемены. Вы почувствуете больше поддержки со стороны любимого человека и друзей. Новолуние может благоприятно повлиять и на финансовые вопросы, подтолкнув к новым решениям. В то же время не стоит поддаваться желанию тратить деньги под влиянием эмоций. Разумный подход к бюджету поможет сохранить стабильность.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец

Для Тельцов важным событием станет завершение ретроградного движения Венеры - планеты, которая в астрологии отвечает за любовь, красоту и гармонию. Это поможет разобраться в вопросах, которые долгое время оставались нерешенными. Особенно это касается общения с друзьями, коллегами и близкими людьми.

Не стоит избегать откровенных разговоров. На этой неделе лучше спокойно обсудить противоречия, выслушать другую сторону и не превращать любое несогласие в борьбу за первенство. Терпение и готовность к компромиссам помогут укрепить важные связи.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в том числе астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

В то же время влияние Юпитера может усилить стремление к стабильности и заставить задуматься о долгосрочных планах. Но не ограничивайтесь только работой. Новолуние в Скорпионе может привлечь внимание к романтической сфере. Самое время организовать свидание, провести вечер с любимым человеком или возобновить общение с другом.

Также Тельцам стоит вернуться к занятиям, которые приносят удовольствие. Художественные курсы, посещение музеев или новое творческое увлечение помогут восстановить внутреннее равновесие. Сочетание вдохновения и поддержки близких сделает эту неделю особенно приятной.

Водолей

Для Водолеев неделя с 9 по 15 ноября может стать важной для карьеры и профессионального развития. Внимание окружающих будет приковано к вашим достижениям, поэтому не стоит оставаться в стороне. Самое время напомнить о себе бывшим коллегам, возобновить полезные знакомства или обсудить новые возможности с руководством.

Новолуние в Скорпионе поможет найти свежие решения для рабочих и финансовых вопросов. То, что раньше казалось сложным, может получить неожиданно простое объяснение. Также появится шанс добиться признания за работу, в которую вы вложили немало сил.

В то же время важно следить за словами и реакциями. Астрологическое влияние Марса может обострить противостояние с другими людьми, поэтому дипломатичность станет вашим преимуществом. Переход Луны в Стрельца придаст уверенности и желания выйти за привычные рамки. А завершение ретроградного движения Венеры будет способствовать планированию путешествий и новым романтическим знакомствам.

Лев

Львам пора переходить от размышлений к конкретным действиям. Новолуние в Скорпионе поможет определить приоритеты и вернуть мотивацию для воплощения давних замыслов. Если вы давно хотели начать новый проект или заняться делом, которое действительно вдохновляет, эта неделя станет удачным поводом сделать первый шаг.

Не бойтесь вкладывать силы в собственные идеи. Даже небольшие начинания со временем могут превратиться в нечто гораздо большее. Попробуйте заняться творчеством, вернитесь к забытому увлечению или найдите занятие, которое поможет почувствовать прилив энергии.

Луна в Стрельце усилит вашу уверенность в себе и стремление достигать большего. Однако есть и момент, на который стоит обратить внимание. Марс в вашем знаке может сделать вас слишком нетерпеливыми и склонными к импульсивным решениям. Не пытайтесь получить всё и сразу. Если дадите себе достаточно времени, сможете использовать благоприятный период гораздо продуктивнее.

Весы

Для Весов неделя обещает быть полной вдохновения и желания открывать новые горизонты. Венера, ваша планета-покровительница, завершает ретроградное движение, поэтому постепенно будет появляться больше ясности в вопросах отношений, личных планов и будущих перспектив.

Возможно, вам захочется отправиться в путешествие, сменить привычную обстановку или попробовать что-то новое. Однако для новых впечатлений не обязательно тратить много денег. Иногда достаточно прочитать интересную книгу, записаться на курсы или открыть для себя новое направление деятельности.

Эта неделя также будет способствовать постановке масштабных целей. Вы почувствуете больше мотивации и уверенности в собственных силах. Обращайте внимание на людей, которые уже достигли того, о чём вы мечтаете. Их опыт может подсказать, как лучше организовать свой путь к успеху.

В последнее время вы приложили немало усилий, и теперь наконец-то сможете увидеть первые результаты. Сезон Скорпиона способен привлечь внимание к вашим достижениям, а новолуние создаст символическую возможность оказаться в центре событий. Позвольте себе насладиться этим периодом и не принижайте значение собственных побед.

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