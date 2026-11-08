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Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

Алена Кюпели
8 ноября 2026, 13:14обновлено 8 ноября, 14:15
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 февраля
Гороскоп Таро на 9 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Девятка мечей (перевернутая)

Овен, перестаньте беспокоиться о вещах, которые, как вы знаете, невозможно изменить в одночасье. Возможно, ваш разум сейчас бьется над проблемой, которую вам пока трудно решить.

Сегодня вас может ждать небольшой сюрприз. Вы получите важную информацию, которая поможет вам почувствовать себя увереннее в сложившейся ситуации. 9 ноября позвольте себе начать всё с чистого листа. Отпустите прежние установки и оставайтесь открытыми для новых идей.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Четверка пентаклей

9 ноября вы будете готовы отказаться от того, что переросли - будь то в отношениях или в деловых вопросах.

Пришло время оставить позади то, что давало вам привычный комфорт, и найти то, чего вы действительно заслуживаете. 9 ноября - подходящий момент, чтобы пересмотреть устоявшийся распорядок, который долгое время шел "на автопилоте". То, что работало для вас в прошлом, - не обязательно плохо, просто сейчас всё может быть иначе.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Семерка кубков

Удивительно, как один небольшой выбор может изменить всё. Близнецы, Семерка кубков призывает вас прислушаться к тихому внутреннему голосу. Ваша интуиция подсказывает обратить внимание на то, чего вы раньше не замечали - хотя где-то в глубине души вы знали об этом.

Если вы готовы построить жизнь, отличную от той, что была у вас прежде, сегодня - идеальный день, чтобы рискнуть и сделать хотя бы один шаг в этом направлении.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Верховная жрица

9 ноября вы будете особенно наблюдательны и заметите в текущей ситуации то, что обычно остается вне поля зрения окружающих.

Это не обязательно означает, что что-то идет не так, но вы способны почувствовать, когда кто-то рассеян или отвлечен. Заговорить об этом может быть непросто, однако понимание происходящего - первый шаг к ясности.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Шестерка жезлов (перевернутая)

Сегодня вы можете испытать разочарование, но это вовсе не означает, что на этом история заканчивается. Достижение может принести не такое удовлетворение, как вы ожидали.

Разговор может остаться незавершенным. Многое может вызвать у вас ощущение, что вы находитесь не там, где должны быть. Не преуменьшайте значение своей интуиции, Лев. Напротив, следуйте ей. Продолжая поиски решения, вы, возможно, поймете, что именно нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Двойка мечей (перевернутая)

Дева, откладывание дел на потом может казаться верным решением, ведь это избавляет от дискомфорта, связанного с конфронтацией. Однако 9 ноября вы больше не можете оставлять отношения с другом в подвешенном состоянии.

Пришло время определить, что значат для вас эти отношения. Но в одиночку вы с этим не справитесь. Сегодня искренний и важный разговор поможет прояснить недопонимания, которые требуют вашего внимания прямо сейчас.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Семерка мечей (перевернутая)

Весы, вы по натуре человек легкий, но притворяться, что всё в порядке, когда вас что-то беспокоит - это совсем не ваш стиль. 9 ноября возникнет ситуация, требующая откровенного разговора о том, что происходит на самом деле.

Серьезное обсуждение не только поможет наладить отношения, но и покажет, как вы справляетесь с трудностями - даже в тех случаях, когда предпочли бы их избежать.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Смерть

Выпадение карты "Смерть" - прекрасный знак, особенно если вы готовы оставить что-то в прошлом. В период новолуния в вашем знаке наступает идеальное время для новых начинаний.

Вы можете запустить новый проект или поставить перед собой иную цель. Возможно, вы даже решитесь на смену имиджа или карьеры. За что бы вы ни взялись, помните: перемены - это всегда к лучшему, если они желанны для вас самих.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Отшельник

Вы - человек общительный, поэтому долгое пребывание в одиночестве может вызвать у вас чувство тоски. Это происходит постепенно, но 9 ноября вы можете заметить, что проводите слишком много времени за просмотром видео или в разговорах с самим собой.

Сегодня позвольте себе выйти в люди и развлечься. Проявите инициативу и предложите другу встретиться - не ждите, пока кто-то позвонит вам первым.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Пятерка пентаклей (перевернутая)

Вы наконец-то оставили позади что-то из прошлого. 9 ноября вас больше не тревожит вопрос, включены ли вы в чьи-то планы или жизнь. Вы начинаете видеть себя в новом свете - как человека, обладающего гораздо большей независимостью.

Сегодня вы можете сосредоточиться на том, что для вас действительно ценно, тем более что ваша энергия больше не распыляется на посторонние вещи.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Паж кубков

Дружба перерастает в нечто более глубокое и прочное. Водолеи, сейчас вы эмоционально более открыты, чем обычно, - и окружающие отвечают вам тем же, становясь более восприимчивыми и искренними в общении с вами. Сегодня вы учились понимать эмоциональную энергию другого человека и откликаться на неё. Вам вовсе не обязательно подбирать идеальные слова в ответ на то, что вам говорят. Сосредоточьтесь на искренности и создании душевной связи.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для знака Рыбы - "Звезда".

Вы - это та самая надежда, которую вы утратили после разочарования в прошлых отношениях. "Звезда" указывает на то, что обстоятельства начинают меняться.

Вы видите, как события складываются, ведя к гораздо более позитивному будущему. И хотя вы, возможно, всё ещё чувствуете некоторую застенчивость или сдержанность, ваше сердце начинает верить: в вашей жизни ещё могут произойти хорошие события.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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