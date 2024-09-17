4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

В плане отношений это благоприятный месяц для тех, кто состоит в долгосрочных отношениях, или для одиноких людей.

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4 знакам китайского зодиака повезет до конца сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сентябрь 2024 года побудит людей Года Крысы заняться побочным бизнесом или сделать выгодные инвестиции, которые укрепят их финансовое будущее. Это хорошее время для того, чтобы заработать дополнительные деньги.

В плане отношений это благоприятный месяц для тех, кто состоит в долгосрочных отношениях, или для одиноких людей, которые хотят встретить кого-то нового и интересного.

Бык

Это время для представителей китайского зодиакального знака Бык, когда они могут пожинать плоды своих прошлых инвестиций как в денежной, так и в личной жизни. Они также получат хорошее руководство и поддержку от старших на рабочем месте, что поможет им продвинуться в профессии.

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Китайский гороскоп инфографика / Главред

Кролик

Сентябрь принесет этому китайскому зодиакальному животному много спокойствия. Даже если в этом месяце они не получат большого притока денег, их работа и любовная жизнь будут спокойными и полными счастливых моментов, которыми они будут дорожить в течение долгого времени.

Змея

Люди-змеи - самые удачливые в этом месяце. Они получат большое вознаграждение на карьерном фронте. Это идеальное время для принятия важных финансовых решений или начала нового дела. Удача и везение будут на их стороне. Это время также подходит для того, чтобы зарыть топор войны с партнером и начать отношения с чистого листа.

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