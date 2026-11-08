Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Этот день побудит представителей знаков зодиака завершить тот этап жизни, который их ограничивает.

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Кого ждет неожиданный поворот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Кому придется пересмотреть отношения с близкими

Кто наконец сосредоточится на себе и собственном счастье

С 8 ноября жизнь четырёх китайских знаков зодиака начнёт стремительно меняться к лучшему. В китайском гороскопе воскресенье - это День закрытия, которым управляет энергия Огненной Собаки.

Астрологи YourTango отмечают, что такое сочетание побудит знаки зодиака завершить тот этап жизни, который их ограничивает. Также в это время можно почувствовать, что вы стали сильнее любых вызовов, пишет Главред.

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Кому суждено кардинально изменить жизнь

Дракон

Вам приходится работать, но это вовсе не означает, что работа должна доминировать во всех сферах вашей жизни. Вам казалось, что быть более доступным - это хорошо, но на самом деле это лишает вас возможности отдохнуть. В воскресенье вы решите установить границы. Сначала это может вызвать некоторое волнение, но очень скоро вы почувствуете, что ваш график стал гораздо комфортнее.

Коза

Друзья для вас - чрезвычайно важны. Однако вы начинаете понимать, что некоторые, похоже, не осознают, что такое настоящая дружба. 8 ноября вы решите проверить отношения с окружающими. Вы можете создать дистанцию, чтобы посмотреть, сделает ли другой человек шаг навстречу.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Крыса

8 ноября вы перестанете переживать из-за вещей, на которые не можете повлиять. В воскресенье лучший совет, который вы можете дать кому-то, - это предложить человеку самому решать свои проблемы. Сначала это может показаться несколько резким. Но вы поймёте, что этот человек просто топчётся на месте, а заодно заставляет и вас чувствовать себя так, будто вы теряете рассудок. Пора сосредоточиться на собственной жизни.

Петух

Вы наконец-то примите себя такими, какие вы есть, даже если это означает, что вы не похожи на других. В воскресенье вы начнете вспоминать о том, за что стоит быть благодарными в своей жизни. Вы решите обратить внимание на свой внутренний мир и жить настоящим моментом.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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