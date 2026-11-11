Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

О чём вы узнаете:
- Какие знаки зодиака получат шанс на перемены
- Когда произойдет важное соединение планет
- Кому придется пересмотреть прошлые решения
Ноябрь 2026 года может стать переломным для четырёх знаков зодиака. Их ждёт возможность пересмотреть привычные решения, отказаться от старых моделей поведения и попробовать другой путь. Особенно важно не цепляться за прошлое, если оно мешает двигаться вперед. Главред расскажет подробнее.
Как пишет издание YourTango, астролог Хелена Хатхор связывает эти изменения с соединением Марса, Юпитера и Южного узла. По её словам, в ноябре эти астрологические влияния создают условия для важных событий. В то же время этот период может оказаться изнурительным, ведь перемены потребуют решимости и готовности действовать по-новому.
Скорпион
В ноябре Скорпионы получат возможность изменить обстоятельства, которые давно их не устраивают. Однако легким этот процесс не будет. До 13 ноября Меркурий и Венера будут находиться в ретроградном движении, поэтому могут возникать трудности в общении, отношениях и финансовых вопросах.
Несмотря на это, представителей этого знака ждет благоприятное влияние другого астрологического транзита. По словам Хатхор, Венера дважды образует секстиль с Юпитером в ноябре. Такой аспект астролог связывает с возможностями в финансах, личных отношениях и щедростью.
Чтобы воспользоваться этим периодом, Скорпионам придется отказаться от привычных моделей поведения, которые больше не приносят желаемого результата. Вместо того чтобы повторять старые ошибки, стоит пересмотреть свои привычки и решения. Именно готовность изменить подход может приблизить представителей этого знака к той жизни, к которой они стремятся.
Водолей
16 ноября Марс и Юпитер соединятся в знаке Льва. Согласно астрологическим интерпретациям, это событие может стать для Водолеев толчком к важным изменениям. Юпитер символизирует расширение возможностей и удачу, а Марс ассоциируется с энергией, мотивацией и решимостью.
На ситуацию также будет влиять Южный узел в знаке Льва. В астрологии его связывают с прошлым опытом и необходимостью отпускать то, что уже сыграло свою роль. По словам астролога, определенные события или воспоминания могут напомнить о периоде 2007–2009 годов, когда Южный узел также находился в этом знаке.
Для Водолеев это может стать поводом посмотреть на давние ситуации под другим углом. Важно не возвращаться к прежним решениям автоматически, а попытаться выбрать новый путь. Именно другой подход поможет воспользоваться возможностями ноября.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Телец
Для Тельцов ноябрь может оказаться непростым месяцем. Напряжение возможно как в домашних делах, так и в личных отношениях. В то же время этот период дает шанс пересмотреть то, что давно требует изменений.
Ретроградные Меркурий и Венера, которые находились в таком движении ещё с октября, могли подтолкнуть представителей этого знака к размышлениям. За это время Тельцы смогли лучше понять, какие решения работают, а какие лишь создают дополнительные трудности.
Теперь пришло время переходить от размышлений к конкретным шагам. Энергия Марса в Льве, согласно астрологическому прогнозу, может помочь действовать более решительно. Изменения могут касаться карьеры, личной жизни или семейных обстоятельств.
Тельцам важно не ждать, что ситуация изменится сама по себе. Если какая-то сфера жизни больше не устраивает, стоит взять на себя ответственность за собственные решения и попробовать другой подход.
Лев
В ноябре Львам придётся обратиться к прошлому и определить, что стоит оставить в своей жизни, а от чего уже пора отказаться. Южный узел в этом знаке, согласно астрологическим трактовкам, побуждает пересмотреть предыдущий опыт и привычные модели поведения.
Однако Южный узел - не единственный важный астрологический фактор этого месяца. 16 ноября Марс и Юпитер также соединятся в знаке Льва. Это соединение символизирует мощный импульс к действиям, амбициям и расширению возможностей.
Юпитер ассоциируется с масштабными планами и стремлением к большему, а Марс - с решимостью воплощать задуманное. Поэтому Львам стоит пересмотреть собственные ограничения. Если раньше они выбирали только то, что казалось реалистичным и безопасным, то ноябрь может подтолкнуть их к более смелым решениям.
Главная задача представителей этого знака - не повторять старые сценарии, а определить, чего они на самом деле хотят достичь. Этот период может стать поводом изменить направление и сделать шаг к давно желанным целям.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осторожность, Лошадям - команда
- Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам - праздник, Водолеям - ловушка
- Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из затруднительного положения
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред