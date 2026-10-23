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Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам - любовь, Скорпионам - перемены

Марина Иваненко
23 октября 2026, 19:39
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Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября для всех знаков зодиака. Узнайте, кого ждут перемены в отношениях, на работе и в личной жизни.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что приготовила неделя для каждого знака зодиака
  • Когда стоит пересмотреть отношения и финансы
  • На что обратить внимание в конце октября

Предстоящая неделя с 26 октября по 1 ноября обещает быть насыщенной эмоциями и внутренними изменениями. Астрологические тенденции этого периода побудят пересмотреть приоритеты, финансовые привычки и отношения с близкими. Ретроградный Меркурий будет подталкивать к анализу прошлого, а движение Луны через Близнецов и Рака создаст благоприятные условия для искренних разговоров и восстановления сил. Главред расскажет подробнее.

Как отмечается на YourTango, этот период потребует гибкости и терпения от всех знаков зодиака. Возможны трудности в общении, однако в то же время появится возможность исправить старые ошибки, пересмотреть токсичные связи и превратить дом в уютное место для восстановления сил.

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Гороскоп на неделю для Овна

Полнолуние на этой неделе принесет существенные изменения в вашу систему ценностей и призовет воздержаться от импульсивных трат. Во вторник Луна в Близнецах поможет выйти из эмоционального спада, особенно если вы обратитесь за поддержкой к друзьям, которые умеют смотреть на жизнь с оптимизмом.

В четверг Луна в Раке побудит вас быть более откровенными в отношении собственных чувств. Откройтесь близкому человеку или начните вести дневник. Это поможет снизить эмоциональную нагрузку и смелее посмотреть в глаза собственным страхам.

Гороскоп на неделю для Тельца

Полнолуние в вашем знаке в понедельник побудит глубже погрузиться в собственные мысли и проанализировать последние успехи и неудачи. Во вторник гармоничный аспект Луны в Близнецах к ретроградной Венере поможет обрести ясность и понять, какие внутренние барьеры сдерживают ваше развитие.

В конце недели, когда Луна войдёт в знак Рака, у вас могут появиться новые амбициозные планы. В то же время вы почувствуете больше терпения и вдохновения, необходимых для их реализации в профессиональной сфере.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю для Близнецов

В понедельник полнолуние в Тельце активизирует ваше воображение и побудит сосредоточиться на воплощении давних мечтаний в жизнь. Уже со вторника вы можете почувствовать прилив вдохновения и желание попробовать что-то новое.

В конце недели возможны важные примирения с людьми из прошлого. В то же время этот период будет способствовать окончательному разрыву токсичных отношений, которые долгое время мешали вам двигаться вперед.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю для Рака

Пока большинство знаков зодиака будут настроены на активные действия, полнолуние в Тельце побудит вас к внутренней рефлексии. Не замыкайтесь в собственных переживаниях - попробуйте разобраться с проблемами, которые тормозят ваше развитие.

Во второй половине недели, когда Луна перейдёт в ваш знак, усилится потребность позаботиться о себе и собственном эмоциональном состоянии. Сезон Скорпиона открывает новые перспективы в карьере. Относитесь к себе с уважением и не принижайте собственных достижений - это поможет наладить отношения с окружающими.

Гороскоп на неделю для Льва

Полнолуние в понедельник наглядно покажет, насколько сильное влияние могут оказывать ваши слова. Влияние Юпитера будет придавать смелости и склонять к импульсивным решениям, тогда как Венера поможет проявлять больше дипломатичности в общении.

Со вторника начнётся период активного самовыражения. Вам может захотеться обновить жилище, украсить его и создать более уютную атмосферу. В конце недели Луна в Раке поможет четче увидеть будущие цели и почувствовать уверенность в собственных силах.

Гороскоп на неделю для Девы

Полнолуние в понедельник создаст гармоничный аспект к вашему знаку, поэтому эта неделя будет благоприятной для отдыха в кругу самых близких людей. Со вторника вы сможете открыть в себе новые черты: внутренняя сила и лидерские качества, которые раньше оставались незаметными, наконец проявятся.

Будьте готовы брать на себя больше ответственности на работе, ведь ваши старания могут быть замечены. В конце недели появится возможность окончательно отпустить прошлое и ослабить эмоциональные привязанности, которые больше не приносят пользы.

Гороскоп на неделю для Весов

Полнолуние в Тельце побудит вас обратить внимание на собственные потребности и внутреннее состояние. Воспоминания о бывших отношениях могут вновь всплыть в памяти, однако теперь у вас будет возможность взглянуть на прошлые события под другим углом.

Со вторника ретроградный Меркурий будет подталкивать вас к поиску новых впечатлений недалеко от дома. Вместо дальних путешествий посетите местные музеи, театры или новые заведения. В конце недели вы сможете привлечь внимание окружающих и почувствовать себя в центре событий.

Гороскоп на неделю для Скорпиона

Эта неделя может стать важным периодом для личного взросления и переосмысления отношений. Полнолуние в Тельце поможет расстаться со старыми обидами и четче увидеть, какие модели поведения больше не работают.

Со вторника стоит уделить больше внимания ментальному и физическому здоровью. Найдите время для занятий, которые возвращают радость и помогают восстановить силы. Не игнорируйте собственные потребности и не откладывайте заботу о себе на потом.

Гороскоп на неделю для Стрельца

После полнолуния в понедельник будьте готовы к изменениям в повседневной жизни и рабочих процессах. Чтобы достичь лучших результатов, возможно, придётся скорректировать подход к сотрудничеству с коллегами и пересмотреть привычную тактику.

Середина недели принесет шанс завершить затянувшуюся жизненную историю, которая тянулась с прошлого. В конце недели обратите внимание на свои сны. Ведение дневника поможет зафиксировать мысли и эмоции и лучше понять собственные переживания.

Гороскоп на неделю для Козерога

Полнолуние в понедельник даст возможность вернуть контроль над собственной жизнью и действовать в соответствии со своими убеждениями. Вы можете почувствовать большую уверенность в принятии решений и готовность отстаивать собственные интересы.

Ваша популярность среди знакомых будет расти, поэтому не исключены новые приглашения на мероприятия и встречи со старыми друзьями. В конце недели уделите внимание романтической сфере и попытайтесь наладить взаимопонимание с деловыми партнерами.

Гороскоп на неделю для Водолея

Полнолуние в понедельник осветит тему семейных ценностей и напомнит о важности поддержки родных и близких. Если в последнее время вы уделяли им недостаточно внимания, это может стать причиной недоразумений.

Старайтесь сглаживать острые углы в общении, особенно под влиянием напряжённого Марса. В конце недели важно контролировать эмоции и не поддаваться импульсам. Прежде чем действовать, дайте себе время обдумать ситуацию.

Гороскоп на неделю для Рыб

Полнолуние в понедельник побудит вас искать более глубокие и искренние связи с окружающими. Со вторника может появиться немало новых идей, однако из-за ретроградного движения Меркурия и Венеры лучше пока оставить их в черновиках и вернуться к их реализации в ноябре.

Если вам будет казаться, что жизнь других людей ярче и интереснее, вспомните о важности благодарности. Эта неделя поможет научиться больше ценить то, что у вас уже есть, и сохранять внутреннее спокойствие даже тогда, когда обстоятельства меняются.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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