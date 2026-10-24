Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

Кристина Трохимчук
24 октября 2026, 11:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 25 октября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Энергетика дня может сделать вас вдвойне амбициозными, поэтому будьте предельно уверены в себе в любом деле, за которое беретесь. Ожидайте появления новых зон ответственности - как на работе, так и дома, сообщает horoscope.com. Прямые, но остроумные замечания могут придать событиям нужный импульс и открыть путь к личному успеху.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Переписка в соцсетях, разговоры, активный обмен сообщениями и размышления над тем, что вам сказали другие, могут занять большую часть дня. Однако к вечеру вам, возможно, искренне захочется уединиться дома, в привычной и уютной обстановке. Помните, что ваши близкие и родные сейчас тоже очень нуждаются в вашем сочувствии.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Отсутствие предвзятости в этот период может открыть ваше сердце и помочь проявить себя с лучшей стороны. Объективность и открытость помогут вам наладить крепкие связи, а ваш здоровый оптимизм станет вдохновляющим ориентиром для других. Не бойтесь открываться близким и открыто обсуждать совместные перспективы.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Не пытайтесь переделать или переубедить других людей - сейчас они просто не готовы принять ваши советы. Зато это отличное время для того, чтобы стать настоящим командным игроком. Направьте энергию в позитивное русло: проведите драгоценные моменты с семьей или проявите активность в общественных делах.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Эмоциональный кризис другого человека может стать для вас точкой роста или источником неожиданного совместного решения. Чем больше контактов вы поддерживаете с теми, кто разделяет ваши ценности и радости, тем лучше. Если чувствуете себя не в своей тарелке - не замыкайтесь в себе, обязательно выходите на связь и проводите время с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Наступает подходящее время, чтобы задуматься о будущем, а также заняться планированием путешествий и обучения. Друзья могут подсказать вам что-то действительно полезное. Не забывайте о своих семейных обязанностях. Проявив немного здорового упрямства, вы вполне сможете добиться своего. Будьте готовы искренне поделиться своими чувствами с близким человеком.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Перестаньте требовать от себя невозможного. Время, проведенное в привычных местах, поможет вам почувствовать себя намного увереннее. Пора честно признать: вам не удастся завершить абсолютно всё, за что вы взялись. Сейчас особенно важно уметь вовремя отпускать ситуацию. Добавьте больше движения в свой привычный распорядок дня.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Вполне допустимо держать кое-что в тайне, ведь далеко не все вокруг желают вам добра. В этот период особенно важно устанавливать четкие границы в ситуациях, которые вам вредят. Помните, что вам вовсе не обязательно всем угождать - пусть окружающие принимают вас такими, какие вы есть на самом деле.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

День крайне благоприятен для работы с документами, а также для ведения важных юридических дел. Постарайтесь завершить ключевые задачи или внимательно пересмотреть текущие вопросы. Обязательно уделите время тщательной подготовке: глубокое изучение ситуации сейчас поможет избежать задержек или разочарований в будущем.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вам сильно захочется спрятаться от всех и уединиться. Избежать конфликтов с человеком, который наотрез отказывается идти на компромисс, может быть довольно непросто. Не варитесь в негативе: поддерживайте связь с надежными друзьями, которые поймут и поддержат, и следите за тем, чтобы не сорвать раздражение на тех, кто рядом.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Максимальная честность и готовность без страха делиться своими истинными чувствами могут существенно улучшить качество вашей жизни. Хуже всего сейчас - просто избегать конфликтов и делать вид, будто ничего не нужно менять. Если диалог зашел в тупик из-за взаимного упрямства, проявите мудрость и привлекайте третью сторону для поиска компромисса.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

У вас появится прекрасная возможность вновь заняться теми вещами, которые имеют для вас наибольшее значение. Стремитесь искренне выражать любовь к окружающим и учитесь находить удовольствие в простых вещах. При этом ни в коем случае не пренебрегайте своим здоровьем.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

11:09Украина
"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

10:49Аналитика
Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Последние новости

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчас

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

10:52

Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"Видео

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

Реклама
10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:02

Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

09:01

Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

08:34

Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

08:10

Путин фактически "послал" Трампа: Тышкевич о том, как Кремль теряет инициативумнение

07:51

Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

Реклама
05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

21:08

Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

20:55

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

19:01

Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

Реклама
18:51

Фольга в бачке унитаза: действительно ли работает этот популярный лайфхак

18:41

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

17:48

Как наладить сон после перевода часов: четыре способа быстрее адаптироваться

17:36

РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть людиФото

17:25

Модная верхняя одежда на осень 2026: чем стильно утеплиться к холодамВидео

17:10

"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

16:55

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

16:49

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:18

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:13

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять