Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

Знаков зодиака ждет день большой удачи и поразительных возможностей.

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Какие знаки зодиака получат шанс, которого давно ждали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какому знаку зодиака стоит прислушаться к дельному совету

Кому важно не торопиться с решениями

10 ноября для трех знаков зодиака всё начнёт складываться как нельзя лучше. Это происходит потому, что когда Венера вступает в соединение с Марсом, наступает время принимать разумные решения.

Астрологи YourTango подчеркивают, что в определенной степени это день большой удачи и впечатляющих возможностей. Знаки зодиака стоят на пороге чего-то значимого, и именно от одного выбора зависит, каким будет следующий шаг, пишет Главред.

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Каких знаков зодиака ждут новые возможности

Овен

Вы уже давно стремитесь к действию. Вы не всегда готовы выслушивать других, ведь убеждены, что только вы сами можете принимать решения относительно собственной жизни. И хотя вы правы, в этот день кто-то из вашего окружения даст действительно дельный совет. Именно благодаря этому 10 ноября всё наконец-то начнёт складываться как нельзя лучше.

Лев

Во вторник Венера соединяется с Марсом и показывает вам: вы можете смело идти к тому, что любите, сохраняя при этом здоровый баланс. Энергия Марса поможет вам достичь желаемого, а благодаря Венере вы получите истинное удовольствие от результата. Наберитесь терпения и не торопитесь. Подождите, пока не почувствуете полную уверенность в своем решении.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Стрелец

Во вторник, когда Венера окажется в одном положении с Марсом, вы можете почувствовать порыв действовать импульсивно. Вам захочется завершить дело прямо сейчас, в этот же миг. Однако вам стоит сделать шаг назад и взять паузу. Сначала подумайте, а уже потом действуйте. В этом и заключается мудрость.

Гороскоп - стихия огонь / Инфографика: Главред

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