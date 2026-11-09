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Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 03:37
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Уже с 9 ноября трех знаков китайского зодиака ждет благоприятный период.
Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача
Три знака китайского зодиака вступят в период успеха / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака китайского зодиака станут успешными с 9 по 15 ноября
  • Что поможет Дракону, Змее и Крысе достичь желаемого
  • Каких возможностей и положительных изменений стоит ожидать этим знакам

Три знака китайского зодиака смогут достичь важных результатов в период с 9 по 15 ноября. Их ждут новые возможности, профессиональные успехи и перспективы улучшить финансовое положение. В то же время для этого придется приложить усилия и не бояться пересматривать свои планы.

Главред выяснил, каким знакам китайского гороскопа повезет на этой неделе и что именно поможет им добиться успеха.

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Как пишет YourTango, особенно благоприятным этот период станет для Дракона, Змеи и Крысы. Представители этих знаков смогут продвинуться в работе, найти перспективный источник дохода или получить неожиданную поддержку от близких.

Дракон

Для Драконов неделя с 9 по 15 ноября может стать периодом важных профессиональных достижений. Представители знака смогут достичь результата, на который изначально рассчитывали только в конце года. Особенно продуктивным станет начало недели.

В понедельник Драконы будут настроены решительно и смогут сосредоточиться на самых важных задачах. Благодаря этому они быстро заметят проблему, которая ранее тормозила их прогресс, и уже на следующий день найдут способ ее решить.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

В среду дела также будут продвигаться успешно. Телефонные звонки, встречи и рабочие договоренности принесут желаемый результат. А к четвергу представители этого знака смогут преодолеть последнее препятствие и вовремя завершить важное дело. После этого можно будет наконец отдохнуть и насладиться выходными.

Змея

Для Змей эта неделя может открыть новые финансовые перспективы. Представители знака давно хотели найти способ зарабатывать самостоятельно, не привязываясь к обычному рабочему графику. Однако предыдущие попытки не приносили желаемого результата.

Во вторник Змеи могут решить ещё раз попробовать свои силы. Они задумаются над тем, как превратить собственные способности в дополнительный источник дохода. Особенно важным станет навык, за который их часто хвалят другие люди.

В среду представители знака найдут мотивацию для новых поисков и могут наткнуться на перспективную возможность. Она не потребует больших финансовых вложений, но потребует времени и настойчивости.

В субботу Змеи смогут сделать первые шаги к реализации замысла. В то же время им не стоит торопиться и посвящать все свободное время работе. К концу недели представители знака почувствуют удовлетворение от того, что наконец-то нашли перспективное направление.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Крыса

Для Крыс главным событием недели станет неожиданная поддержка со стороны другого человека. Представители этого знака привыкли полагаться только на себя и не всегда замечают, когда кто-то готов помочь им справиться с трудностями.

В начале недели может возникнуть ситуация, которую сначала будет сложно воспринять положительно. Однако именно в этот момент кто-то из близкого окружения проявит доброту и предложит свою помощь.

Сначала Крысы могут растеряться или даже отказаться от такого предложения. Однако уже во вторник они способны пересмотреть своё решение. К среде представители знака начнут понимать, что рядом есть человек, которому действительно можно доверять.

В четверг и пятницу отношения с близкими постепенно наладятся. Крысы почувствуют, что дружба и взаимная поддержка могут быть гораздо крепче, чем они привыкли думать. Выходные дадут возможность переосмыслить пережитое и убедиться, что не все люди руководствуются только собственными интересами.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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