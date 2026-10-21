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Четыре знака зодиака забудут о черной полосе: впереди счастливые перемены

Виталий Кирсанов
21 октября 2026, 12:53
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По мнению астролога, перемены связаны с переходом Плутона к прямому движению.
Четыре знака зодиака забудут о черной полосе
Четыре знака зодиака забудут о черной полосе / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Скорпионов и Тельцов
  • Гороскоп для Львов и Водолеев

После нескольких непростых месяцев в жизни четырех знаков зодиака наконец наметятся позитивные перемены. Сложности, сомнения и внутренние переживания постепенно отойдут на второй план, уступая место новым возможностям. Такой прогноз дал астролог Эван Натаниэль Грим. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

По мнению астролога, перемены связаны с переходом Плутона к прямому движению. Этот период поможет Скорпионам, Тельцам, Львам и Водолеям извлечь уроки из прошлого, лучше понять собственные желания и начать двигаться вперед с новыми силами.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Скорпион

В последнее время Скорпионы могли ощущать, что оказались в тупике и не могут изменить ситуацию, как бы сильно этого ни хотели. Последние месяцы заставляли представителей знака заглядывать вглубь себя, разбираться с собственными страхами и привязанностями, а также переосмысливать жизненные приоритеты.

Хотя этот процесс мог оказаться эмоционально непростым, он помог Скорпионам лучше понять себя и определить, чего они действительно хотят. Теперь, когда Плутон возобновил прямое движение в Водолее, ситуация начнет постепенно проясняться.

Все пережитое станет ценным опытом, который поможет представителям знака увереннее вступить в новый жизненный этап. По словам Грима, Скорпионы смогут смелее отстаивать свои интересы и лучше понимать расстановку сил в ситуациях, связанных с влиянием и властью. Им будет проще распознавать, кто действительно контролирует происходящее, а кто лишь пытается создать такое впечатление.

Телец

Для Тельцов особенно напряженным периодом могли стать последние месяцы в сфере личных отношений. С мая, когда Плутон перешел к ретроградному движению, представители знака могли чаще сталкиваться с конфликтами, недопониманием и эмоциональным напряжением.

Теперь обстоятельства постепенно начнут меняться. Как считает Грим, Тельцам станет легче избегать ненужных столкновений и сохранять внутреннее равновесие. Это не означает, что окружающие перестанут провоцировать конфликты, однако сами представители знака научатся лучше понимать, в каких ситуациях стоит вмешиваться, а когда разумнее отойти в сторону.

Дополнительное время для переосмысления отношений может дать и период ретроградной Венеры. Тельцы способны яснее увидеть, кто пытался задеть их чувства, обесценить достижения или нарушить личные границы. Вместо того чтобы вступать в споры и доказывать свою правоту, они предпочтут дистанцироваться от токсичного общения. Такой подход поможет им сохранить душевное спокойствие и сосредоточиться на действительно важных вещах.

Лев

Последние месяцы могли стать для Львов серьезным эмоциональным испытанием. Однако трудности принесли не только переживания, но и важные открытия. Представители знака получили возможность по-новому взглянуть на себя, пересмотреть отношения с окружающими и заметить проблемы, которые раньше оставались незамеченными.

Теперь, когда напряженный период постепенно отступает, полученный опыт поможет Львам увереннее строить планы на будущее. Самоанализ позволил им понять, что мешало личному развитию и почему некоторые ситуации повторялись снова и снова.

Причиной могли быть отношения, вредные привычки или устоявшиеся модели поведения, которые не позволяли двигаться вперед. Осознав это, Львы будут готовы отказаться от того, что ограничивало их возможности и мешало достигать целей.

По словам Грима, представители знака смогут оставить в прошлом обстоятельства, которые сдерживали их личностный рост. Освободившись от ненужного груза, они получат возможность направить энергию на новые начинания и собственное развитие.

Водолей

Для Водолеев начинается период, когда они смогут постепенно вернуть контроль над собственной жизнью. Последние месяцы могли принести немало испытаний, но теперь представители знака будут готовы действовать решительнее, брать на себя ответственность и самостоятельно определять дальнейшее направление движения.

При этом речь идет не просто о возвращении к прежнему положению дел. У Водолеев появится шанс укрепить свои позиции и добиться большего, чем раньше.

Особое значение астролог придает тому, что Плутон, символизирующий глубокие преобразования и внутреннюю силу, перешел к прямому движению именно в знаке Водолея. По прогнозу Грима, это может благоприятно отразиться на финансовых перспективах представителей знака и их способности влиять на происходящее.

Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, Водолеям важно действовать стратегически, тщательно обдумывать решения и не поддаваться импульсивным порывам. Также им стоит прислушиваться к мнению окружающих и не игнорировать конструктивную критику.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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