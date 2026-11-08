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Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака - ноябрь принесёт возможности

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 11:08
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Четыре знака зодиака почувствуют особую поддержку Вселенной в ноябре. Львам, Скорпионам, Весам и Овнам откроются новые возможности и перспективы.
Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие знаки почувствуют поддержку Вселенной
  • Кого ждут перемены в любви и карьере
  • Кому пора отпустить прошлое

Ноябрь 2026 года может стать периодом духовного пробуждения, важных осознаний и неожиданных перемен для четырёх знаков зодиака. Некоторые события помогут переосмыслить прошлое, увидеть собственные возможности и найти ответы на вопросы, которые давно оставались без ответа. Главред расскажет подробнее.

Астролог Мэй в прогнозе для YourTango отмечает, что ноябрь станет особым периодом для духовного развития. По её словам, именно сейчас можно открыть то, что давно искали, увидеть собственные таланты и использовать их для нового этапа жизни. Больше всего поддержки от Вселенной почувствуют Лев, Скорпион, Весы и Овен. Их ждут насыщенные недели, важные решения и возможность изменить то, что больше не приносит пользы.

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Лев - карьерный рост и признание уже близки

Львы готовы оказаться в центре внимания, но в ноябре этого года масштаб признания может превзойти даже их ожидания. По словам Мэй, представителей этого знака ждут карьерный рост, признание и возможные изменения социального статуса. Смелость, сила, голос и внутренний огонь снова помогут им заявить о себе.

В ноябре Львы могут выйти на новый уровень, ведь Марс, Юпитер и Южный узел находятся в их знаке. Астролог называет такое сочетание редкой конфигурацией, которая случается раз в жизни. Юпитер поможет избавиться от людей, мест и обстоятельств, не соответствующих истинным стремлениям Львов. Марс вернет смелость, решительность и желание действовать.

Отказаться от привычного окружения или оставить позади то, что больше не приносит пользы, может быть непросто. Однако Львы не привыкли отступать перед трудностями. В этом месяце они почувствуют особую поддержку Вселенной, поэтому смогут увереннее двигаться к желаемому и использовать новые возможности.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Скорпион - судьбоносные решения откроют путь к новому

Для Скорпионов ноябрь может стать одним из самых важных и определяющих периодов в жизни. Мэй считает, что этот месяц принесет немало решений, которые повлияют на дальнейший путь представителей этого знака. Изменения могут показаться непростыми, но поддержка Вселенной поможет справиться с ними.

Марс, правящая планета Скорпионов, объединяется с Южным узлом и Юпитером. Такое сочетание может открыть путь к захватывающим возможностям и неожиданным знакомствам. В то же время некоторым представителям знака придётся от чего-то отказаться, чтобы освободить место для нового.

По словам астролога, обстоятельства как будто подталкивают Скорпионов оставить в прошлом то, что они уже переросли, и перестать цепляться за ситуации, которые не приносят ничего хорошего. Важно вовремя понять, когда борьба теряет смысл. Как только представители этого знака отпустят лишнее, перед ними могут открыться гораздо лучшие перспективы.

Весы - внимание окружающих и новые знакомства изменят ноябрь

Правящая планета Весов Венера находится в ретроградном движении с октября, и этот период мог принести немало испытаний. Однако в ноябре ситуация постепенно будет меняться к лучшему. Согласно прогнозу, 13 ноября Венера перейдёт в прямое движение, что станет важным моментом для представителей знака.

Ощущение застоя и неопределённости постепенно уйдёт в прошлое. Весы смогут вновь обрести уверенность в себе, а также получат больше внимания от друзей и знакомых. Не исключено, что интерес к ним будут проявлять и пользователи социальных сетей. Для тех, кто мечтает о популярности в TikTok, этот период может оказаться особенно удачным.

В то же время Весам придётся пересмотреть своё окружение. Некоторые дружеские связи уже не соответствуют их потребностям, поэтому представители этого знака будут постепенно отдаляться от людей, с которыми у них больше нет общих интересов.

В ноябре Весы почувствуют больше любви и поддержки как со стороны Вселенной, так и от близких людей. Знакомства и общение помогут им найти единомышленников и понять, кто действительно должен остаться рядом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен - время отказаться от борьбы и поставить себя на первое место

Для Овнов ноябрь станет насыщенным месяцем переосмысления и перемен. Представители знака постепенно будут избавляться от того, что больше не работает: неудачных отношений, ненужных привычек, сложных связей и даже работы, которая перестала приносить удовольствие.

Период ретроградного движения планет помог Овнам лучше понять собственные желания и определить, чего они больше не хотят. Теперь при поддержке Вселенной представители этого знака смогут направить силы на улучшение своей жизни.

Мэй отмечает, что Овны больше не стремятся постоянно бороться за внимание, признание или расположение других людей. Им уже не нужно доказывать собственную ценность или добиваться того, чтобы их услышали. Вместо этого они учатся ставить себя на первое место, любить себя и повышать требования к тому, что впускают в свою жизнь.

В ноябре Овны могут победить в конкурсе или наконец завершить сложную задачу, которую долго откладывали. Однако теперь их будет интересовать не мгновенный результат, а успех, который будет иметь долгосрочную ценность. Именно на такие достижения они и будут настраиваться в этом месяце.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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