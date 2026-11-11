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Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 17:51
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Четыре знака зодиака получат шанс изменить привычный ход событий в ноябре 2026 года. Кому звёзды сулят новые возможности и важные решения?
кому из знаков зодиака наконец-то повезет
кому из знаков зодиака наконец-то повезет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака получат шанс на перемены
  • Когда произойдет важное соединение планет
  • Кому придется пересмотреть прошлые решения

Ноябрь 2026 года может стать переломным для четырёх знаков зодиака. Их ждёт возможность пересмотреть привычные решения, отказаться от старых моделей поведения и попробовать другой путь. Особенно важно не цепляться за прошлое, если оно мешает двигаться вперед. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание YourTango, астролог Хелена Хатхор связывает эти изменения с соединением Марса, Юпитера и Южного узла. По её словам, в ноябре эти астрологические влияния создают условия для важных событий. В то же время этот период может оказаться изнурительным, ведь перемены потребуют решимости и готовности действовать по-новому.

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Скорпион

В ноябре Скорпионы получат возможность изменить обстоятельства, которые давно их не устраивают. Однако легким этот процесс не будет. До 13 ноября Меркурий и Венера будут находиться в ретроградном движении, поэтому могут возникать трудности в общении, отношениях и финансовых вопросах.

Несмотря на это, представителей этого знака ждет благоприятное влияние другого астрологического транзита. По словам Хатхор, Венера дважды образует секстиль с Юпитером в ноябре. Такой аспект астролог связывает с возможностями в финансах, личных отношениях и щедростью.

Чтобы воспользоваться этим периодом, Скорпионам придется отказаться от привычных моделей поведения, которые больше не приносят желаемого результата. Вместо того чтобы повторять старые ошибки, стоит пересмотреть свои привычки и решения. Именно готовность изменить подход может приблизить представителей этого знака к той жизни, к которой они стремятся.

Водолей

16 ноября Марс и Юпитер соединятся в знаке Льва. Согласно астрологическим интерпретациям, это событие может стать для Водолеев толчком к важным изменениям. Юпитер символизирует расширение возможностей и удачу, а Марс ассоциируется с энергией, мотивацией и решимостью.

На ситуацию также будет влиять Южный узел в знаке Льва. В астрологии его связывают с прошлым опытом и необходимостью отпускать то, что уже сыграло свою роль. По словам астролога, определенные события или воспоминания могут напомнить о периоде 2007–2009 годов, когда Южный узел также находился в этом знаке.

Для Водолеев это может стать поводом посмотреть на давние ситуации под другим углом. Важно не возвращаться к прежним решениям автоматически, а попытаться выбрать новый путь. Именно другой подход поможет воспользоваться возможностями ноября.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Для Тельцов ноябрь может оказаться непростым месяцем. Напряжение возможно как в домашних делах, так и в личных отношениях. В то же время этот период дает шанс пересмотреть то, что давно требует изменений.

Ретроградные Меркурий и Венера, которые находились в таком движении ещё с октября, могли подтолкнуть представителей этого знака к размышлениям. За это время Тельцы смогли лучше понять, какие решения работают, а какие лишь создают дополнительные трудности.

Теперь пришло время переходить от размышлений к конкретным шагам. Энергия Марса в Льве, согласно астрологическому прогнозу, может помочь действовать более решительно. Изменения могут касаться карьеры, личной жизни или семейных обстоятельств.

Тельцам важно не ждать, что ситуация изменится сама по себе. Если какая-то сфера жизни больше не устраивает, стоит взять на себя ответственность за собственные решения и попробовать другой подход.

Лев

В ноябре Львам придётся обратиться к прошлому и определить, что стоит оставить в своей жизни, а от чего уже пора отказаться. Южный узел в этом знаке, согласно астрологическим трактовкам, побуждает пересмотреть предыдущий опыт и привычные модели поведения.

Однако Южный узел - не единственный важный астрологический фактор этого месяца. 16 ноября Марс и Юпитер также соединятся в знаке Льва. Это соединение символизирует мощный импульс к действиям, амбициям и расширению возможностей.

Юпитер ассоциируется с масштабными планами и стремлением к большему, а Марс - с решимостью воплощать задуманное. Поэтому Львам стоит пересмотреть собственные ограничения. Если раньше они выбирали только то, что казалось реалистичным и безопасным, то ноябрь может подтолкнуть их к более смелым решениям.

Главная задача представителей этого знака - не повторять старые сценарии, а определить, чего они на самом деле хотят достичь. Этот период может стать поводом изменить направление и сделать шаг к давно желанным целям.

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