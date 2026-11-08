Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Мария Николишин
8 ноября 2026, 05:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Этот день побудит представителей знаков зодиака завершить тот этап жизни, который их ограничивает.
Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс
Кого ждет неожиданный поворот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Кому придется пересмотреть отношения с близкими
  • Кто наконец сосредоточится на себе и собственном счастье

С 8 ноября жизнь четырёх китайских знаков зодиака начнёт стремительно меняться к лучшему. В китайском гороскопе воскресенье - это День закрытия, которым управляет энергия Огненной Собаки.

Астрологи YourTango отмечают, что такое сочетание побудит знаки зодиака завершить тот этап жизни, который их ограничивает. Также в это время можно почувствовать, что вы стали сильнее любых вызовов, пишет Главред.

видео дня

Кому суждено кардинально изменить жизнь

Дракон

Вам приходится работать, но это вовсе не означает, что работа должна доминировать во всех сферах вашей жизни. Вам казалось, что быть более доступным - это хорошо, но на самом деле это лишает вас возможности отдохнуть. В воскресенье вы решите установить границы. Сначала это может вызвать некоторое волнение, но очень скоро вы почувствуете, что ваш график стал гораздо комфортнее.

Коза

Друзья для вас - чрезвычайно важны. Однако вы начинаете понимать, что некоторые, похоже, не осознают, что такое настоящая дружба. 8 ноября вы решите проверить отношения с окружающими. Вы можете создать дистанцию, чтобы посмотреть, сделает ли другой человек шаг навстречу.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Крыса

8 ноября вы перестанете переживать из-за вещей, на которые не можете повлиять. В воскресенье лучший совет, который вы можете дать кому-то, - это предложить человеку самому решать свои проблемы. Сначала это может показаться несколько резким. Но вы поймёте, что этот человек просто топчётся на месте, а заодно заставляет и вас чувствовать себя так, будто вы теряете рассудок. Пора сосредоточиться на собственной жизни.

Петух

Вы наконец-то примите себя такими, какие вы есть, даже если это означает, что вы не похожи на других. В воскресенье вы начнете вспоминать о том, за что стоит быть благодарными в своей жизни. Вы решите обратить внимание на свой внутренний мир и жить настоящим моментом.

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп коза гороскоп петух
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

23:25Энергетика
Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

21:35Энергетика
Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Последние новости

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

04:28

Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

03:50

Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

03:03

Не под ковриком и не у окна: где категорически не рекомендуется хранить ключи

01:10

Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
07 ноября, суббота
23:25

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

Реклама
21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:42

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

20:15

Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продуктВидео

20:08

От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

19:33

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

19:30

Свой фруктовый сад в квартире: какие деревья дадут урожай на подоконникеВидео

19:27

Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

Реклама
18:37

Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

18:34

Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

18:28

"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

18:13

Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

17:56

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябреВидео

17:50

Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

17:33

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

17:32

Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

17:29

Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет всеВидео

17:13

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:07

"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

16:14

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:08

Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещейВидео

16:05

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растениеВидео

15:57

"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионераВидео

15:40

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

15:26

"Она меня строит": Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

15:26

Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

15:15

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

14:41

Хитрый способ очистить микроволновку: как использовать таблетку для посудомойки

Реклама
14:29

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

14:11

РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным

14:06

В РФ скончался актер "Маргоши" и "Ранеток": ему было 39 лет

13:44

"Обслуживание Кремля": Мэрил Стрип попала в скандал из-за россиянокВидео

13:39

Корни начали гнить из-за перелива: как спасти комнатное растение

13:38

Почему черенки не укореняются: садовод назвала пять типичных ошибокВидео

13:34

РФ будет усиливать удары и выдвигать Украине новые требования по миру - эксперт

13:30

Участница "Холостяка" заявила, что ее побил участник "Холостячки"

13:17

Шкиль обвинил руководство Агентства по восстановлению в срыве проектов по защите системы водоснабжения Киева

13:07

Любовный гороскоп на 9–15 ноября: Тельцам — нежность, Весам — доверие

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять