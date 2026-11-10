Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

Марина Иваненко
10 ноября 2026, 17:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
К 15 ноября жизнь представителей трёх знаков зодиака заметно улучшится. Прямое движение Меркурия и Венеры, соединение Марса с Юпитером принесут возможности.
Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чём вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака ждут положительные изменения
  • Как завершение ретроградного периода повлияет на жизнь
  • На что стоит обратить внимание Скорпионам, Львам и Весам

В период до 15 ноября 2026 года для трех знаков зодиака начинается более благоприятный этап. После непростого периода появляются возможности пересмотреть свои решения, разобраться с накопившимися проблемами и увереннее двигаться вперед. Астрологические транзиты обещают перемены в личной жизни, финансах и профессиональной сфере. Главред расскажет подробнее.

Новолуние в Скорпионе задало тон этой неделе, а его энергия будет побуждать глубже анализировать собственные чувства и жизненные обстоятельства. Как пишет YourTango, 13 ноября Меркурий и Венера завершают ретроградное движение и переходят к прямому. Это поможет постепенно разобраться с вопросами, которые оставались нерешенными в течение последнего месяца. В конце недели соединение Марса с Юпитером усилит амбиции, решительность и уверенность в собственных силах.

видео дня

Скорпион

Меркурий наконец переходит к прямому движению в знаке Скорпиона. В то же время не стоит ожидать, что все вопросы сразу станут понятными. Некоторые ситуации могут запутаться ещё больше, а ранее принятые решения - снова вызвать сомнения. Венера также переходит к прямому движению в Весах, а в конце недели Марс образует соединение с Юпитером. Это создает благоприятные условия для продвижения к поставленным целям, хотя на работе возможны неожиданные трудности.

Сейчас Скорпионам стоит опираться на свои сильные стороны - честность, выдержку и умение смотреть на ситуацию без лишних эмоций. Не каждый спор нужно доводить до победы, а незначительные проблемы не должны отнимать всю энергию. Даже если возникнет сильное желание немедленно взяться за все дела, лучше не привлекать лишнего внимания и сосредоточиться на главном. Уже к следующей неделе обстоятельства начнут складываться гораздо благоприятнее.

Лев

Львы особенно остро будут ощущать энергию Скорпиона на этой неделе. Новолуние и переход Меркурия к прямому движению побудят представителей знака задуматься над событиями последнего месяца и сделать выводы из пережитого. Венера также возобновляет прямое движение, а соединение Марса с Юпитером в знаке Льва усилит амбиции и желание заявить о своих идеях. В то же время существует риск чрезмерной самоуверенности и необдуманных решений.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Соединение Марса и Юпитера может подтолкнуть Львов к чрезмерной активности, из-за чего возрастает вероятность переутомления или конфликтов. Поэтому важно не тратить силы на бессмысленные споры и не пытаться контролировать каждую ситуацию. Представителям этого знака стоит чаще отдыхать, беречь собственное спокойствие и тщательно выбирать, за что действительно стоит бороться. Иногда стремление доказать свою правоту может помешать достижению более важной цели. Жизнь станет заметно лучше, если Львы смогут сдерживать амбиции и не позволять самолюбию руководить своими поступками.

Весы

Ретроградный период постепенно подходит к концу, но Весам ещё предстоит столкнуться с некоторой неопределённостью. Венера переходит к прямому движению в их знаке, а Меркурий - в Скорпионе. Вместе с Новолунием эти астрологические события могут обострить вопросы финансов и самооценки. Некоторые представители знака могут почувствовать неуверенность в собственных силах или беспокойство из-за материального положения. Однако в конце недели соединение Марса с Юпитером поможет восстановить уверенность и настроиться на позитивные изменения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Если Весы испытывают финансовые затруднения, им стоит внимательно пересмотреть бюджет, расходы и текущие обязательства. Даже если такая проверка покажется неприятной, она поможет лучше понять ситуацию и определить, что нужно изменить. На этой неделе могут появиться возможности укрепить материальное положение или осознать, что проблемы не настолько серьёзны, как казалось ранее. Некоторые планы и мечты, утратившие актуальность за последний месяц, придётся оставить в прошлом. Однако впереди открывается новый путь, который может привести Весов к лучшим перспективам.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:16Политика
После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

17:39Политика
"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:31Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

Последние новости

18:37

"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

18:31

Успех и изобилие придут к четырем знакам китайского зодиака с 11 ноября

18:19

Лобовое стекло будет чистым и без разводов: чем протереть "дворники" в автоВидео

18:16

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:13

Два возрастных рубежа могут изменить личную жизнь: когда найти любовь сложнее всего

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
17:49

Россияне объявили о "захвате" на Сумщине: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

17:45

Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

17:39

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

17:35

Немецкий вулкан может повлиять на всю Европу: какие страны находятся под угрозой

Реклама
17:31

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:28

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

17:07

Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах

17:04

Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

17:01

Сам оформил себе командировку и уехал в Португалию: Федоров оставил вопросы парламентской ВСК без ответов

16:58

Можно ли оставлять опавшие яблоки под деревьями: эксперты назвали скрытые рискиВидео

16:49

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

16:35

Не только ради красоты: где поставить папоротник, чтобы привлечь достаток

16:26

Россия готовит массированный удар по Украине: ГУР раскрыло новые цели врага

16:22

Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября

16:12

Украинская певица призналась, что сделала аборт: в чем причина

Реклама
16:03

"Будет футбольная команда": Алина Гросу заговорила о второй беременности

16:00

Какой церковный отмечают 11 ноября: что можно и нельзя делать

15:47

НАБУ выливает "цистерну дерьма" на людей, против которых нет доказательств: журналист "УП" прокомментировал дело Дуки

15:47

Пустая банка из-под тунца ещё пригодится — практичные идеи для домаВидео

15:40

Как вернуть блюдо в ресторане и не испортить вечер: правила этикета

15:30

Украина ожидает вооружение на $400 млн по программе USAI: заявление дипломата

15:28

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время годаВидео

15:20

Трамп доработает свой срок, но есть один нюанс: что грозит республиканцам в 2028 году

15:16

Гороскоп на завтра, 11 ноября: Весам — предложение, Ракам — сложные вопросы

15:06

Россия не хочет прекращать огонь в Украине: Лавров выдвинул встречное условие

15:05

Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией на сегодня завершились — что известно

14:57

Умер известный дизайнер - один из основателей Ukrainian Fashion Week

14:47

Что означают коды 0, 1, 2 и 3 на яйцах: не все покупатели знают о разницеВидео

14:20

"Когда успела вырасти": Подкопаева показала, как изменилась ее дочь

14:16

Почему Покровск остался без подкрепления в 2025 г: военные назвали причину

14:10

Год "Мидасу": $100 млн в коррупционной схеме, ноль приговоров и все фигуранты вне СИЗО - Кравец о результатах громкой операции НАБУ

13:43

Территории в обмен на мир: Зеленский назвал самый быстрый способ закончить войну

13:37

Forbes назвал имя третьего в мире музыканта-миллиардера - кто он

13:36

Екатерина Бужинская показала мужа-иностранца и восхитила его поступком

13:26

Как умер путинист Соседов: в сети появилось видео паденияВидео

Реклама
13:13

Погода резко изменится к концу недели: какой сюрприз готовит ноябрь украинцам

12:56

Прорыв дамбы и потоп на Оболони: выдержит ли Киевская ГЭС возможные удары РФ

12:55

Нардеп от Порошенко на джипе спровоцировала ДТП во Львовской области и скрылась с места происшествия – СМИ

12:50

"Язык не повернется": Алла Кудлай впервые высказалась о скандале Каменских

12:50

Почему большие собаки живут меньше маленьких: ученые нашли неожиданное объяснение

12:48

Гороскоп Таро на завтра 11 ноября: Ракам - разговор, Девам - гордость

12:42

Удары РФ по мостам могут разделить Киев пополам: озвучен опасный сценарий

12:41

Уиткофф выступил с первым заявлением после начала переговоров в Абу-Даби

12:21

ВСУ усиливают позиции на Херсонщине: военный рассказал о ситуации на левом берегу

12:10

Звезда "Гарри Поттера" борется за жизнь сына: что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять