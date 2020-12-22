Названы идеальные профессии для каждого знака Зодиака

Влад Росс рассказал, какому знаку лучше идти на службу в армию, какому – отправлять ракеты в космос, какому – создавать винодельню.
Астрология дает возможность подобрать представителю каждого из знаков Зодиака ту профессию или род деятельности, который более всего соответствует его природе, и в котором, вероятнее всего, человек преуспеет. При этом крайне важен асцендент при рождении каждого конкретного человека, то есть расположение Солнца в момент рождения, а также картина, которая вырисовывается с 10-ым Домом гороскопа – Домом карьеры.
Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
При этом Росс добавил, что вопрос выбора будущей профессии для школьника – это довольно частая причина обращения украинцев к астрологу. Потому Влад Росс приблизительно обозначил те сферы, в которых может преуспеть каждый из знаков Зодиака – точнее об этом расскажет только индивидуальный гороскоп человека.
Овен
Овен хорошо проявляет себя на службе в армии, МВД, а также на руководящих должностях. Как правило, Овен не любит подчиняться, предпочитая командовать и руководить. Также у Овна традиционно хорошие спортивные задатки, потому его может ждать успех в спорте и во всем, что с ним связано, например, он не прогадает, если откроет свою качалку или фитнес-клуб. Кроме того, Овну подойдет работа, которая касается токарного искусства, механики, железа, автомобилей – грубо говоря, любая сфера, где дело нужно иметь с железками и механизмами.
Телец
Телец, как правило, успешен в сфере финансов и народно-хозяйственной отрасли. Потому какая-нибудь плодовоовощная база, созданная Тельцом, вполне может стать выгодным делом. Также Телец будет чувствовать себя "в своей тарелке", связав свою работу с искусством, красотой, театром, художеством. У Тельца часто прекрасный голос, потому, к слову, и "співуча Україна" под этим знаком Зодиака. Таким образом, народно-хозяйственная, финансовая и банковская сферы больше всего подходят Тельцу.
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Близнецы преуспеют во всем, что связано с путешествиями, потому они смело могут заниматься туристическим бизнесом. Также они хорошо проявят себя в торговле и грузоперевозках. Рынки, большие торговые комплексы, одежда – все это для них. Вообще, Близнецы – хорошие бизнесмены, которые могут крутиться, как белка в колесе. Нередко Близнецы любят авто- и мотоспорт, а потому могут найти себя в этом. Кроме того, из Близнецов получаются отличные журналисты, блогеры и айтишники.
Рак
Раку отлично подойдет работа, связанная с кулинарией. Если он откроет бизнес, связанный с пироженками-мороженками, он будет процветать. Также Раку отлично подойдет сфера речного и морского транспорта, как и все, что касается воды. У Рака замечательно пойдет семейное дело: если родители передадут бизнес по наследству Раку, например, виноградники, ему удастся преуспеть в этом. Кроме того, неплохо пойдут дела у Рака в сферах обслуживания и недвижимости.
Лев
Лев – командир по своей природе, потому ему идеально подойдет такая работа, где он сможет управлять и диктовать свои правила. Например, это могут быть госструктуры или управленческая деятельность. Также Лев будет успешен в сфере рекламы, шоу-бизнеса и в спорте. Преуспеет он и в ювелирном деле, театре и кино.
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Деве, выбирая профессию, в первую очередь, следует подумать о медицине и здравоохранении, поскольку в этом деле она может быть по-настоящему на своем месте. Также из Девы получится неплохой экономист или бухгалтер. Кроме того, Дева может преуспеть в деле, которое связано с животными, например, она может стать хорошим кинологом или биологом.
Весы
Весы – это знак искусства и партнерства. Любой партнерский бизнес будет выгоден для Весов. Сами по себе они, как правило, ничего успешного создать не смогут, однако все кардинально меняется, как только они найдут партнера, единомышленника. Вообще, партнерство в любой сфере бизнеса у Весов сложится благоприятно. Также представители этого знака будут успешны в юриспруденции, из них могут получиться хорошие судьи и политики. В общественной сфере они смогут хорошо проявить себя. Кроме того, из Весов получаются высококлассные психологи и психоаналитики, поскольку они способны сопереживать и поставить себя на место другого человека.
Скорпион
Скорпион – это, как правило, хороший психотерапевт и сексологи. В бизнесе он также может добиться высот. Прежде всего, удачным для него будет бизнес, связанный с переработкой, к примеру, мусора или отходов. Также Скорпион, наверняка, преуспеет в нефтегазовой сфере и на службе в таможне. Налоговики, работники прокуратуры, служба в армии и силовых структурах, то есть сферы, связанные с силой и стрельбой – все это соответствует духу Скорпиона. Не случайно под знаком Скорпиона такие вечно стреляющие страны, как Афганистан и Иран.
Стрелец
Из Стрельцов получаются великолепные юристы. Их деятельность также может быть связана с идеологией. Самые лучшие политики – это люди, рожденные под знаком Стрельца. Также Стрелец может стать хорошим духовным учителем, церковнослужителем, священником – он будет на своем месте, если займет важную авторитетную должность. Среди прочего, Стрелец хорошо покажет себя, занимая государственный пост. Важно отметить, что Стрелец по своей натуре – не бизнесмен, как, к примеру, Близнецы.
Читайте такжеЧем страшен в гневе каждый знак ЗодиакаКозерог
Наилучшие сферы деятельности для Козерога – это сферы финансов, банковское дело, недвижимость и строительство. Также он, наверняка, будет хорош в менеджменте. Кроме того, из Козерога может получиться неплохой директор.
Водолей
Водолей хорош в том, что связано с воздухом, авиацией. Из представителей этого знака получаются хорошие летчики и работники авиапромышленного комплекса. В принципе, все, что связано с полетами в космос и ракетами – это водолейская тема. Водолеи – лучшие астронавты, космонавты, астрологи, айтишники. Они будут успешны в сферах, связанных с роботизацией, новшествами, компьютерными технологиями. Идеальное место для Водолея – Кремниевая долина под Сан-Франциско.
Рыбы
Рыбы – знак искусства, красоты, эстетики. Рыбы, как правило, добиваются большого успеха в театре, кино, изобразительном искусстве. Из Рыб получаются великолепные дизайнеры. Также они будут успешны в тех сферах, где проходят "теневые" деньги, не зря же лозунг Рыб – "тише воды, ниже травы". Рыбы – лучшие мореплаватели. Также Рыбы преуспеют в бизнесе, который связан с алкоголем и любыми другими напитками.
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