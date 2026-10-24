Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

Карты Таро раскрывают прогноз на неделю для всех знаков Зодиака. Узнайте, кому стоит ожидать перемен, где искать новые возможности и как отпустить прошлое.

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/ Коллаж Главред, фото Pixabay

О чём вы узнаете:

Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Кому карты обещают удачу и новые возможности

На что обратить внимание в любви и финансах

Карты Таро подскажут, на что обратить внимание в течение недели, где искать новые возможности и как справиться с эмоциональными вызовами. Для каждого знака Зодиака выпала своя карта, которая символически очерчивает главные тенденции ближайших дней. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, неделя начинается с энергии Туза Кубков - карты, символизирующей новую любовь, эмоциональное обновление и глубокие чувства. Этот период может стать своеобразным эмоциональным испытанием, которое поможет лучше понять собственные желания и чувства.

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Полнолуние в Тельце в начале недели символически указывает на завершение привычных сценариев и поиск новых путей. Иногда препятствие на одном пути помогает заметить возможность, которую раньше не удавалось разглядеть. В конце недели третья четверть Луны в Льве на фоне ретроградного Урана в Близнецах станет поводом переосмыслить прошлое, отпустить давние обиды и вернуться к собственным ценностям.

Таро-гороскоп на неделю - Овен - Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков символизирует готовность оставить позади то, что больше не приносит удовольствия. На этой неделе стоит задуматься, от чего вы пытаетесь убежать и с чем уже готовы окончательно расстаться.

Полнолуние в Тельце в начале недели подтолкнет к переосмыслению отношений и собственных приоритетов. Возможно, вы поймёте, что уважения в определённых отношениях больше нет или им распоряжаются несправедливо. Вместо того чтобы оставаться там, где вас не ценят, лучше сосредоточиться на собственном пути и поиске новых возможностей.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Таро-гороскоп на неделю - Телец - Тройка Пентаклей

Тройка Пентаклей напоминает о важности командной работы. На этой неделе совместные усилия могут принести гораздо лучшие результаты, чем попытки справиться со всем в одиночку. У каждого участника команды есть своя задача, а успех зависит от того, насколько слаженно вы будете действовать.

В среду и четверг, когда Луна будет находиться в Близнецах, особенно важно искать компромиссы и прислушиваться к мнениям других. Даже если договориться сначала будет непросто, не стоит отказываться от сотрудничества. К выходным вы сможете лучше оценить общую картину и увидеть, как совместные усилия приближают вас к цели.

Таро-гороскоп на неделю - Близнецы - Семерка Мечей

Семерка Мечей символизирует хитрости, скрытые мотивы и ситуации, в которых не вся информация лежит на поверхности. Если на прошлой неделе Туз Мечей намекал на важное осознание, то теперь могут раскрыться подробности, которые помогут понять истинную суть событий.

Возможно, кто-то попытается скрыть от вас правду или сыграть по своим правилам. Однако на этой неделе у вас будет шанс заметить противоречия и разобраться в ситуации. Полнолуние в Тельце символически подчеркивает необходимость завершить историю, в которой не хватало прозрачности. Открытая правда поможет избавиться от сомнений и двигаться дальше.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю - Рак - Шестерка Мечей

Шестерка Мечей указывает на переход к новому этапу и необходимость оставить позади то, что изматывает. Если вы постоянно возвращаетесь к одним и тем же проблемам или повторяете привычные сценарии, пришло время посмотреть на ситуацию под другим углом.

Третья четверть Луны в Льве в конце недели символически призывает изменить направление и перестать действовать на автопилоте. Не обязательно кардинально менять жизнь: иногда достаточно пересмотреть планы, дистанцироваться от источника напряжения или попробовать другой подход. Позвольте себе двигаться вперёд и не цепляйтесь за то, что уже утратило смысл.

Таро-гороскоп на неделю - Лев - Двойка Палочек

Двойка Палочек символизирует планирование, смелые замыслы и готовность смотреть в будущее. Если раньше ваши начинания могли казаться окружающим слишком рискованными, на этой неделе стоит напомнить себе, почему вы вообще выбрали этот путь.

Карта подчеркивает важность самоуважения и верности собственным убеждениям. Полнолуние в Тельце в начале недели поможет расставить приоритеты, а третья четверть Луны в вашем знаке в конце недели станет символическим моментом для переоценки планов. Постепенно неопределённость будет отступать, и вы сможете увидеть, какие шаги приблизят вас к желаемому результату.

Таро-гороскоп на неделю - Дева - Паж Пентаклей

Паж Пентаклей символизирует обучение, практичность и подготовку к новому этапу. На этой неделе стоит сосредоточиться на долгосрочных целях, продумать следующие шаги и обратить внимание на возможности, которые помогут реализовать ваши замыслы.

Особое значение приобретают планы, сформированные ещё в начале года. Пересмотрите их и определите, что уже удалось сделать, а над чем ещё нужно поработать. В нумерологии число 111 связывают с новыми начинаниями и намерениями, хотя такие трактовки относятся к символическим верованиям. Паж Пентаклей напоминает, что будущие результаты зависят не только от желаний, но и от последовательных практических действий.

Таро-гороскоп на неделю - Весы - Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей символизирует щедрость, взаимопомощь и обмен ресурсами. На этой неделе могут появиться возможности получить поддержку или, наоборот, помочь человеку, который в этом нуждается. Карта также напоминает о важности баланса между тем, что вы отдаете, и тем, что получаете взамен.

Энергия Тельца в астрологической символике связана с материальной стабильностью и чувством безопасности. Если вы сами будете чувствовать себя увереннее, вам будет легче делиться временем, вниманием или ресурсами с другими. В то же время не забывайте о собственных потребностях: щедрость должна приносить удовольствие, а не становиться причиной истощения.

Таро-гороскоп на неделю - Скорпион - Пятерка Пентаклей

Пятерка Пентаклей символизирует временные трудности, ощущение недостатка и потребность в поддержке. На этой неделе некоторые финансовые или эмоциональные вопросы могут казаться сложнее, чем обычно. Однако не стоит воспринимать временные препятствия как окончательное поражение.

Полнолуние в Тельце в начале недели станет символическим поводом пересмотреть то, что мешает вам двигаться вперёд. Ретроградный Уран в Близнецах побуждает к внутреннему переосмыслению, а третья четверть Луны во Льве в конце недели напоминает о важности самопринятия. Попытайтесь простить себе прошлые ошибки, отказаться от чрезмерной самокритики и постепенно восстановить уверенность в собственных силах.

Таро-гороскоп на неделю - Стрелец - Девятка Мечей

Девятка Мечей связана с тревожными мыслями, переживаниями и склонностью представлять себе худший сценарий. Даже если снаружи всё кажется стабильным, внутреннее напряжение может мешать вам сосредоточиться на повседневных делах.

На этой неделе важно не позволять волнениям полностью контролировать ваши решения. Астрологические тенденции, связанные с Близнецами, в частности прохождение Луны через этот знак в среду и четверг, символически подчеркивают необходимость пересмотреть собственные мысли и реакции. Позвольте себе отдохнуть, отделить реальные проблемы от домыслов и восстановить душевное равновесие. Иногда лучший шаг - перестать бесконечно прокручивать ситуацию в голове и сосредоточиться на том, что вы действительно можете изменить.

Таро-гороскоп на неделю - Козерог - Маг

Маг символизирует инициативность, изобретательность и умение использовать имеющиеся ресурсы для достижения цели. Если на прошлой неделе карта "Звезда" напоминала о перспективах, то теперь пришло время перейти от ожиданий к конкретным действиям.

Астрологическая символика Тельца и Рака подчеркивает темы стабильности, личных ценностей и жизненных приоритетов. Это подходящий момент, чтобы привести в порядок профессиональные планы, определить следующие шаги в карьере и взяться за дела, которые давно откладывались. Маг напоминает: у вас может быть больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Главное - чётко понимать, к чему вы стремитесь, и направлять свои силы на конкретный результат.

Таро-гороскоп на неделю - Водолей - Королева Кубков

Королева Кубков символизирует эмпатию, чуткость и эмоциональную зрелость. Если на прошлой неделе карта "Луна" заостряла внимание на интуиции, то теперь вы сможете лучше понять чувства - свои и чужие.

В течение первой половины недели, пока Луна будет проходить через Тельца и Близнецов, стоит уделить внимание близким людям и отношениям. Возможно, кому-то понадобится ваш совет, поддержка или просто внимательный слушатель. В то же время не обязательно брать на себя ответственность за все чужие проблемы. Искренняя забота не требует доказательств и не означает, что нужно пренебрегать собственными границами.

Таро-гороскоп на неделю - Рыбы - Тройка Кубков

Тройка Кубков символизирует радость, дружбу, приятные встречи и совместное празднование. Если на прошлой неделе Туз Кубков намекал на начало чего-то хорошего, то теперь вы можете увидеть первые результаты или получить повод порадоваться тому, что происходит.

Полнолуние в Тельце в начале недели символически подчеркивает возможность увидеть то, на что вы давно надеялись. Возможно, какая-то ситуация наконец прояснится или давний замысел начнет воплощаться в жизнь. Не спешите с выводами, но и не игнорируйте положительные изменения. Делитесь радостью с близкими, находите время для встреч и цените моменты, которые помогают почувствовать поддержку и единство.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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