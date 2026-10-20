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Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Виталий Кирсанов
20 октября 2026, 22:19
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Люди, родившиеся в марте, мае и июле, отличаются чуткостью и, вниманием к деталям.
Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди
Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • О рожденных в марте
  • О рожденных в мае
  • О рожденных в июле

Некоторые люди умеют окружать близких особенным теплом, создавать уют и поддерживать в трудные минуты. Согласно астрологии и нумерологии, на эти качества может влиять месяц рождения. Люди, родившиеся в марте, мае и июле, отличаются чуткостью, вниманием к деталям и способностью превращать обычные моменты в приятные воспоминания. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

видео дня

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Март

Люди, родившиеся в марте, обладают развитой эмоциональной интуицией и тонко чувствуют настроение окружающих. Они способны заметить, когда близкому человеку нужна поддержка, откровенный разговор или, наоборот, возможность побыть наедине с собой. Независимо от того, идет ли речь о чувствительных Рыбах или решительных Овнах, мартовские именинники часто умеют находить подход к людям.

Они запоминают детали разговоров, замечают перемены в поведении окружающих и умеют слушать без осуждения. Рядом с ними не нужно скрывать свои переживания или притворяться, что все хорошо. Их забота проявляется прежде всего в искреннем участии и способности дать понять другому человеку, что он не один. Общение с ними создает ощущение спокойствия и защищенности, словно вы вернулись домой.

Май

Люди, родившиеся в мае, умеют создавать атмосферу, в которой хочется задержаться подольше. Они ценят красоту, приятные запахи, вкусную еду, мягкие ткани и другие детали, способные сделать повседневную жизнь комфортнее. Тельцы, известные любовью к уюту, и общительные Близнецы нередко умеют превратить обычную встречу в теплое и запоминающееся событие.

Майские именинники знают, как подобрать музыку для вечера, чем угостить гостей и какие мелочи помогут сделать обстановку приятнее. При этом они понимают, что настоящий уют не обязательно связан с роскошью или большими расходами. Иногда достаточно искреннего общения, любимых блюд и возможности насладиться моментом в хорошей компании. Для людей, родившихся в мае, забота о комфорте - не разовая привычка, а важная часть образа жизни.

Июль

Люди, родившиеся в июле, часто проявляют заботу естественно и ненавязчиво. Они умеют замечать потребности близких еще до того, как те попросят о помощи. Раки, для которых особенно важны дом и эмоциональная безопасность, и сердечные Львы нередко выражают свои чувства через конкретные поступки.

Они помнят предпочтения дорогих людей, интересуются их самочувствием и стараются поддержать, когда кому-то не хватает внимания или душевного тепла. Июльские именинники также дорожат семейными традициями, памятными вещами и небольшими ритуалами, которые помогают сохранять близость между родными.

Для них забота заключается не столько в громких признаниях или эффектных подарках, сколько в ежедневном участии, внимании к мелочам и готовности быть рядом.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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