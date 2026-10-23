Когда Девам придут деньги: названа самая удачная неделя ноября 2026 для финансов

Первая половина месяца пройдет под влиянием ретроградных планет, а финансовое оживление астролог прогнозирует в конце ноября.

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Девам в ноябре придется завершать старые дела - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда Девам безопасно покупать авто или недвижимость

Какие сюрпризы Уран готовит в карьере

Почему конец ноября удачен для денег и путешествий

Первые две недели ноября 2026 года Девам следует воздержаться от подписания важных документов, покупки машины или квартиры и плановых операций. До 14 ноября Меркурий и Венера остаются ретроградными, поэтому все серьезные шаги стоит перенести на вторую половину месяца. Об этом предупредила астролог Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Ключевым событием месяца специалист называет соединение Марса и Юпитера. Оно будет действовать с 1 по 25 ноября, а точным станет 15–16 числа. Обе планеты расположатся в 12-м доме гороскопа Дев. Юпитер останется там до июля следующего года, Марс - до 15 мая.

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Этот сектор астрологи связывают с подведением итогов и внутренней работой.

"12-й сектор – это завершение и очищение, когда мы наводим порядок, избавляемся от чего-то. И вот по Марсу вы как будто будете что-то заканчивать, завершать в своей жизни. Знаете, как в архиве копаются, ищут что-то из прошлого: может быть, вы будете искать какие-то доказательства, какие-то документы", - рассказала Перл.

Транзит может подтолкнуть Дев к решениям, которые изменят их географию или имущественное положение.

"Юпитер символизирует заграницу. Может быть, вы планируете эмигрировать или уезжать куда-то? Или начнете оформлять документы на что-то, связанное с заграницей. А может быть, начнете оформлять наследство – 12-й дом это еще и получение наследства", - сказала астролог.

Впрочем, быстрых результатов по этим вопросам ждать не придется.

"То, что вы начнете сейчас планировать, или готовить, или искать, или оформлять, скорее всего, продлится до 15 мая, пока Марс полностью не выйдет из вашего 12-го дома. Окончательное решение, или получение, или завершение чего-то, скорее всего, будет в мае", - подчеркнула Перл.

Отдельно астролог обратила внимание на здоровье: 12-й дом отвечает также за больницы и медицинские вмешательства.

"Может быть, вы будете готовиться к операции, или у вас будет период восстановления. Тогда осторожно: до мая не нужно быстро сразу выходить на работу. Дайте себе время на восстановление", - посоветовала Анжела Перл.

При этом влияние Юпитера в этом секторе она оценивает как очень благоприятное. Девы могут планировать поездки, покупать недвижимость за границей или увлечься духовными практиками.

"12-й дом открывает нам тайны и про себя в первую очередь, когда мы узнаем себя. И вот такой у вас период будет почти до лета, до середины мая", - уверена астролог.

Гороскоп для Дев на ноябрь 2026: новолуние, Меркурий и Венера

9 ноября наступит новолуние в третьем доме гороскопа Дев, который отвечает за контакты и обмен информацией.

"Может быть, здесь новые знакомства, новые встречи, или состоится очень важная встреча. Например, вы пойдете учиться, и у вас будут единомышленники, или студенты, или ученики. Может быть, вы решите научиться каким-то новым навыкам, вам захочется даже новую профессию получить", - отметила Анжела Перл.

Третий дом также управляет транспортом и переездами. Девы могут присматриваться к новому автомобилю, однако оформлять покупку астролог советует после 14 ноября. Не исключена и новость о необходимости сменить жилье из-за работы, окончания аренды или развода.

13 ноября Меркурий, который находился в ретроградном движении всю первую половину месяца, развернется в прямое.

"Может быть, вы не могли определиться с чем-то, не могли принять решение. Сейчас, после 13 ноября, уже все пойдет гладко. Если было какое-то ожидание, то вы все получите, все закончится, встреча состоится", - заверяет астролог.

Этот сектор связан и с родственниками и соседями. Гости, которые жили у Дев, могут разъехаться, или, наоборот, родственники приедут по приглашению из другой страны.

На следующий день, 14 ноября, прямое движение возобновит Венера. Она была ретроградной 40 дней и находится во втором доме гороскопа Дев, который отвечает за материальные ценности.

"Если что-то было некомфортно у вас внутри первые две недели ноября, даже еще и в конце октября, то сейчас все наладится. Может быть, вы ждали какую-то выплату, какую-то сумму денег, или вас кто-то поддерживает финансово? Деньги придут тоже после 14 ноября", - подчеркнула Анжела Перл.

После этой даты, по ее словам, уже можно планировать косметические процедуры и пластические операции, а также покупать вещи, связанные с модой и красотой.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Работа и финансы Дев в ноябре 2026: что изменится

23 ноября Солнце перейдет в четвертый дом, и фокус внимания Дев сместится на жилье: ремонт, покупки для дома или работу из дома. Возможны дела, связанные с мамой или родителями, а также бюрократические вопросы.

"Паспорт можете менять, потому что фамилия тоже четвертый дом гороскопа. Или, может быть, какие-то документы на проживание где-то: гражданство, ПМЖ, регистрация – это все может быть", - добавляет астролог.

24 ноября полнолуние в десятом доме, секторе карьеры, статуса и бизнеса, совпадет с Ураном.

"Уран – это сюрпризы и свобода. Может быть и такое, что будет увольнение, или неожиданное сообщение, неожиданная информация: может, поменяется ваш начальник – одного снимут, второго поставят", - предупредила Анжела Перл.

Не исключено, что Девы решат кардинально сменить профессию. Еще один вариант - технические нововведения в офисе или собственном бизнесе, например новые компьютеры и программы.

26 ноября Марс перейдет в знак Девы, в первый дом гороскопа, и пробудет там до 22 февраля.

"Первый дом – это я, это Марс, это я хочу. Я принимаю решение, я действую, я начинаю что-то, у меня есть смелость, у меня есть желание. Может, вы начнете спортом заниматься, бегать, к марафону готовиться. А может, вы бизнес начинаете, что-то открываете – какой-то магазин, салон, или свой YouTube-канал", - отметила астролог.

Первый дом расположен на оси отношений, поэтому Девы могут сами инициировать новые союзы - как деловые, так и романтические.

"Марс бывает конфликтной планетой. Может, вы будете с кем-то – с бизнес-партнерами, с мужем, женой или с вашим романтическим партнером – что-то выяснять, задавать прямые вопросы", - предположила Перл.

После 22 февраля Марс вернется в 12-й дом, а с 15 мая по 16 июля снова войдет в знак Девы, поэтому история, начатая в конце ноября, может повториться. Кроме того, Марс управляет восьмым домом Дев - общими деньгами, кредитами, наследством и алиментами. Поэтому при разводе Девы могут выдвигать финансовые требования.

В восьмом доме сейчас также находятся Сатурн и Нептун. Сатурн уже с начала года перестраивает материальное положение Дев, и этот процесс не завершится в ближайшее время.

"Все, что связано с финансами, еще и с перестройкой ваших финансов, это будет еще и весь следующий год", - подчеркнула астролог.

Самым благоприятным отрезком ноября Анжела Перл называет последнюю неделю, с 22 по 30 число, когда Венера и Юпитер образуют гармоничный аспект.

"Венера – планета малого счастья, Юпитер – планета большого счастья. И они вместе смотрят друг на друга. Так что последняя неделя замечательная для денег, для финансов, для прибыли, для поездок, путешествий, для каких-то подарков, для исцеления и духовного, и психологического, для повышения самооценки", - отметила Анжела Перл.

Венера во втором доме поможет с прибыльными проектами и поиском интересной работы. Юпитер в 12-м доме может принести деньги из-за границы или из прошлого, поддержку людей издалека, а также поездку, которая обогатит и оздоровит.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Дев на ноябрь 2026:

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