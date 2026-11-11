Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

Четыре знака зодиака получат шанс изменить привычный ход событий в ноябре 2026 года. Кому звёзды сулят новые возможности и важные решения?

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кому из знаков зодиака наконец-то повезет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие знаки зодиака получат шанс на перемены

Когда произойдет важное соединение планет

Кому придется пересмотреть прошлые решения

Ноябрь 2026 года может стать переломным для четырёх знаков зодиака. Их ждёт возможность пересмотреть привычные решения, отказаться от старых моделей поведения и попробовать другой путь. Особенно важно не цепляться за прошлое, если оно мешает двигаться вперед. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание YourTango, астролог Хелена Хатхор связывает эти изменения с соединением Марса, Юпитера и Южного узла. По её словам, в ноябре эти астрологические влияния создают условия для важных событий. В то же время этот период может оказаться изнурительным, ведь перемены потребуют решимости и готовности действовать по-новому.

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Скорпион

В ноябре Скорпионы получат возможность изменить обстоятельства, которые давно их не устраивают. Однако легким этот процесс не будет. До 13 ноября Меркурий и Венера будут находиться в ретроградном движении, поэтому могут возникать трудности в общении, отношениях и финансовых вопросах.

Несмотря на это, представителей этого знака ждет благоприятное влияние другого астрологического транзита. По словам Хатхор, Венера дважды образует секстиль с Юпитером в ноябре. Такой аспект астролог связывает с возможностями в финансах, личных отношениях и щедростью.

Чтобы воспользоваться этим периодом, Скорпионам придется отказаться от привычных моделей поведения, которые больше не приносят желаемого результата. Вместо того чтобы повторять старые ошибки, стоит пересмотреть свои привычки и решения. Именно готовность изменить подход может приблизить представителей этого знака к той жизни, к которой они стремятся.

Водолей

16 ноября Марс и Юпитер соединятся в знаке Льва. Согласно астрологическим интерпретациям, это событие может стать для Водолеев толчком к важным изменениям. Юпитер символизирует расширение возможностей и удачу, а Марс ассоциируется с энергией, мотивацией и решимостью.

На ситуацию также будет влиять Южный узел в знаке Льва. В астрологии его связывают с прошлым опытом и необходимостью отпускать то, что уже сыграло свою роль. По словам астролога, определенные события или воспоминания могут напомнить о периоде 2007–2009 годов, когда Южный узел также находился в этом знаке.

Для Водолеев это может стать поводом посмотреть на давние ситуации под другим углом. Важно не возвращаться к прежним решениям автоматически, а попытаться выбрать новый путь. Именно другой подход поможет воспользоваться возможностями ноября.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Для Тельцов ноябрь может оказаться непростым месяцем. Напряжение возможно как в домашних делах, так и в личных отношениях. В то же время этот период дает шанс пересмотреть то, что давно требует изменений.

Ретроградные Меркурий и Венера, которые находились в таком движении ещё с октября, могли подтолкнуть представителей этого знака к размышлениям. За это время Тельцы смогли лучше понять, какие решения работают, а какие лишь создают дополнительные трудности.

Теперь пришло время переходить от размышлений к конкретным шагам. Энергия Марса в Льве, согласно астрологическому прогнозу, может помочь действовать более решительно. Изменения могут касаться карьеры, личной жизни или семейных обстоятельств.

Тельцам важно не ждать, что ситуация изменится сама по себе. Если какая-то сфера жизни больше не устраивает, стоит взять на себя ответственность за собственные решения и попробовать другой подход.

Лев

В ноябре Львам придётся обратиться к прошлому и определить, что стоит оставить в своей жизни, а от чего уже пора отказаться. Южный узел в этом знаке, согласно астрологическим трактовкам, побуждает пересмотреть предыдущий опыт и привычные модели поведения.

Однако Южный узел - не единственный важный астрологический фактор этого месяца. 16 ноября Марс и Юпитер также соединятся в знаке Льва. Это соединение символизирует мощный импульс к действиям, амбициям и расширению возможностей.

Юпитер ассоциируется с масштабными планами и стремлением к большему, а Марс - с решимостью воплощать задуманное. Поэтому Львам стоит пересмотреть собственные ограничения. Если раньше они выбирали только то, что казалось реалистичным и безопасным, то ноябрь может подтолкнуть их к более смелым решениям.

Главная задача представителей этого знака - не повторять старые сценарии, а определить, чего они на самом деле хотят достичь. Этот период может стать поводом изменить направление и сделать шаг к давно желанным целям.

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