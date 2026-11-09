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Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

Алена Кюпели
9 ноября 2026, 14:19
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 февраля
Гороскоп Таро на 10 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на вторник для Овна: Рыцарь мечей (перевернутый)

Овен, во вторник вам есть что сказать. Однако выпавшая карта указывает на то, что ваши слова могут быть восприняты совсем не так, как вы планировали.

Прежде чем говорить, не подумав, остановитесь и тщательно обдумайте, как именно преподнести свою мысль. Возможно, вам стоит сначала лучше узнать человека, к которому вы обращаетесь. Ведь вы наверняка хотите, чтобы вас услышали именно так, как нужно.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: Семерка пентаклей

Телец, вы - человек действия. Во вторник вы оцениваете результаты своих усилий. Но карта говорит о том, что дела пока идут не совсем так, как вам хотелось бы. Несоответствие ожиданиям может вызвать разочарование.

Прежде чем делать поспешные выводы, внимательно присмотритесь к происходящему. Отдайте должное своим уже достигнутым успехам, а к тем целям, к которым вы еще не пришли, отнеситесь с пониманием и терпением.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: Пятерка жезлов (перевернутая)

Близнецы, во вторник вы окажетесь в самом центре событий. Вокруг звучит множество разных мнений, и вы, возможно, изо всех сил стараетесь услышать и принять каждое из них.

Сегодня вам, пожалуй, стоит поменьше говорить и побольше слушать. Даже если вам есть что возразить или вы с чем-то не согласны, лучше пока оставить свое мнение при себе. К деталям можно будет вернуться позже.

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: Королева пентаклей

Рак, день обещает быть насыщенным. Возможно, вам придется перенести некоторые дела или четко обозначить границы своего рабочего времени.

Заранее и деликатно сообщите окружающим о текущей ситуации, чтобы все были в курсе происходящего. Обозначьте свою доступность в начале дня - это поможет избежать путаницы в дальнейшем.

Лев

Карта Таро на вторник для Льва: Император (перевернутый)

Во вторник возникает вопрос: чьему плану лучше следовать? Возможно, вам кажется, что именно вы - тот человек, который должен возглавить проект или направить близкого вам человека. Возможно, сейчас они чувствуют себя иначе.

Поскольку карта "Император" выпала в перевернутом положении, лучший совет - позволить каждому поступать так, как для него самого будет лучше, вместо того чтобы укреплять взаимную зависимость.

Девы

Карта Таро на вторник для Девы: "Десятка жезлов" (перевернутая)

У вас очень хорошая память, Дева. Бывает непросто, когда вы помните каждую деталь, в то время как кто-то другой, кажется, забывает, о чем шла речь в разговоре или в чем заключалась его задача.

Сегодня вам может показаться, что нужно взять ситуацию под более жесткий контроль, поскольку кто-то другой не справился со своими обязанностями. Вам предстоит решить: позволить этому человеку самому нести ответственность за свои действия - или же взять на себя роль того, кто всё исправляет.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: Паж Жезлов

Некоторые вещи стали для вас, Весы, слишком обыденными. Когда всё вокруг кажется предсказуемым - самое время попробовать что-то новое и посмотреть, к чему это приведет.

Попробуйте пойти на работу другим путем или воспользуйтесь новым маршрутом, о котором слышали раньше - вдруг удастся сэкономить время? Сегодня позвольте себе сделать что-то непривычное.

Скорпион

Карта Таро на вторник для Скорпионов: Король Кубков

Во вторник постарайтесь не принимать всё близко к сердцу. Когда выпадает карта Король Кубков, гордость может стать помехой. Постарайтесь сохранять отстраненность, особенно если кто-то рядом теряет самообладание.

Вас может раздражать, когда окружающие проявляют излишнюю эмоциональность. Но если вы научитесь управлять собственными эмоциями, всё остальное станет намного проще.

Стрельцы

Карта Таро на вторник для Стрельцов: Шут

Теперь, когда Луна входит в ваш знак, вы снова чувствуете себя в своей тарелке. Карта Шут символизирует начало нового пути, и это предвкушение приносит радость.

Однако, какой бы заманчивой ни казалась открывающаяся возможность, будьте готовы к неожиданностям. Если хотите получить удовольствие, подходите к делу разумно: веселиться гораздо проще, когда вы заранее оценили все риски.

Козерог

Карта Таро на вторник для Козерогов: Тройка Пентаклей (перевернутая)

Сегодня возможны разногласия с окружающими. Разбираться в путанице и общаться с людьми может быть утомительно - иногда кажется, что вас поняли правильно, хотя на самом деле это не так.

Во вторник задавайте уточняющие вопросы, чтобы убедиться, что вас верно поняли. Пара минут обсуждения помогут избежать множества проблем в будущем.

Водолей

Карта Таро на вторник для Водолеев: Четверка Мечей

Всю неделю вы будете предельно сосредоточены, поэтому к концу дел можете почувствовать сильную усталость. Именно поэтому вам выпала эта карта: сегодня время отдыхать. Полезно иногда отвлечься - особенно если вы запланируете это заранее.

Во вторник подумайте, когда можно встроить небольшой перерыв в свой график. Порой очень полезно просто ничего не делать - особенно если каждая минута вашего дня расписана по часам.

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб - "Умеренность"

Вы прекрасно умеете сохранять терпение даже тогда, когда вокруг царит суета и напряжение. Карта "Умеренность" напоминает о необходимости найти баланс между работой и отдыхом.

Получайте удовольствие от того, чем занимаетесь сегодня. Если сосредоточиться только на целях или бесконечном выполнении пунктов из списка дел, можно в итоге почувствовать сильное неудовлетворение. Запланируйте разговор с близким человеком или займитесь чем-то спокойным дома - это поможет привнести равновесие в ваш день.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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