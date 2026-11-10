Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

К 15 ноября жизнь представителей трёх знаков зодиака заметно улучшится. Прямое движение Меркурия и Венеры, соединение Марса с Юпитером принесут возможности.

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/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чём вы узнаете:

Какие три знака зодиака ждут положительные изменения

Как завершение ретроградного периода повлияет на жизнь

На что стоит обратить внимание Скорпионам, Львам и Весам

В период до 15 ноября 2026 года для трех знаков зодиака начинается более благоприятный этап. После непростого периода появляются возможности пересмотреть свои решения, разобраться с накопившимися проблемами и увереннее двигаться вперед. Астрологические транзиты обещают перемены в личной жизни, финансах и профессиональной сфере. Главред расскажет подробнее.

Новолуние в Скорпионе задало тон этой неделе, а его энергия будет побуждать глубже анализировать собственные чувства и жизненные обстоятельства. Как пишет YourTango, 13 ноября Меркурий и Венера завершают ретроградное движение и переходят к прямому. Это поможет постепенно разобраться с вопросами, которые оставались нерешенными в течение последнего месяца. В конце недели соединение Марса с Юпитером усилит амбиции, решительность и уверенность в собственных силах.

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Скорпион

Меркурий наконец переходит к прямому движению в знаке Скорпиона. В то же время не стоит ожидать, что все вопросы сразу станут понятными. Некоторые ситуации могут запутаться ещё больше, а ранее принятые решения - снова вызвать сомнения. Венера также переходит к прямому движению в Весах, а в конце недели Марс образует соединение с Юпитером. Это создает благоприятные условия для продвижения к поставленным целям, хотя на работе возможны неожиданные трудности.

Сейчас Скорпионам стоит опираться на свои сильные стороны - честность, выдержку и умение смотреть на ситуацию без лишних эмоций. Не каждый спор нужно доводить до победы, а незначительные проблемы не должны отнимать всю энергию. Даже если возникнет сильное желание немедленно взяться за все дела, лучше не привлекать лишнего внимания и сосредоточиться на главном. Уже к следующей неделе обстоятельства начнут складываться гораздо благоприятнее.

Лев

Львы особенно остро будут ощущать энергию Скорпиона на этой неделе. Новолуние и переход Меркурия к прямому движению побудят представителей знака задуматься над событиями последнего месяца и сделать выводы из пережитого. Венера также возобновляет прямое движение, а соединение Марса с Юпитером в знаке Льва усилит амбиции и желание заявить о своих идеях. В то же время существует риск чрезмерной самоуверенности и необдуманных решений.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Соединение Марса и Юпитера может подтолкнуть Львов к чрезмерной активности, из-за чего возрастает вероятность переутомления или конфликтов. Поэтому важно не тратить силы на бессмысленные споры и не пытаться контролировать каждую ситуацию. Представителям этого знака стоит чаще отдыхать, беречь собственное спокойствие и тщательно выбирать, за что действительно стоит бороться. Иногда стремление доказать свою правоту может помешать достижению более важной цели. Жизнь станет заметно лучше, если Львы смогут сдерживать амбиции и не позволять самолюбию руководить своими поступками.

Весы

Ретроградный период постепенно подходит к концу, но Весам ещё предстоит столкнуться с некоторой неопределённостью. Венера переходит к прямому движению в их знаке, а Меркурий - в Скорпионе. Вместе с Новолунием эти астрологические события могут обострить вопросы финансов и самооценки. Некоторые представители знака могут почувствовать неуверенность в собственных силах или беспокойство из-за материального положения. Однако в конце недели соединение Марса с Юпитером поможет восстановить уверенность и настроиться на позитивные изменения.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Если Весы испытывают финансовые затруднения, им стоит внимательно пересмотреть бюджет, расходы и текущие обязательства. Даже если такая проверка покажется неприятной, она поможет лучше понять ситуацию и определить, что нужно изменить. На этой неделе могут появиться возможности укрепить материальное положение или осознать, что проблемы не настолько серьёзны, как казалось ранее. Некоторые планы и мечты, утратившие актуальность за последний месяц, придётся оставить в прошлом. Однако впереди открывается новый путь, который может привести Весов к лучшим перспективам.

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