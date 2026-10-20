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Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

Алена Кюпели
20 октября 2026, 17:58обновлено 20 октября, 21:54
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 декабря
Гороскоп Таро на 21 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Паж Мечей (перевернутый)

Овны, будьте осторожны в общении 21 октября. Иногда люди говорят то, что на самом деле не имеют в виду, или же их слова звучат как-то странно.

Действуйте проактивно: прежде чем отвечать, уточните у собеседника, что именно он имел в виду. Не стоит спрашивать об этом третьих лиц - это уже смахивает на сплетни. Лучше проявите прямоту.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Башня

Обращайте внимание на необычные события, происходящие сегодня. Ваша карта на 21 октября - Башня, что обычно предвещает возникновение неожиданной (и, скорее всего, неприятной) ситуации.

Вы можете сделать всё, что в ваших силах, чтобы исправить положение, но иногда лучше просто позволить событиям идти своим чередом. Возможно, справиться с последствиями будет проще, чем пытаться контролировать ситуацию в самый разгар её развития.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Восемь Пентаклей

21 октября вы можете испытывать чуть больше беспокойства, чем обычно. Аркан "Восемь Пентаклей" связан с финансовыми вопросами.

Часто эта карта указывает на борьбу за влияние: возможно, вы столкнетесь с проблемой неравенства или ситуацией, когда общие ресурсы расходуются, на ваш взгляд, безответственно.

Постарайтесь подойти к делу практически - это поможет найти решение, которое устроит всех.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Мир (перевернутый)

Сейчас вы можете чувствовать себя несколько неуверенно. Перевернутый аркан "Мир" говорит о том, что какие-то дела остались незавершенными. Возможно, вам захочется поставить точку в отношениях, хотя время для этого еще не пришло. Или же ситуация, которую вы очень хотите поскорее закрыть, может подтолкнуть вас к преждевременному разрыву.

Проанализируйте свои мотивы: принимаете ли вы решение, опираясь на факты, или же вами движет обида? Понимание собственных чувств поможет вам лучше контролировать неприятную ситуацию.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Шестерка мечей (перевернутая)

Лео, есть одна черта, о которой многие могут не догадываться: ты бываешь довольно упрямым. 21 октября эта твоя склонность сопротивляться переменам может проявиться в полной мере.

Шестерка мечей в перевернутом положении указывает на то, что в твоей жизни есть нечто, от чего, как ты сам понимаешь, пора отказаться. Но какая-то часть тебя противится этому. Карта призывает перестать оглядываться назад и двигаться к будущему - тому, которое, как ты знаешь, будет для тебя лучше.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Король мечей

Дева, у тебя отлично работает голова. Поэтому, когда выпадает Король любой масти, можешь быть уверена: ты держишь ситуацию под контролем.

Поскольку речь идет о масти мечей, это связано с мышлением - твоей сильной стороной! Сегодня пусть твои решения опираются на факты. Ты явно больше полагаешься на то, что знаешь, чем на то, что чувствуешь.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Пятерка кубков

Весы, не игнорируй проблемы, когда они возникают. Если что-то попало в поле твоего зрения, значит, пришло время этим заняться.

Сегодня не стоит позволять ситуации, которая явно не идет на пользу, менять твое отношение к человеку. Однако она может подсказать, как лучше выстроить общение при встрече. Умение различать эти вещи - проявление настоящей мудрости, что будет особенно актуально для тебя 21 октября.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Сила

Существует множество способов проявить свою внутреннюю силу. 21 октября важно помнить, кто ты есть, и доверять себе. Иногда, когда ты проявляешь искренность, окружающие могут начать сопротивляться.

Пусть их неверное понимание ситуации не влияет на твое поведение. Если и был день, когда можно занять позицию "принимай меня таким, какой я есть, или уходи", то это именно сегодня.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Девятка жезлов

Иногда тебе просто необходимо немного личного пространства. Ситуация может оказаться для вас крайне утомительной в эмоциональном плане. 21 октября прислушайтесь к своему организму и поймите, что для вас будет лучше всего.

Не стоит переступать через свои физические возможности только ради работы. Говорите об этом открыто; не бойтесь, что поступок, который идет вам на пользу, приведет к негативным последствиям. В конечном счете, вы просто отстаиваете свои интересы.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога - "Тройка пентаклей".

Бывает очень полезно прислушаться к тому, что говорят другие. 21 октября "Тройка пентаклей" указывает на человека, к которому вы, возможно, обычно не привыкли прислушиваться.

Этот человек может быть творческой натурой, в то время как вы - сторонник практического подхода. Однако сейчас его мнение может оказаться для вас весьма ценным.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Туз Кубков (перевернутый)

Ваша карта дня выпала в перевернутом положении, а поскольку она связана с чувствами, вам следует уделить первостепенное внимание своему эмоциональному здоровью.

21 октября, когда Луна войдет в ваш знак, вы станете еще более чувствительными. Постарайтесь прислушаться к своим ощущениям. Окружите себя дополнительной заботой и обратите внимание на то, что вам необходимо в эмоциональном плане.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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