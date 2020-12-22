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Названы идеальные профессии для каждого знака Зодиака

22 декабря 2020, 05:35

Влад Росс рассказал, какому знаку лучше идти на службу в армию, какому – отправлять ракеты в космос, какому – создавать винодельню.

гороскоп
Астролог рассказал, какой сфере деятельности стоит посвятить свою жизнь каждому из знаков Зодиака

Астрология дает возможность подобрать представителю каждого из знаков Зодиака ту профессию или род деятельности, который более всего соответствует его природе, и в котором, вероятнее всего, человек преуспеет. При этом крайне важен асцендент при рождении каждого конкретного человека, то есть расположение Солнца в момент рождения, а также картина, которая вырисовывается с 10-ым Домом гороскопа – Домом карьеры.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

При этом Росс добавил, что вопрос выбора будущей профессии для школьника – это довольно частая причина обращения украинцев к астрологу. Потому Влад Росс приблизительно обозначил те сферы, в которых может преуспеть каждый из знаков Зодиака – точнее об этом расскажет только индивидуальный гороскоп человека.

Овен

Овен хорошо проявляет себя на службе в армии, МВД, а также на руководящих должностях. Как правило, Овен не любит подчиняться, предпочитая командовать и руководить. Также у Овна традиционно хорошие спортивные задатки, потому его может ждать успех в спорте и во всем, что с ним связано, например, он не прогадает, если откроет свою качалку или фитнес-клуб. Кроме того, Овну подойдет работа, которая касается токарного искусства, механики, железа, автомобилей – грубо говоря, любая сфера, где дело нужно иметь с железками и механизмами.

Телец

Телец, как правило, успешен в сфере финансов и народно-хозяйственной отрасли. Потому какая-нибудь плодовоовощная база, созданная Тельцом, вполне может стать выгодным делом. Также Телец будет чувствовать себя "в своей тарелке", связав свою работу с искусством, красотой, театром, художеством. У Тельца часто прекрасный голос, потому, к слову, и "співуча Україна" под этим знаком Зодиака. Таким образом, народно-хозяйственная, финансовая и банковская сферы больше всего подходят Тельцу.

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Близнецы преуспеют во всем, что связано с путешествиями, потому они смело могут заниматься туристическим бизнесом. Также они хорошо проявят себя в торговле и грузоперевозках. Рынки, большие торговые комплексы, одежда – все это для них. Вообще, Близнецы – хорошие бизнесмены, которые могут крутиться, как белка в колесе. Нередко Близнецы любят авто- и мотоспорт, а потому могут найти себя в этом. Кроме того, из Близнецов получаются отличные журналисты, блогеры и айтишники.

Рак

Раку отлично подойдет работа, связанная с кулинарией. Если он откроет бизнес, связанный с пироженками-мороженками, он будет процветать. Также Раку отлично подойдет сфера речного и морского транспорта, как и все, что касается воды. У Рака замечательно пойдет семейное дело: если родители передадут бизнес по наследству Раку, например, виноградники, ему удастся преуспеть в этом. Кроме того, неплохо пойдут дела у Рака в сферах обслуживания и недвижимости.

Лев

Лев – командир по своей природе, потому ему идеально подойдет такая работа, где он сможет управлять и диктовать свои правила. Например, это могут быть госструктуры или управленческая деятельность. Также Лев будет успешен в сфере рекламы, шоу-бизнеса и в спорте. Преуспеет он и в ювелирном деле, театре и кино.

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Деве, выбирая профессию, в первую очередь, следует подумать о медицине и здравоохранении, поскольку в этом деле она может быть по-настоящему на своем месте. Также из Девы получится неплохой экономист или бухгалтер. Кроме того, Дева может преуспеть в деле, которое связано с животными, например, она может стать хорошим кинологом или биологом.

Весы

Весы – это знак искусства и партнерства. Любой партнерский бизнес будет выгоден для Весов. Сами по себе они, как правило, ничего успешного создать не смогут, однако все кардинально меняется, как только они найдут партнера, единомышленника. Вообще, партнерство в любой сфере бизнеса у Весов сложится благоприятно. Также представители этого знака будут успешны в юриспруденции, из них могут получиться хорошие судьи и политики. В общественной сфере они смогут хорошо проявить себя. Кроме того, из Весов получаются высококлассные психологи и психоаналитики, поскольку они способны сопереживать и поставить себя на место другого человека.

Скорпион

Скорпион – это, как правило, хороший психотерапевт и сексологи. В бизнесе он также может добиться высот. Прежде всего, удачным для него будет бизнес, связанный с переработкой, к примеру, мусора или отходов. Также Скорпион, наверняка, преуспеет в нефтегазовой сфере и на службе в таможне. Налоговики, работники прокуратуры, служба в армии и силовых структурах, то есть сферы, связанные с силой и стрельбой – все это соответствует духу Скорпиона. Не случайно под знаком Скорпиона такие вечно стреляющие страны, как Афганистан и Иран.

Стрелец

Из Стрельцов получаются великолепные юристы. Их деятельность также может быть связана с идеологией. Самые лучшие политики – это люди, рожденные под знаком Стрельца. Также Стрелец может стать хорошим духовным учителем, церковнослужителем, священником – он будет на своем месте, если займет важную авторитетную должность. Среди прочего, Стрелец хорошо покажет себя, занимая государственный пост. Важно отметить, что Стрелец по своей натуре – не бизнесмен, как, к примеру, Близнецы.

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Наилучшие сферы деятельности для Козерога – это сферы финансов, банковское дело, недвижимость и строительство. Также он, наверняка, будет хорош в менеджменте. Кроме того, из Козерога может получиться неплохой директор.

Водолей

Водолей хорош в том, что связано с воздухом, авиацией. Из представителей этого знака получаются хорошие летчики и работники авиапромышленного комплекса. В принципе, все, что связано с полетами в космос и ракетами – это водолейская тема. Водолеи – лучшие астронавты, космонавты, астрологи, айтишники. Они будут успешны в сферах, связанных с роботизацией, новшествами, компьютерными технологиями. Идеальное место для Водолея – Кремниевая долина под Сан-Франциско.

Рыбы

Рыбы – знак искусства, красоты, эстетики. Рыбы, как правило, добиваются большого успеха в театре, кино, изобразительном искусстве. Из Рыб получаются великолепные дизайнеры. Также они будут успешны в тех сферах, где проходят "теневые" деньги, не зря же лозунг Рыб – "тише воды, ниже травы". Рыбы – лучшие мореплаватели. Также Рыбы преуспеют в бизнесе, который связан с алкоголем и любыми другими напитками.

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