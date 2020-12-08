Астролог назвал мелких тиранов среди знаков Зодиака

Раки и Девы – мелкие тираны, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что среди 12 знаков Зодиака есть два мелких тирана – Рак и Дева.

Дева – тиран-критик, а Рак – надзиратель, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что Девы – жуткие скандалисты, они изнуряют нравоучениями и слишком сильно контролируют расходы.

"…тирания Рака проявляется в том, что он всегда старается навязать чувство вины окружающим и контролировать их. Это тип тирана-надзирателя, от которого будут сыпаться бесконечные претензии: "ты почему не дома?", "как ты могла уйти с подругами?"...", – предупредил Росс.

Астролог также сказал, как защититься от нападок Раков. По его словам, нужно засыпать представителей этого знака такими же претензиями.

Дева и Рак – даты рождения представителей этих знаков Зодиака