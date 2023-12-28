Астролог назвал лучшие дни для успеха в делах в январе 2024

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2024 года и назвал самые благоприятные дни для деловой активности в первый месяц нового года.
По словам специалиста, с 4 января Марс, планета деловой активности, будет в Козероге, но приступать к активной деятельности нужно уже после новолуния, 11-го числа.
"Марс в Козероге – довольно денежный, потому можно организовывать серьёзный долгосрочный бизнес. Вторая и третья декады января - это лучшее время для организации долгосрочного бизнеса с прицелом на 10 лет вперёд. Марс в Козероге будет способствовать долгосрочному прочному продуманному бизнесу", - сказал Росс в интервью Главреду.
Астролог добавил, что начало года подойдёт для решения насущных проблем, взаимодействия с государственными органами и официальными учреждениями, оформления важных документов. Особенно это касается второй декады января 2024 года.
"К слову, когда Марс входит в знак Козерога, благоприятно организовывать бизнес, связанный с недвижимостью. Козерог – это всегда что-то конкретное, цельное, ведь это знак земли. Поэтому, кстати, благоприятно вкладывать деньги в землю и недвижимость, особенно в последней декаде месяца", - добавил Влад Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал самые благоприятные и неблагоприятные числа в январе 2024.
Смотрите прогноз астролога Влада Росса на январь 2024 года:
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