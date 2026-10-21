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Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам - новые цели, Близнецам - важные решения

Марина Иваненко
21 октября 2026, 18:11
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Гороскоп на ноябрь 2026 года подскажет, чего ожидать каждому знаку Зодиака в любви, делах и повседневной жизни, а также какие даты будут важными.
Гороскоп на ноябрь 2026 года
Гороскоп на ноябрь 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Гороскоп на ноябрь 2026 года для всех знаков
  • Какие изменения предвещают звёзды в любви и делах
  • Главные астрологические даты месяца

Ноябрь 2026 года принесет несколько важных астрологических событий, которые, по прогнозам астрологов, символизируют переосмысление отношений, финансов, карьерных планов и личных целей. Новолуние в Скорпионе и полнолуние в Близнецах станут главными фазами месяца, а завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры связывают с пересмотром старых решений. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание HoroscopeLogic, ноябрь станет периодом, когда стоит вернуться к отложенным делам, пересмотреть приоритеты и определить направление дальнейших действий. Ниже - астрологический прогноз на месяц для всех знаков Зодиака.

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Главные астрологические события ноября 2026 года

9 ноября - Новолуние в Скорпионе. В астрологической традиции это событие символизирует обновление, внутренние изменения и начало нового этапа. Это благоприятное время для переосмысления личных целей.

13 ноября - Меркурий завершает ретроградное движение. Этот период астрологи связывают с постепенным прояснением недоразумений, восстановлением коммуникации и возвращением к отложенным договоренностям.

14 ноября - Венера завершает ретроградное движение. В центре внимания могут оказаться отношения, личные ценности и финансовые решения. Астрологи советуют проанализировать предыдущий опыт и определиться с дальнейшими шагами.

24 ноября - Полнолуние в Близнецах. Эту лунную фазу связывают с важными разговорами, новостями, обучением и завершением определенных дел.

Гороскоп на ноябрь - Овен

(21 марта - 19 апреля)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября акцентирует внимание на близких отношениях, совместных финансах и внутренних изменениях. Это повод определить, что требует обновления, и обдумать важные решения. Полнолуние в Близнецах 24 ноября может сделать особенно актуальными общение, обучение и короткие поездки. После завершения ретроградного движения Меркурия и Венеры некоторые дела, которые ранее тормозились, могут постепенно сдвинуться с места.

Об источнике: Horoscope Logic

Horoscope Logic - это популярный англоязычный астрологический портал, специализирующийся на составлении ежедневных, еженедельных и ежемесячных гороскопов. Ресурс ориентируется на практическую астрологию, подробно анализируя влияние фаз Луны, планетарных транзитов и ретроградных движений на личную жизнь, финансы и карьеру. Благодаря структурированной, лаконичной и понятной подаче материала без излишней мистики, издание является надёжным источником астрологических прогнозов и практических советов для широкой аудитории. О

Гороскоп на ноябрь - Телец

(20 апреля - 20 мая)

Для Тельцов Новолуние в Скорпионе связано с партнерством, личными отношениями и договоренностями. Ноябрь может стать поводом пересмотреть ожидания от других людей и определить, какие взаимоотношения требуют большего внимания. Полнолуние в Близнецах 24 ноября акцентирует финансовые вопросы, личные ценности и самооценку. Возвращение Меркурия и Венеры к прямому движению символически открывает возможность вернуться к разговорам и решениям, которые ранее оставались неопределёнными.

Гороскоп на ноябрь - Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября направляет внимание Близнецов на работу, повседневные обязанности и привычки. Это повод пересмотреть распорядок дня и определить, что можно изменить для лучшей организации дел. Полнолуние в вашем знаке 24 ноября символизирует личную кульминацию: результаты предыдущих усилий могут стать более заметными или появятся новые цели. После перехода Меркурия и Венеры в прямое движение будет легче вернуться к отложенным планам и прояснить важные вопросы.

Гороскоп на ноябрь - Рак

(21 июня - 22 июля)

Для Раков новолуние в Скорпионе связано с романтическими отношениями, творчеством и удовольствием от любимых занятий. Ноябрь может стать поводом уделить больше времени тому, что вдохновляет, и пересмотреть личные приоритеты. Полнолуние в Близнецах 24 ноября подчеркивает потребность в отдыхе, уединении и эмоциональном восстановлении. Завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры может символически помочь разобраться с нерешенными вопросами и вернуться к делам, которые пришлось отложить.

Гороскоп на ноябрь - Лев

(23 июля - 22 августа)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября обращает внимание Львов на дом, семью и личное пространство. Это удачный повод обдумать изменения в быту, семейные планы или вопросы, связанные с жильем. Полнолуние в Близнецах 24 ноября освещает дружеские связи, совместные проекты и планы на будущее. После завершения ретроградного движения Меркурия и Венеры некоторые договоренности могут стать более понятными, а общение с близкими людьми - более активным.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на ноябрь - Дева

(23 августа - 22 сентября)

Для Дев Новолуние в Скорпионе акцентирует внимание на общении, обучении, документах и повседневных поездках. В ноябре стоит уделить внимание получаемой информации и не торопиться с выводами в неоднозначных ситуациях. Полнолуние в Близнецах 24 ноября символически выдвигает на первый план карьеру, репутацию и долгосрочные цели. Завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры может стать поводом вернуться к профессиональным планам и пересмотреть предыдущие договоренности.

Гороскоп на ноябрь - Весы

(23 сентября - 22 октября)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября акцентирует внимание на финансах, личных ценностях и отношении к собственным возможностям. Это повод оценить расходы, пересмотреть бюджет и определить, какие решения соответствуют вашим приоритетам. Полнолуние в Близнецах 24 ноября связано с путешествиями, обучением и расширением кругозора. После завершения ретроградного движения Венеры, вашей планеты-покровительницы в астрологической традиции, могут проясниться вопросы в отношениях или финансах, которые ранее вызывали сомнения.

Гороскоп на ноябрь - Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Новолуние в вашем знаке 9 ноября символизирует личное обновление, новые цели и желание изменить привычное направление. Это возможность определить, чего вы хотите достичь в ближайшее время, и сосредоточиться на собственных потребностях. Полнолуние в Близнецах 24 ноября акцентирует внимание на совместных финансах, доверии и глубоких эмоциональных связях. После завершения ретроградного движения Меркурия могут стать более понятными вопросы, связанные с переговорами, важными разговорами и личными договоренностями.

Гороскоп на ноябрь - Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Для Стрельцов новолуние в Скорпионе связано с отдыхом, внутренним миром и завершением старых дел. Ноябрь может стать поводом снизить темп, переосмыслить предыдущий опыт и подготовиться к новому этапу. Полнолуние в Близнецах 24 ноября освещает партнерство и близкие отношения. Это символический момент для важных разговоров, обсуждения совместных планов и пересмотра взаимных ожиданий. Завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры может способствовать возвращению к отложенным договоренностям.

Гороскоп на ноябрь - Козерог

(22 декабря - 19 января)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября обращает внимание Козерогов на дружбу, социальные связи и планы на будущее. Это повод оценить совместные проекты, определить приоритеты и подумать, какие контакты могут быть полезны для реализации замыслов. Полнолуние в Близнецах 24 ноября акцентирует внимание на работе, повседневных обязанностях и привычках. Луна может стать поводом пересмотреть распределение времени и нагрузки. После завершения ретроградного движения планет некоторые рабочие вопросы могут получить новое направление.

Гороскоп на ноябрь - Водолей

(20 января - 18 февраля)

Для Водолеев Новолуние в Скорпионе связано с карьерой, профессиональной репутацией и долгосрочными целями. Это возможность определить следующие шаги в работе и обдумать, каких результатов вы стремитесь достичь. Полнолуние в Близнецах 24 ноября акцентирует внимание на творчестве, романтических отношениях и любимых занятиях. Могут стать более заметными результаты предыдущих усилий или появиться новые идеи. Завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры символически способствует возвращению к планам, которые ранее пришлось отложить.

Гороскоп на ноябрь - Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября акцентирует путешествия, обучение и расширение кругозора. Для Рыб это повод задуматься о новых направлениях развития, вернуться к учебным планам или уделить внимание вопросам, которые давно их интересовали. Полнолуние в Близнецах 24 ноября освещает дом, семью и личное пространство. На первый план могут выйти семейные договоренности или желание изменить что-то в быту. Завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры может помочь пересмотреть старые решения и вернуться к важным разговорам.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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