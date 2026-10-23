Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года: Львам — признание, Овнам — очищение

Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года расскажет, какие перемены, испытания и возможности могут ожидать каждый знак зодиака в последний месяц осени.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие изменения принесет ноябрь 2026 года

Прогноз Таро для каждого знака зодиака

Какие испытания могут ждать впереди

Ноябрь станет периодом переосмысления, неожиданных перемен и поиска внутренней опоры. Карты Таро подскажут, на что обратить внимание каждому знаку зодиака, от каких ситуаций стоит отказаться и где искать новые возможности.

Ноябрь - месяц, когда всё обнажается. Деревья превращаются в скелеты, свет исчезает ещё до ужина, а осенний культурный импульс постепенно иссякает. Остается отрезок недель, которые заставляют взглянуть на реальность без прикрас: без праздничной суеты или солнцестояния, лишь суровый и честный спуск в зимнюю тьму. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как отмечает издание aimag.me, ноябрь 2026 года символически переходит от психологической глубины Скорпиона к широкому поиску смысла Стрельцом. Темная луна становится своеобразным испытанием, которое побуждает пересмотреть привычные убеждения, отношения и жизненные приоритеты. В этот период особенно важно заботиться о психологическом самочувствии и не игнорировать потребность в отдыхе. Главной картой этого периода эксперты по таро называют Башню - символ внезапной ясности через крах и освобождение от того, что давно утратило стабильность.

Что означает карта месяца - Башня?

Башня изображает сооружение, поражённое молнией, однако она не создаёт нестабильности - она лишь обнажает то, что и так было хрупким. На практике Башня в ноябре предлагает три важных шага.

Перестаньте поддерживать то, что не работает

Если отношения, обязательства или проекты требовали постоянного "реанимационного" ухода с весны, стоит пересмотреть их роль в вашей жизни. Иногда отказ от старого открывает пространство для нового.

Ищите фундамент

Корона падает, но истинная ценность и фундамент часто остаются. Внешний статус, привычные роли и материальные достижения не всегда определяют истинную ценность человека. Важно понять, что останется с вами даже после существенных изменений.

Обращайте внимание на облегчение

Крах может приносить не только боль, но и ощущение свободы от груза, который вы долго тащили. Если после отказа от изнурительной ситуации становится легче, это повод задуматься, сколько сил она отнимала раньше.

Гороскоп Таро на ноябрь - Овен - Пятерка кубков

Ноябрь просит Овнов по-настоящему пережить грусть и не пытаться как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни. Пятерка кубков показывает три опрокинутые чашки и две полные позади фигуры - потеря и остаток изобилия в одном кадре. Овны обычно привыкли перепрыгивать через горе и сразу переходить к действиям, но сейчас этот путь может не сработать.

Оставайтесь со своими переживаниями столько, сколько нужно для их осознания. Не стоит делать вид, что разочарования не существует, или убеждать себя, что нужно немедленно двигаться дальше. То, что вы позволите себе почувствовать и пережить сейчас, не придётся тащить тяжёлым грузом в декабре. Дайте себе пространство для грусти, ведь это тоже часть внутреннего очищения.

Об источнике: aimag.me Издание aimag.me - это специализированный информационно-аналитический и развлекательный веб-портал, посвященный темам саморазвития, эзотерики, психологии, астрологии и картам Таро, где публикуются авторские обзоры, ежемесячные прогнозы, практические расклады и материалы для глубокой саморефлексии и внутреннего поиска.

Таро-гороскоп на ноябрь - Телец - Иерофант

В этом месяце Тельцов привлекают традиции, стабильность и наследуемая мудрость. Иерофант олицетворяет структурированные знания - практики и правила, сохранившиеся на протяжении веков. Ваша природная склонность к комфорту и стабильности обретает неожиданного союзника: сам ритуал.

Повторяющаяся практика, даже очень небольшая и рутинная, может стать прочным якорем в темное время месяца, помогая справиться с хаосом вокруг. Регулярный распорядок дня, семейные традиции или спокойные утренние привычки помогут привести мысли в порядок и сохранить внутреннее равновесие.

Также стоит прислушиваться к людям, чей опыт вы уважаете. Не каждую проблему нужно решать самостоятельно, а проверенные подходы иногда оказываются полезнее экспериментов.

Гороскоп Таро на ноябрь - Близнецы - Семерка мечей

Кто-то - и очень часто это вы сами - может быть не совсем честен в своих намерениях или словах. Семерка мечей изображает фигуру, которая тайно убегает с пятью мечами, оставляя два позади. Темнота ноября может создавать иллюзию, что обман или недосказанности останутся незамеченными, но со временем скрытое может выйти наружу.

Серьезно задумайтесь, чего именно вы избегаете сказать или признать. Возможно, вы откладываете неприятный разговор, скрываете истинные чувства или пытаетесь обойти проблему вместо того, чтобы решить ее напрямую.

Неприятный разговор, которого вы так боитесь, может оказаться гораздо менее разрушительным, чем длительное умалчивание. В то же время не спешите подозревать других в нечестности без конкретных оснований. Начните с откровенного разговора с самим собой.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на ноябрь - Рак - Луна

Ваша и без того сильная интуиция может казаться особенно обостренной, когда вокруг становится меньше света, но вместе с ней может нарастать и внутренняя тревога. Луна - главная карта бессознательного, глубоких снов, скрытых страхов и чувств, которые сложно объяснить логически.

Ноябрь - совсем не тот месяц, когда стоит доверять каждому внезапному ощущению на слово. Часть того, что всплывает из глубины, может стать подсказкой для самопознания. Но другая часть - лишь старые страхи, замаскированные под откровения.

Не спешите делать окончательные выводы о людях или ситуациях, вызывающих сомнения. Дайте себе время собрать факты, при необходимости обсудите переживания с человеком, которому доверяете, и позаботьтесь о полноценном отдыхе. Старайтесь отличать интуицию от тревожных догадок.

Гороскоп Таро на ноябрь - Лев - Шестерка палочек

Неожиданно может прийти заслуженное признание и успех. Шестерка палочек символизирует триумфальное шествие победителя, публичное признание важного достижения или успешное завершение дела. Ноябрь кажется необычным месяцем для триумфа, но именно поэтому такой момент может иметь особое значение.

Усилия, которые вы прилагали в течение предыдущих месяцев, могут стать поводом для гордости или положительной обратной связи. На работе полезно напомнить о своих достижениях, презентовать завершённый проект или взяться за задачу, которая позволит продемонстрировать способности.

Аплодисменты и поддержка, раздающиеся в самое темное время года, могут быть особенно ценными. Отбросьте излишнюю скромность и примите похвалу, но не делайте чужое одобрение единственным мерилом собственной ценности.

Гороскоп Таро на ноябрь - Дева - Четвёрка мечей

Пора остановиться и отдохнуть. Четвёрка мечей изображает человека, который неподвижно лежит в тихом месте, пока острые мечи безопасно висят на стене. Ваш профессиональный инстинкт постоянно подталкивает вас анализировать, совершенствовать, исправлять и оптимизировать всё вокруг. Но ноябрь говорит чёткое "стоп".

Стратегический отступ и пауза - это не лень. Некоторые вопросы требуют не немедленного вмешательства, а времени для осмысления. Постоянная занятость может только усиливать усталость, тогда как короткий перерыв поможет взглянуть на ситуацию свежим взглядом.

Попробуйте пересмотреть расписание, отказаться от второстепенных задач и оставить больше места для спокойных занятий. Важные идеи и новые решения иногда приходят именно в тишине, а не во время чрезмерного давления на себя.

Таро-гороскоп на ноябрь - Весы - Справедливость

Настало время оценить последствия предыдущих решений. Карта "Справедливость" уверенно держит сбалансированные весы и острый меч. То, что вы начали несколько месяцев назад, теперь может принести свои естественные результаты. Это не обязательно наказание или незаслуженная награда - скорее возможность увидеть связь между собственными действиями и их последствиями.

В ноябре стоит внимательно отнестись к рабочим договоренностям, финансовым обязательствам и взаимоотношениям с другими людьми. Не спешите перекладывать ответственность на обстоятельства. Вместо этого попробуйте объективно оценить свой вклад в ситуацию и понять, что можно изменить.

Если нужно уладить важные вопросы, проверяйте документы, придерживайтесь договоренностей и не полагайтесь только на догадки. Спокойно примите полученные результаты, а затем используйте этот опыт для принятия следующих решений.

Гороскоп Таро на ноябрь - Скорпион - Туз кубков

В разгар вашего личного периода глубины, трансформации и интенсивности может появиться возможность для нового эмоционального начала. Туз кубков переполняется до краев - это символ чистого потенциала глубоких чувств, искренней связи или мощного творческого вдохновения.

Ноябрь предлагает Скорпионам позволить себе начать что-то важное, не пытаясь сразу оправдать каждый шаг строгой логикой. Иногда новые отношения, творческая идея или неожиданное сближение начинаются с простого желания быть искренними.

Если вы давно откладывали важный разговор или не решались рассказать о своих чувствах, этот месяц может стать поводом сделать шаг навстречу. В творчестве стоит уделить внимание занятиям, которые приносят удовольствие. Доверяйте своим чувствам, но оставляйте пространство для взаимности и не требуйте от новых начинаний немедленного результата.

Гороскоп Таро на ноябрь - Стрелец - Колесо фортуны

Ваш собственный сезон начинается с мощного и неожиданного вращения колеса. Изменения могут наступать совсем не так, как вы планировали: обстоятельства иногда заставляют пересматривать планы и искать новые решения. Колесо фортуны по своей сути нейтрально: оно символизирует цикличность жизни, в которой периоды подъема сменяются периодами переосмысления.

Не пытайтесь любой ценой удержать ситуацию в прежнем состоянии. Лучше оцените доступные возможности и подумайте, как использовать новые обстоятельства в свою пользу. Если один путь оказался недоступным, попробуйте найти альтернативу.

В работе и общении особенно полезной станет гибкость. Не отвергайте предложения только потому, что они не соответствовали первоначальному плану, но и не соглашайтесь на всё без обдумывания. В ноябре ваша главная суперсила - способность адаптироваться к изменениям.

Гороскоп Таро на ноябрь - Козерог - Десятка пентаклей

Вопросы наследия, устойчивости и долгосрочного мышления могут стать особенно важными для Козерогов. Десятка пентаклей олицетворяет богатство поколений - это не только деньги или накопления на счете, но и знания, семейные ценности и прочные структуры, которые сохраняют своё значение в течение длительного времени.

Спросите себя: что вы строите такого масштабного, что будет иметь реальное значение и через пять, и через десять лет? Ноябрь предлагает сосредоточиться на решениях, которые помогут создать надежный фундамент для будущего.

Это подходящее время, чтобы пересмотреть бюджет, определить финансовые приоритеты, обсудить с семьёй общие планы или оценить долгосрочные профессиональные цели. Если вы работаете над крупным проектом, сосредоточьтесь на его основе, а не только на быстром результате. Последовательность и ответственность помогут увидеть перспективу.

Таро-гороскоп на ноябрь - Водолей - Повешенный

Привычная перспектива может полностью перевернуться с ног на голову. Повешенный добровольно висит вверх ногами, глядя на привычный мир совсем под другим углом. Ноябрь временно приостанавливает привычное движение вперёд и деликатно просит Водолеев посмотреть на свои дела с противоположной стороны.

Проект или ситуация, которая кажется тупиком или застряла на месте, на самом деле может требовать принципиально иного подхода. Иногда проблема заключается не в отсутствии возможностей, а в том, что вы продолжаете искать решение привычным способом.

Отпустите насущную потребность в быстром прогрессе и дайте себе время для переосмысления. В то же время не стоит путать полезную паузу с бездействием: если ситуация требует конкретного решения, не откладывайте его без веской причины. Новый взгляд поможет увидеть возможности, которые раньше оставались незаметными.

Гороскоп Таро на ноябрь - Рыбы - Восьмерка кубков

Вы можете почувствовать внутреннюю готовность уйти от того, что когда-то значило для вас очень много. Восьмерка кубков изображает человека, который покидает аккуратно сложенную конструкцию из чаш и шагает навстречу неизведанным горам под тёмным серпом луны. Ноябрь символически дарит Рыбам смелость завершить этап, который уже исчерпал себя.

Этот шаг не обязательно связан с гневом или обидой. Иногда человек просто осознает, что определённая ситуация больше не соответствует его потребностям и не даёт того, на что он надеялся. Это может касаться отношений, привычек, занятий или обязательств, утративших прежнее значение.

Прежде чем принимать серьёзные решения, попробуйте понять, действительно ли пришло время двигаться дальше, или вы просто стремитесь убежать от временных трудностей. Если же решение уже созрело, позвольте себе оставить прошлое позади, не возвращаясь к прежним сомнениям. Завершение одного этапа может стать началом другого.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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