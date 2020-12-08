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Астролог назвал мелких тиранов среди знаков Зодиака

8 декабря 2020, 16:08
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Земной знак Зодиака может изнурить нравоучениями, а водный – стараться навязать чувство вины, поделился эксперт.

Астролог предупредил, что Раки и Девы – мелкие тираны – Рак гороскоп
Раки и Девы – мелкие тираны, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что среди 12 знаков Зодиака есть два мелких тирана – Рак и Дева.

Дева – тиран-критик, а Рак – надзиратель, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что Девы – жуткие скандалисты, они изнуряют нравоучениями и слишком сильно контролируют расходы.

"…тирания Рака проявляется в том, что он всегда старается навязать чувство вины окружающим и контролировать их. Это тип тирана-надзирателя, от которого будут сыпаться бесконечные претензии: "ты почему не дома?", "как ты могла уйти с подругами?"...", – предупредил Росс.

Астролог также сказал, как защититься от нападок Раков. По его словам, нужно засыпать представителей этого знака такими же претензиями.

Дева и Рак – даты рождения представителей этих знаков Зодиака

  • Дева – земной знак Зодиака. Девами называют людей, которые родились в период с 23 августа по 22 сентября.
  • Рак – представитель водной стихии. Раками считают людей, рожденных в период с 22 июня по 22 июля.
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