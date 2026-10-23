Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

О чём вы узнаете:
- Что приготовила неделя для каждого знака зодиака
- Когда стоит пересмотреть отношения и финансы
- На что обратить внимание в конце октября
Предстоящая неделя с 26 октября по 1 ноября обещает быть насыщенной эмоциями и внутренними изменениями. Астрологические тенденции этого периода побудят пересмотреть приоритеты, финансовые привычки и отношения с близкими. Ретроградный Меркурий будет подталкивать к анализу прошлого, а движение Луны через Близнецов и Рака создаст благоприятные условия для искренних разговоров и восстановления сил. Главред расскажет подробнее.
Как отмечается на YourTango, этот период потребует гибкости и терпения от всех знаков зодиака. Возможны трудности в общении, однако в то же время появится возможность исправить старые ошибки, пересмотреть токсичные связи и превратить дом в уютное место для восстановления сил.
Гороскоп на неделю для Овна
Полнолуние на этой неделе принесет существенные изменения в вашу систему ценностей и призовет воздержаться от импульсивных трат. Во вторник Луна в Близнецах поможет выйти из эмоционального спада, особенно если вы обратитесь за поддержкой к друзьям, которые умеют смотреть на жизнь с оптимизмом.
В четверг Луна в Раке побудит вас быть более откровенными в отношении собственных чувств. Откройтесь близкому человеку или начните вести дневник. Это поможет снизить эмоциональную нагрузку и смелее посмотреть в глаза собственным страхам.
Гороскоп на неделю для Тельца
Полнолуние в вашем знаке в понедельник побудит глубже погрузиться в собственные мысли и проанализировать последние успехи и неудачи. Во вторник гармоничный аспект Луны в Близнецах к ретроградной Венере поможет обрести ясность и понять, какие внутренние барьеры сдерживают ваше развитие.
В конце недели, когда Луна войдёт в знак Рака, у вас могут появиться новые амбициозные планы. В то же время вы почувствуете больше терпения и вдохновения, необходимых для их реализации в профессиональной сфере.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Гороскоп на неделю для Близнецов
В понедельник полнолуние в Тельце активизирует ваше воображение и побудит сосредоточиться на воплощении давних мечтаний в жизнь. Уже со вторника вы можете почувствовать прилив вдохновения и желание попробовать что-то новое.
В конце недели возможны важные примирения с людьми из прошлого. В то же время этот период будет способствовать окончательному разрыву токсичных отношений, которые долгое время мешали вам двигаться вперед.
Гороскоп на неделю для Рака
Пока большинство знаков зодиака будут настроены на активные действия, полнолуние в Тельце побудит вас к внутренней рефлексии. Не замыкайтесь в собственных переживаниях - попробуйте разобраться с проблемами, которые тормозят ваше развитие.
Во второй половине недели, когда Луна перейдёт в ваш знак, усилится потребность позаботиться о себе и собственном эмоциональном состоянии. Сезон Скорпиона открывает новые перспективы в карьере. Относитесь к себе с уважением и не принижайте собственных достижений - это поможет наладить отношения с окружающими.
Гороскоп на неделю для Льва
Полнолуние в понедельник наглядно покажет, насколько сильное влияние могут оказывать ваши слова. Влияние Юпитера будет придавать смелости и склонять к импульсивным решениям, тогда как Венера поможет проявлять больше дипломатичности в общении.
Со вторника начнётся период активного самовыражения. Вам может захотеться обновить жилище, украсить его и создать более уютную атмосферу. В конце недели Луна в Раке поможет четче увидеть будущие цели и почувствовать уверенность в собственных силах.
Гороскоп на неделю для Девы
Полнолуние в понедельник создаст гармоничный аспект к вашему знаку, поэтому эта неделя будет благоприятной для отдыха в кругу самых близких людей. Со вторника вы сможете открыть в себе новые черты: внутренняя сила и лидерские качества, которые раньше оставались незаметными, наконец проявятся.
Будьте готовы брать на себя больше ответственности на работе, ведь ваши старания могут быть замечены. В конце недели появится возможность окончательно отпустить прошлое и ослабить эмоциональные привязанности, которые больше не приносят пользы.
Гороскоп на неделю для Весов
Полнолуние в Тельце побудит вас обратить внимание на собственные потребности и внутреннее состояние. Воспоминания о бывших отношениях могут вновь всплыть в памяти, однако теперь у вас будет возможность взглянуть на прошлые события под другим углом.
Со вторника ретроградный Меркурий будет подталкивать вас к поиску новых впечатлений недалеко от дома. Вместо дальних путешествий посетите местные музеи, театры или новые заведения. В конце недели вы сможете привлечь внимание окружающих и почувствовать себя в центре событий.
Гороскоп на неделю для Скорпиона
Эта неделя может стать важным периодом для личного взросления и переосмысления отношений. Полнолуние в Тельце поможет расстаться со старыми обидами и четче увидеть, какие модели поведения больше не работают.
Со вторника стоит уделить больше внимания ментальному и физическому здоровью. Найдите время для занятий, которые возвращают радость и помогают восстановить силы. Не игнорируйте собственные потребности и не откладывайте заботу о себе на потом.
Гороскоп на неделю для Стрельца
После полнолуния в понедельник будьте готовы к изменениям в повседневной жизни и рабочих процессах. Чтобы достичь лучших результатов, возможно, придётся скорректировать подход к сотрудничеству с коллегами и пересмотреть привычную тактику.
Середина недели принесет шанс завершить затянувшуюся жизненную историю, которая тянулась с прошлого. В конце недели обратите внимание на свои сны. Ведение дневника поможет зафиксировать мысли и эмоции и лучше понять собственные переживания.
Гороскоп на неделю для Козерога
Полнолуние в понедельник даст возможность вернуть контроль над собственной жизнью и действовать в соответствии со своими убеждениями. Вы можете почувствовать большую уверенность в принятии решений и готовность отстаивать собственные интересы.
Ваша популярность среди знакомых будет расти, поэтому не исключены новые приглашения на мероприятия и встречи со старыми друзьями. В конце недели уделите внимание романтической сфере и попытайтесь наладить взаимопонимание с деловыми партнерами.
Гороскоп на неделю для Водолея
Полнолуние в понедельник осветит тему семейных ценностей и напомнит о важности поддержки родных и близких. Если в последнее время вы уделяли им недостаточно внимания, это может стать причиной недоразумений.
Старайтесь сглаживать острые углы в общении, особенно под влиянием напряжённого Марса. В конце недели важно контролировать эмоции и не поддаваться импульсам. Прежде чем действовать, дайте себе время обдумать ситуацию.
Гороскоп на неделю для Рыб
Полнолуние в понедельник побудит вас искать более глубокие и искренние связи с окружающими. Со вторника может появиться немало новых идей, однако из-за ретроградного движения Меркурия и Венеры лучше пока оставить их в черновиках и вернуться к их реализации в ноябре.
Если вам будет казаться, что жизнь других людей ярче и интереснее, вспомните о важности благодарности. Эта неделя поможет научиться больше ценить то, что у вас уже есть, и сохранять внутреннее спокойствие даже тогда, когда обстоятельства меняются.
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