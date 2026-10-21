Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов: когда ждать деньги и важные перемены

Анна Ярославская
21 октября 2026, 03:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Анжела Перл назвала самые важные даты последнего месяца осени.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов - что изменится в любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Середина ноября станет важным периодом для новых начинаний
  • После разворота Венеры улучшатся условия для встреч и общения
  • Полнолуние может принести признание и результаты прошлой работы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2026 для Львов. Почти весь месяц будет происходить соединение Марса и Юпитера. Эти две планеты находятся в первом доме гороскопа Львов. Астропрогноз сулит представителям этого знака масштабные перемены в делах, карьере и личной жизни. Последний месяц осени принесет мощный энергетический заряд, который поможет реализовать самые смелые планы.

По словам Перл, Юпитер приносит подарки судьбы, изобилие, счастливый случай, везение и возможности. А Марс - это желание, действие и активность.

видео дня

"То есть, если появится какая-то возможность, вы не будете просто ждать, а начнете действовать. Вы можете даже что-то планировать. Однако, поскольку Меркурий и Венера ретроградные, сейчас не стоит ничего покупать или подписывать важные документы. Но начинать что-то организовывать, планировать, обучаться и изучать можно. Это будет актуально с 1-го по 25 ноября. А точное соединение Марса с Юпитером произойдет 15–16 ноября, в середине месяца, когда Меркурий и Венера уже выйдут из ретроградного движения. Так что вас может ждать что-то очень мощное и интересное. Марс будет влиять на ваш знак и первый дом гороскопа", - рассказала специалист.

До 15 мая Львы будут полны энергии. У них будет много сил для реализации своих желаний.

"Возможно, вы захотите путешествовать, будете заняты на работе, начнете где-то выступать или займете лидерскую позицию. Может быть, вы будете мотивировать людей, вести их за собой. Или начнете тренироваться, чтобы пробежать марафон. Возможно, вы решите начать тренировки, заняться бизнесом, продумать какой-то проект, пойти учиться или даже начать писать книгу. Вариантов может быть много", - добавила специалист.

Результаты своих трудов Львы увидят в середине мая.

Соединение Марса и Юпитера почувствуют все Львы, но сильнее всего - те, у кого Солнце или Луна находятся с 18-го по 20-й градус Льва, а также те, кто родился с 11 по 23 августа.

9 ноября - новолуние в четвертом доме гороскопа. Возможно, вы будете оформлять недвижимость, переоформлять документы или начнете ремонт дома.

"Четвертый дом - это место, где мы живем: наша квартира, дом, семья и члены семьи, с которыми мы живем. Он также связан с родителями и особенно с мамой. Поэтому могут появиться новости, касающиеся вашей мамы, семьи или места жительства", - свидетельствует гороскоп на месяц.

13 ноября - Меркурий разворачивается в прямое движение в четвертом доме гороскопа. Возможно, вы отправитесь в поездку или вернетесь домой.

Может быть, вы отправитесь в путешествие или к вам приедут гости. Ретроградный Меркурий также может указывать на новости, информацию, поездки, бумаги и документы.

Возможно, вы ждали какую-то посылку, документы, электронное письмо или сообщение - и после 13 ноября наконец их получите.

Если что-то было на паузе, то после 13 ноября вы можете наконец это получить или дождаться завершения процесса.

14 ноября - Венера разворачивается в прямое движение. Венера была ретроградной около 40 дней. Теперь она развернется в прямое движение в вашем третьем доме гороскопа, и можно будет покупать машины, планировать встречи и договариваться о них.

Если вы никак не могли с кем-то встретиться, созвониться или пересечься, то после разворота Венеры ситуация может измениться.

После 14 ноября уже можно будет активнее заниматься покупками. Это также благоприятное время для романтических свиданий и встреч. Возможно, вы познакомитесь с кем-то после 14 ноября или пойдете на свидание с человеком, которого уже знаете.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

23 ноября - Солнце входит в пятый дом гороскопа, который отвечает за удовольствия и радости. Солнце управляет знаком Льва, поэтому в пятом доме оно будет очень сильным и принесет любовь (в том числе любовь к себе), радость, возможность какого-то выигрыша или красивого события. Может быть, вы пойдете на концерт или в театр, а возможно, вас пригласят в ресторан.

"И последняя неделя ноября, с 22-го по 30-е число, тоже обещает быть просто замечательной. Юпитер, который находится в вашем знаке, дает любовь, детей, возможности и подарки судьбы. Он будет в очень хорошем аспекте к Венере - 60 градусов. Эти планеты будут помогать друг другу. А Венера находится в третьем доме, который связан со знакомствами, путешествиями, приятными впечатлениями, подарками, цветами и красотой. Так что с 22-го по 30 ноября планеты будут помогать друг другу. Это будет хорошая неделя - и для поездок, и для знакомств", - отметила астролог.

Возможно, начнете творческий проект, получите новость о беременности или буквально родите собственную книгу, подготовите выставку картин, начнете писать музыку или займетесь каким-то другим видом творчества.

Может появиться новое хобби, которое будет приносить вам радость.

"То есть в вашей жизни может произойти что-то очень приятное, что принесет удовольствие и счастье. Возможно, вы соберете круг друзей или встретитесь с подругами в кафе, если давно не виделись", - предположила Анжела Перл.

24 ноября - полнолуние в одиннадцатом доме гороскопа, который связан с друзьями, кругом общения и возможностями. Это социальный дом встреч, общения и больших групп людей, которые собираются вместе. Возможно, вы отправитесь на какую-то конференцию или семинар.

Полнолуние будет особенно интересным, потому что в этот день Луна соединится с Ураном. А Уран символизирует что-то неожиданное, быстрые решения и интернет. Может быть, вы будете участвовать в каком-то вебинаре онлайн, вести его или выступать перед публикой. Возможно, вас пригласят куда-то в последний момент или вы неожиданно решите собраться и куда-то полететь. Аутешествие может оказаться неожиданным.

Это полнолуние может принести интересные события, связанные с вашими друзьями или подругами. Возможно, вы узнаете какие-то новости о них или получите информацию, о которой раньше не знали.

Кроме того, полнолуние в одиннадцатом доме может принести результаты ваших прошлых действий и работы, которую вы проделали ранее. Вы можете получить неожиданный результат, в том числе финансовый. Одиннадцатый дом также связан с признанием и общественным вниманием. Возможно, вас отметят за ваши достижения: вы попадете на обложку журнала, вас пригласят на радио или вы получите какую-то премию. Ваши заслуги могут стать заметными для окружающих.

26 ноября Марс переходит во второй дом денег и пробудет там до 22 февраля. Затем он снова вернется в первый дом и останется там до 15 мая.

Марс будет побуждать Львов активнее заниматься заработком, достижениями и работой. Возможно, у вас станет больше работы и клиентов. Но Марс любит не только зарабатывать, но и тратить. Поэтому деньги могут приходить, однако вы также будете расходовать их на что-то.

Возможно, ваша работа будет связана с поездками или командировками.

Марс может дать смелость начать зарабатывать по-другому, проявить себя, показать свои способности и продемонстрировать лидерские качества.

"Эти три месяца могут оказаться очень важными. Они могут принести вам деньги и заработки, но не исключены и расходы", - резюмировала Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Львов на ноябрь 2026:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Лев гороскоп Лев гороскоп на ноябрь Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве прогремели взрывы, город атаковали дроны: что известно

В Киеве прогремели взрывы, город атаковали дроны: что известно

06:40Война
РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

22:36Война
НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

Последние новости

06:40

В Киеве прогремели взрывы, город атаковали дроны: что известно

05:55

"Красное пятно на лице": известный режиссер неожиданно узнал о раке

05:10

Все изменится в один миг: какие знаки зодиака вот-вот сорвут большой куш

04:40

Что посмотреть с детьми об осени: подборка мультфильмов на английском языке

04:13

7 мест в доме, где категорически нельзя ставить комнатные растения: об этом знают не все

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

03:47

Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов: когда ждать деньги и важные переменыВидео

03:03

Урожай окажется под угрозой: 6 мест, где нельзя сажать фруктовые деревья

02:32

65 холодильников в одном приборе: что на кухне потребляет больше всего электроэнергииВидео

Реклама
20 октября, вторник
23:58

Могут вызвать пожар: какие приборы категорически нельзя включать через удлинитель

23:20

Орхидея покроется пышными цветами: как ухаживать за растением в холодный сезон

22:43

Сосновые иголки на газоне: когда их нужно убирать, а когда можно оставить

22:36

РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

22:21

Прикрыл побратима от дрона: на фронте погиб популярный блогер

22:19

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

21:53

Принц Гарри раскрыл настоящую причину возвращения в Британию с Меган Маркл

21:41

НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

20:47

"Броня не вечна": известный певец призвал украинцев не отдаляться от войны

20:40

Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца

20:21

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Реклама
20:11

Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоровВидео

19:42

Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

19:36

Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

19:10

Копытько рассказал, что ждет Европу после волны протестовмнение

18:57

Старые зубные щетки обретут вторую жизнь: для чего их собирают осеньюВидео

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристине Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

17:54

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

17:43

Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

17:42

Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится КремльВидео

17:24

Зачем вешать укроп над входной дверью: что гласят народные приметы

17:17

Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

17:06

Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

16:59

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Реклама
16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять