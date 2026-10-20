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Когда в жизнь одного знака ворвется любовь: гороскоп на ноябрь 2026

Анна Ярославская
20 октября 2026, 10:21
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Астролог Анжела Перл рассказала, какие даты месяца станут для Близнецов переломными и чего не стоит делать до середины ноября.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп для Близнецов на ноябрь 2026 - что ждет Близнецов в ноябре / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда Близнецам ждать новых знакомств и любви
  • На кого сильнее всего повлияет полнолуние
  • Почему зимой возможны переезд, ремонт или визит родителей

Близнецам до середины ноября 2026 года не стоит подписывать важных документов и совершать дорогие покупки. После 14 ноября ситуация изменится: у знака наладятся и рабочие дела, и личные отношения. Такой прогноз дала астролог Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Главной темой месяца для Близнецов станет общение. С 1 по 25 ноября в третьем доме гороскопа, который отвечает за контакты, соединяются Марс и Юпитер. Первая из этих планет добавляет смелости и решимости, вторая расширяет круг людей вокруг знака.

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"Юпитер расширяет, увеличивает общение, дает новые знакомства, а также много старых будет возвращаться к вам людей, которых вы знаете или которых давно не видели", - отмечает Анжела Перл.

Это влияние не закончится вместе с ноябрем. Астролог считает, что дела, которые Близнецы начинают осенью, в том числе учеба на курсах, продажа имущества или открытие логистического бизнеса, принесут результат ближе к весне.

"Марс закончит свое влияние на этот третий дом общения, контактов, знакомства, встречи 15 мая. Может, это еще и, конечно, связано с переездом. Может, вы готовитесь переезжать и сейчас начали искать или оформлять документы", - говорит Перл.

Что ждет Близнецов в первой половине ноября

Новолуние 9 ноября придется на шестой дом гороскопа, связанный с работой, ежедневными обязанностями и здоровьем. По словам астролога, в этот период могут появиться новый клиент, проект, коллега или помощник, а также перемены в питании, спорте или визит к новому врачу.

При этом первые две недели месяца пройдут под знаком двух ретроградных планет. Поэтому астролог призывает Близнецов к осторожности в финансах и бумажных делах.

"И Меркурий, и Венера у нас ретрограды, поэтому мы помним, что нельзя подписывать никаких документов важных, нельзя делать дорогие покупки. Подождите до середины ноября, уже после 14-го можете", - предупредила астролог.

Хирургические операции в этот период, по ее словам, тоже желательно отложить. 13 ноября Меркурий развернется в прямое движение, и вопросы, которые раньше приходилось решать снова и снова, от документов до медицинской страховки, начнут улаживаться без препятствий.

Когда Близнецам ждать любви

Переломной датой для личной жизни станет 14 ноября. В этот день Венера разворачивается в прямое движение в пятом доме гороскопа, который отвечает за романтику, творчество, детей и выигрыши.

"Если у вас до 14 ноября вы были в ссоре с кем-то или не могли принять решение по поводу отношений с любимым человеком, то после 14 ноября уже все наладится. Начиная с 14 ноября и до конца месяца вы можете с кем-то познакомиться и встретить свою любовь", - уверена Перл.

Вторая половина месяца может принести и хорошие новости от детей, деньги на запланированное мероприятие, удачные продажи собственных изделий или поездку. Те, кто за 40 дней ретроградной Венеры готовил выставку, книгу или картину, увидят результат своей работы.

С 23 ноября фокус сместится на партнерство: Солнце входит в седьмой дом гороскопа, и для Близнецов актуальными станут переговоры, совместные сделки и новые люди в жизни. Самым благоприятным астролог называет отрезок с 22 по 30 ноября.

"Венера – планета малого счастья и Юпитер – планета большого счастья. И они будут смотреть друг на друга и помогать друг другу. Эта последняя неделя ноября, она прям супер для любых контактов, переговоров, знакомств, сделок, контрактов на работу, романтических свиданий", - подчеркнула Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние в Близнецах 24 ноября

Полнолуние 24 ноября произойдет непосредственно в знаке Близнецов и соединится с Ураном. Сильнее других это влияние ощутят те, кто родился 23, 24 или 25 мая, а также те, у кого Луна или асцендент находятся в первых трех градусах знака.

"Уран – это планета сюрпризов, неожиданных перемен, свободы. И вот здесь, мне кажется, полнолуние высветит вас настоящих, и вы, может быть, даже поймете, чего вы хотите на самом деле", - рассказала астролог.

26 ноября Марс перейдет в четвертый дом гороскопа, связанный с жильем, родителями, страной проживания и родовыми корнями. Там планета пробудет до 22 февраля, то есть весь декабрь, январь и февраль.

Этот период, по прогнозу Перл, может принести ремонт, переезд, покупку автомобиля, оформление гражданства или ПМЖ, поиск документов о предках или долгое пребывание рядом с мамой. Вместе с тем астролог предостерегает от ссор с соседями и родственниками из-за конфликтной природы Марса.

"У кого-то кто-то переезжать будет, менять место жительства, кто-то будет гражданство менять, кто-то ремонт, может, будет делать, а у кого-то это будет с родителями связано", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Близнецов на ноябрь 2026:

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