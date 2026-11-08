Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

Знаков зодиака ждет время новых начинаний и появления интересных идей.

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Какие знаки зодиака почувствуют мощный прилив удачи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому новолуние в Скорпионе принесет невероятную удачу

Кто сможет превратить вдохновение в реальные достижения

9 ноября для трех знаков зодиака начинается очень удачный период. Новолуние в знаке Скорпиона - время новых начинаний и появления мощных идей.

Астрологи YourTango добавляют, что в этот день слова наконец-то подкрепляются реальными действиями. Поэтому в понедельник удача наконец-то улыбнется, пишет Главред.

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Кому скоро невероятно повезет

Скорпион

В последнее время вам казалось, что от негатива, бушующего вокруг, никуда не деться. Но в понедельник ситуация примет очень интересный и позитивный оборот. Новолуние в вашем знаке откроет перед вами новый, счастливый путь.

Во время этого транзита энергия Скорпиона особенно мощна, поэтому вам нужно направлять её на добрые дела. Вы сами будете создавать свою удачу, которая станет источником вдохновения для будущего.

Рак

Во время новолуния в Скорпионе вы почувствуете прилив идей - и поймёте, что все они вполне реалистичны и осуществимы. Вы не живёте в мире иллюзий. У вас появится прекрасная возможность, за которую стоит бороться.

Это мощное новолуние подарит ощущение, что одно только ваше настроение притягивает захватывающие перспективы и успех. Иметь замечательную идею и воплощать её в жизнь - это именно то, чем стоит заниматься в период новолуния. Происходят хорошие вещи, и они не прекратятся в ближайшее время.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рыбы

Новолуние в знаке Скорпиона оказывает на вас очень сильное влияние. В понедельник вы будете готовы с головой окунуться в создание чего-то удивительного.

Впрочем, вдохновение - это лишь половина дела. Этот период также принесет вам огромную удачу, поэтому вам следует воспользоваться ею в полной мере. Помните, все, что вы задумаете сейчас, получит поддержку Вселенной.

Гороскоп - стихия вода / Инфографика: Главред

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