Гороскоп Таро на завтра 22 октября: Тельцам - не думать, Львам - сменить курс

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 22 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Паж Кубков (перевернутый)

Овен, ты человек, который не скрывает своих чувств - в глубине души ты невероятно раним. Сегодня ты можешь удивить окружающих тем, насколько глубоко и тонко умеешь чувствовать.

Перевернутый Паж Кубков напоминает: у каждого - включая тебя самого - свой порог эмоциональной уязвимости. Сегодня это может коснуться тебя, а завтра - твоего партнера. Когда придет время, ты поймешь.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Императрица (перевернутая)

Что ж, Телец, иногда стоит задаться вопросом: почему ты делаешь то, что делаешь?

Перевернутая Императрица указывает на возможные эмоциональные разочарования - будь к этому готова 22 октября. Не стоит сидеть и гадать, ценят ли тебя окружающие.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Двойка Пентаклей

Близнецы, вам под силу всё, если есть верная мотивация и четкий план. Двойка Пентаклей напоминает: не упускайте из виду свои многочисленные обязательства и поставленные цели.

В Таро двойка может означать как равновесие, так и дисбаланс. Выбор за вами, но помните: не стоит давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Если взялись за дело - доведите его до конца.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Семерка Кубков

Возможно, тебе хочется, чтобы кто-то полюбил тебя или чтобы ваши взгляды на любовь полностью совпадали. Но сердце всегда знает, чего оно хочет и когда - к этому стоит прислушаться.

Семерка Кубков советует твердо стоять на ногах и не позволять эмоциям подталкивать события раньше, чем для этого наступит подходящий момент - как для тебя, так и для других.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Восьмерка Жезлов (перевернутая)

Ох, Лев, тебе выпала перевернутая карта. Поскольку этот аркан связан с движением, готовься к задержкам.

22 октября всё может идти не совсем так, как тебе хочется. Похоже, Вселенная пока не готова к тому, чтобы ситуация развивалась дальше. Смените курс и сосредоточьтесь на том, что действительно работает.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Рыцарь пентаклей (перевернутый)

Перевернутый Рыцарь пентаклей советует вам замедлиться и как следует разобраться в текущей ситуации.

22 октября ваши представления о том, "как всё должно быть", могут завести вас в тупик, вызывая лишь разочарование. Однако не стоит путать умение плыть по течению с игнорированием проблем. Воспринимайте это как возможность проявить свою готовность поддержать окружающих, одновременно работая над тем, что требует перемен.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Умеренность

Весы, 22 октября у вас появится шанс подтвердить свою репутацию. Сегодня вам выпала карта "Умеренность" - проявите великодушие и держите свои эмоции под контролем.

Энергетика этого дня довольно напряженная, что может привести к нестабильности в отношениях. Порой бывает непросто разобраться в собственных чувствах, но вы отлично справитесь с этой задачей.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Туз Пентаклей

Скорпионы, для вас сейчас на первом месте - финансовые вопросы. Важно внимательно следить за своими деньгами, иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Не стоит оставаться в застое, особенно в том, что касается финансов. Выпавший вам "Туз Пентаклей" символизирует экономическую свободу; вы удивитесь тому, как легко найти новые возможности, если начнете их искать.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Звезда (перевернутая)

Стрельцы, наступило ваше время. В отношениях начинается период исцеления: вы наконец-то сможете открыться и честно поговорить о своих чувствах.

Вас глубоко ранило предательство - из-за нечестности другого человека вы потеряли надежду. Но 22 октября к вам может вернуться уверенность. Заботясь о своем сердце, вы постепенно восстановите то, что было утрачено.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Кто-то должен проявить мудрость и положить конец конфликту. Один и тот же спор возникает снова и снова, и вы начинаете понимать: чтобы что-то изменилось, нужно измениться вам самим. 22 октября выбор очевиден: отдайте предпочтение миру, а не стремлению доказать свою правоту. Это подарок, который вы можете сделать сами себе.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Восьмерка Кубков

Если привычный уклад жизни больше не дает вам того, что нужно, зачем продолжать цепляться за него?

22 октября "Восьмерка Кубков" призывает вас порвать с тем распорядком, который стал для вас тесен или больше не соответствует вашим истинным желаниям. Перемены даются нелегко, но впоследствии вы будете рады, что решились на них.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб - "Солнце"

"Солнце" - очень благоприятная карта для 22 октября. Она не означает, что в вашей жизни всё будет идеально, но указывает на то, что, как бы ни сложились обстоятельства, вы будете довольны результатом.

Вас не тревожит то, что готовит будущее, поскольку вы чувствуете себя эмоционально готовыми практически к любому повороту событий.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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