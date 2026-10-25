Как день недели, в который родился ребенок, влияет на его характер

Вы узнаете:
- Как день недели, в который родился ребенок, связан с характером
- Какие черты приписывают рожденным в разные дни недели
- Что означают планеты-покровители в астрологии
День недели, в который родился ребенок, в астрологии связывают с определенными чертами характера, склонностями и особенностями поведения.
Главред узнал, что астролог Виктор Базилей в эфире программы "Завтрак с 1+1" объяснил, какие черты приписывают людям, родившимся в разные дни недели, и стоит ли учитывать эту информацию при принятии важных решений.
Какой характер у детей, рожденных в понедельник
Людям, родившимся в этот день, приписывают чувствительность, эмоциональную реактивность и сильную привязанность к близким, ведь они находятся под покровом Луны. По мнению астролога, такие люди могут в большей степени ориентироваться на собственные чувства, ценить семейную атмосферу и стремиться к эмоциональной безопасности.
Что означает рождение ребенка во вторник
Покровителем вторника в астрологической традиции считается Марс - планета, которую символически связывают с активностью, решительностью и инициативностью.
Считается, что родившиеся в этот день люди могут быть склонны к действиям, охотно браться за новые задачи и стремиться самостоятельно влиять на события.
Какие черты характера приписывают рожденным в среду
Среду связывают с Меркурием - планетой коммуникации, обмена информацией и интеллектуальной деятельности. В астрологических трактовках этот день символизирует общительность, любознательность и предприимчивость.
"Люди, рожденные в среду, более коммуникабельны и, скажем так, предприимчивы", - отметил Базилей.
Что стоит учитывать читателю
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Что означает рождение ребенка в четверг
Четверг в астрологии находится под символическим влиянием Юпитера. Эту планету традиционно связывают с расширением кругозора, щедростью, стремлением к развитию и интересом к общественной жизни.
Виктор Базилей описывает людей, рожденных в четверг, как склонных к авантюризму и филантропии.
"Это, так сказать, авантюристы, они больше, ну, не духовно ориентированы, но более филантропичны, чем другие", - отметил астролог.
Какой характер у детей, рожденных в пятницу
Пятницу связывают с Венерой - символом красоты, искусства, гармонии и чувств. В астрологии этот день ассоциируется с эстетическим восприятием, эмоциональной привлекательностью и интересом к творчеству.
Виктор Базилей подчеркивает, что людей, рожденных в пятницу, не стоит автоматически связывать с легкомыслием в отношениях. Вместо этого он обращает внимание на чувствительность к искусству и способность ощущать его красоту.
Что говорит рождение в субботу о характере
Субботу в астрологии связывают с Сатурном. Эта планета символизирует сдержанность, дисциплину, самостоятельность и способность сосредотачиваться на собственных задачах.
Какие особенности присущи детям, рожденным в воскресенье
Воскресенье в астрологии связано с Солнцем - символом жизненной энергии, творчества, оптимизма и самовыражения. Этот день считается благоприятным для проявления индивидуальности и творческих способностей.
Виктор Базилей называет воскресенье самым творческим и самым экспрессивным днём недели. По его мнению, рождённым в воскресенье присущи оптимизм, яркость и стремление к самовыражению.
Смотрите видео о том, как день недели, в который родился ребенок, влияет на его характер:
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Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".
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