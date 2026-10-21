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Все изменится в один миг: какие знаки зодиака вот-вот сорвут большой куш

Мария Николишин
21 октября 2026, 05:10
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Энергия стихии Земли придаст китайским знакам зодиака ощущение устойчивости и стабильности.
Все изменится в один миг: какие знаки зодиака вот-вот сорвут большой куш
Кому звезды предсказывают судьбоносные перемены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся оставить проблемы в прошлом
  • Кого ждут признание и новые возможности

21 октября жизнь четырех китайских знаков зодиака начнет постепенно меняться. В китайском гороскопе среда - это День разрушения, которым управляет энергия Земного Дракона.

Астрологи YourTango говорят, что энергия этого дня является движущей силой перемен. Она помогает проблемам на работе или в личных отношениях уходить в прошлое, пишет Главред.

видео дня

Чья жизнь перевернется с ног на голову

Крыса

Вы внезапно окажетесь в новых обстоятельствах. 21 октября вы оставите позади ситуацию, которая когда-то казалась удачной, но впоследствии оказалась для вас вредной. Переход к новому этапу будет происходить плавно и без лишних усилий. Для вас это - победа.

Бык

В среду вы наконец получите признание, которого заслуживаете. Раньше кто-то пытался подорвать ваш авторитет - будь то на работе или дома, - и это, безусловно, вызывало у вас немалое раздражение. Но одно случайное событие откроет дверь для разговора, который давно назрел. Окружающие увидят вас в совершенно ином свете. Вы действительно заслужили их уважение.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

21 октября вы наконец решите отнестись к определенной ситуации серьезно. До сих пор у вас просто не было времени сосредоточиться на этом вопросе. Однако проблему больше не удастся игнорировать - она никуда не исчезнет, и с ней придется разобраться.

Дракон

Вы не из тех, кто делает что-то на скорую руку или наполовину. 21 октября вы полностью посвятите себя тому, о чем вас попросят. Вы будете действовать чрезвычайно тщательно, уделяя внимание каждой мелочи. Вы поймете, что финал имеет большое значение.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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