Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов: когда ждать деньги и важные перемены

Анжела Перл назвала самые важные даты последнего месяца осени.

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Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов - что изменится в любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

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Середина ноября станет важным периодом для новых начинаний

После разворота Венеры улучшатся условия для встреч и общения

Полнолуние может принести признание и результаты прошлой работы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2026 для Львов. Почти весь месяц будет происходить соединение Марса и Юпитера. Эти две планеты находятся в первом доме гороскопа Львов. Астропрогноз сулит представителям этого знака масштабные перемены в делах, карьере и личной жизни. Последний месяц осени принесет мощный энергетический заряд, который поможет реализовать самые смелые планы.

По словам Перл, Юпитер приносит подарки судьбы, изобилие, счастливый случай, везение и возможности. А Марс - это желание, действие и активность.

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"То есть, если появится какая-то возможность, вы не будете просто ждать, а начнете действовать. Вы можете даже что-то планировать. Однако, поскольку Меркурий и Венера ретроградные, сейчас не стоит ничего покупать или подписывать важные документы. Но начинать что-то организовывать, планировать, обучаться и изучать можно. Это будет актуально с 1-го по 25 ноября. А точное соединение Марса с Юпитером произойдет 15–16 ноября, в середине месяца, когда Меркурий и Венера уже выйдут из ретроградного движения. Так что вас может ждать что-то очень мощное и интересное. Марс будет влиять на ваш знак и первый дом гороскопа", - рассказала специалист.

До 15 мая Львы будут полны энергии. У них будет много сил для реализации своих желаний.

"Возможно, вы захотите путешествовать, будете заняты на работе, начнете где-то выступать или займете лидерскую позицию. Может быть, вы будете мотивировать людей, вести их за собой. Или начнете тренироваться, чтобы пробежать марафон. Возможно, вы решите начать тренировки, заняться бизнесом, продумать какой-то проект, пойти учиться или даже начать писать книгу. Вариантов может быть много", - добавила специалист.

Результаты своих трудов Львы увидят в середине мая.

Соединение Марса и Юпитера почувствуют все Львы, но сильнее всего - те, у кого Солнце или Луна находятся с 18-го по 20-й градус Льва, а также те, кто родился с 11 по 23 августа.

9 ноября - новолуние в четвертом доме гороскопа. Возможно, вы будете оформлять недвижимость, переоформлять документы или начнете ремонт дома.

"Четвертый дом - это место, где мы живем: наша квартира, дом, семья и члены семьи, с которыми мы живем. Он также связан с родителями и особенно с мамой. Поэтому могут появиться новости, касающиеся вашей мамы, семьи или места жительства", - свидетельствует гороскоп на месяц.

13 ноября - Меркурий разворачивается в прямое движение в четвертом доме гороскопа. Возможно, вы отправитесь в поездку или вернетесь домой.

Может быть, вы отправитесь в путешествие или к вам приедут гости. Ретроградный Меркурий также может указывать на новости, информацию, поездки, бумаги и документы.

Возможно, вы ждали какую-то посылку, документы, электронное письмо или сообщение - и после 13 ноября наконец их получите.

Если что-то было на паузе, то после 13 ноября вы можете наконец это получить или дождаться завершения процесса.

14 ноября - Венера разворачивается в прямое движение. Венера была ретроградной около 40 дней. Теперь она развернется в прямое движение в вашем третьем доме гороскопа, и можно будет покупать машины, планировать встречи и договариваться о них.

Если вы никак не могли с кем-то встретиться, созвониться или пересечься, то после разворота Венеры ситуация может измениться.

После 14 ноября уже можно будет активнее заниматься покупками. Это также благоприятное время для романтических свиданий и встреч. Возможно, вы познакомитесь с кем-то после 14 ноября или пойдете на свидание с человеком, которого уже знаете.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

23 ноября - Солнце входит в пятый дом гороскопа, который отвечает за удовольствия и радости. Солнце управляет знаком Льва, поэтому в пятом доме оно будет очень сильным и принесет любовь (в том числе любовь к себе), радость, возможность какого-то выигрыша или красивого события. Может быть, вы пойдете на концерт или в театр, а возможно, вас пригласят в ресторан.

"И последняя неделя ноября, с 22-го по 30-е число, тоже обещает быть просто замечательной. Юпитер, который находится в вашем знаке, дает любовь, детей, возможности и подарки судьбы. Он будет в очень хорошем аспекте к Венере - 60 градусов. Эти планеты будут помогать друг другу. А Венера находится в третьем доме, который связан со знакомствами, путешествиями, приятными впечатлениями, подарками, цветами и красотой. Так что с 22-го по 30 ноября планеты будут помогать друг другу. Это будет хорошая неделя - и для поездок, и для знакомств", - отметила астролог.

Возможно, начнете творческий проект, получите новость о беременности или буквально родите собственную книгу, подготовите выставку картин, начнете писать музыку или займетесь каким-то другим видом творчества.

Может появиться новое хобби, которое будет приносить вам радость.

"То есть в вашей жизни может произойти что-то очень приятное, что принесет удовольствие и счастье. Возможно, вы соберете круг друзей или встретитесь с подругами в кафе, если давно не виделись", - предположила Анжела Перл.

24 ноября - полнолуние в одиннадцатом доме гороскопа, который связан с друзьями, кругом общения и возможностями. Это социальный дом встреч, общения и больших групп людей, которые собираются вместе. Возможно, вы отправитесь на какую-то конференцию или семинар.

Полнолуние будет особенно интересным, потому что в этот день Луна соединится с Ураном. А Уран символизирует что-то неожиданное, быстрые решения и интернет. Может быть, вы будете участвовать в каком-то вебинаре онлайн, вести его или выступать перед публикой. Возможно, вас пригласят куда-то в последний момент или вы неожиданно решите собраться и куда-то полететь. Аутешествие может оказаться неожиданным.

Это полнолуние может принести интересные события, связанные с вашими друзьями или подругами. Возможно, вы узнаете какие-то новости о них или получите информацию, о которой раньше не знали.

Кроме того, полнолуние в одиннадцатом доме может принести результаты ваших прошлых действий и работы, которую вы проделали ранее. Вы можете получить неожиданный результат, в том числе финансовый. Одиннадцатый дом также связан с признанием и общественным вниманием. Возможно, вас отметят за ваши достижения: вы попадете на обложку журнала, вас пригласят на радио или вы получите какую-то премию. Ваши заслуги могут стать заметными для окружающих.

26 ноября Марс переходит во второй дом денег и пробудет там до 22 февраля. Затем он снова вернется в первый дом и останется там до 15 мая.

Марс будет побуждать Львов активнее заниматься заработком, достижениями и работой. Возможно, у вас станет больше работы и клиентов. Но Марс любит не только зарабатывать, но и тратить. Поэтому деньги могут приходить, однако вы также будете расходовать их на что-то.

Возможно, ваша работа будет связана с поездками или командировками.

Марс может дать смелость начать зарабатывать по-другому, проявить себя, показать свои способности и продемонстрировать лидерские качества.

"Эти три месяца могут оказаться очень важными. Они могут принести вам деньги и заработки, но не исключены и расходы", - резюмировала Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Львов на ноябрь 2026:

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