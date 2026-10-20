Деньги потекут рекой: ключевые даты ноября 2026 для финансового взлета Раков

Марс и Юпитер в секторе денег обещают Ракам финансовую активность, а последняя неделя месяца может принести двойной бонус.

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Гороскоп Рак ноябрь 2026 - Анжела Перл сказала, чего ждать в финансах и любви / Коллаж: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда Ракам выгодно покупать жилье и заключать сделки

Кто сильнее всего почувствует новолуние 9 ноября

Почему период с 22 по 30 ноября станет удачным

Марс и Юпитер почти весь ноябрь 2026 года, с 1 по 25 число, будут находиться в соединении в секторе денег Раков. Такой прогноз дала астролог Анжела Перл и рассказала, чего ждать представителям этого знака зодиака в последний меяц осени, передает Главред.

По ее словам, соединение приходится на второй дом гороскопа, который отвечает за доходы, работу, ценности и приобретения. Юпитер в нем расширяет возможности и приносит изобилие, а Марс добавляет энергии и желания действовать.

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Планета войны, по мнению Перл, подтолкнет Раков к решительным шагам, которые они долго откладывали.

"Марс дает смелость, что, может, вы не решались на что-то, а сейчас думаете так: нет, я буду это делать, или я кому-то все-таки позвоню, или поговорю с кем-то. Может, вы что-то ищете купить по второму дому. Это же у нас еще и ценности, и приобретения", - отметила Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Впрочем, с крупными финансовыми шагами астролог советует не спешить.

"Но любые сделки можно заключать, только покупки, я имею в виду, только после 14 ноября, когда Меркурий с Венерой развернутся. Продавать можно", - предупреждает астролог.

Перл также допускает, что в этом месяце Раки заметно повысят самооценку или запустят проект, результаты которого проявятся ближе к середине мая. Денежная история знака не завершится вместе с ноябрем.

"Этот Марс будет влиять на ваш второй дом аж до 15 мая, потому что он выйдет в конце ноября в третий дом, потом вернется назад, в феврале, назад во второй дом денег и останется аж до середины мая. Так что он будет туда-сюда ходить и влиять на эту тему доходов, заработков, денег, финансов, каких-то приобретений", - подчеркнула специалист.

Новолуние и ретроградный Меркурий в ноябре 2026 для Раков

9 ноября новая Луна придет в пятый дом гороскопа Раков, который астрологи связывают с романтикой, удовольствиями и творчеством. Перл не исключает путешествий, новых увлечений вроде танцев, пения или рисования, а также регулярных походов в театры и музеи.

Еще одна сфера, которую затронет этот период, касается младшего поколения.

"Еще пятый дом - еще дети. Может быть, новость о ребенке, новость от детей какая-то будет. Может быть, новая школа для ребенка, новый детский сад или новость о беременности", - рассказала астролог.

Сильнее всего влияние новолуния почувствуют Раки, у которых Луна или асцендент находятся в 15–17 градусах знака, а также те, кто родился 8, 9 или 10 июля.

13 ноября Меркурий, который первые две недели месяца будет в ретроградном движении, перейдет в прямую фазу в том же пятом доме. Дела, которые буксовали, начнут сдвигаться с мертвой точки.

"Может быть, там вы не могли с кем-то встретиться или поговорить, или свидание никак не могло состояться, или там куда-то вы не могли поехать, вырваться. Все это уже после 13 ноября случится, состоится", - уверена Перл.

До этой даты астролог советует воздержаться от подписания важных документов и дорогих приобретений.

14 ноября после 40 дней ретроградности в прямую фазу перейдет Венера - в четвертом доме, который отвечает за жилье, семью и недвижимость. Перл допускает, что Раки смогут снять или купить квартиру, закончить ремонт или принять гостей. При этом она предостерегает: в период ретроградности покупатель может внести задаток, а затем отказаться от сделки.

Не менее значимыми могут оказаться перемены в документах и семейных делах.

"Может быть, вы получите хорошие новости касаемо вашего статуса ПМЖ или гражданства, может быть, какая-то хорошая новость и у вашей мамы, у ваших родителей. Может, они на вас будут переоформлять, не знаю, бабушкину дачу или квартиру", - отмечает астролог.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026 и лучшая неделя для Раков

23 ноября Солнце сменит сектор гороскопа, и фокус Раков сместится на профессиональные дела.

"Шестой дом - это сектор работы. Больше работы, больше клиентов. Может, вы больше будете заниматься бизнесом или своими подчиненными, или новости какие-то по работе у вас будут", - прогнозирует Перл.

Этот же сектор отвечает и за самочувствие. Астролог советует Ракам обратить внимание на обследования, визит к известному врачу, психологу, диетологу или тренеру, а также на режим питания, оздоровительные практики и уход за зубами.

Полнолуние 24 ноября произойдет в двенадцатом доме - приватном секторе, который символизирует острова и удаленные места. К тому же Луна соединится с Ураном, планетой новшеств и неожиданностей, поэтому возможны спонтанные путешествия, в том числе в монастырь или на ретрит.

"Это все, что связано с самосознанием, с тем, чтобы перезагрузиться. Обычно нам нужно из привычной нашей атмосферы, из нашего быта куда-то перенестись, куда-то уехать или уйти хотя бы на выходные или на несколько дней", - объясняет астролог.

По словам Перл, полнолуние в этом секторе также может быстро и неожиданно завершить определенную тему и высветить тайну, о которой Раки раньше не знали.

26 ноября Марс перейдет в третий дом, который отвечает за общение, звонки и короткие поездки, и останется там до 22 февраля. Астролог прогнозирует появление новых людей в жизни Раков, возможный переезд, решение получить водительские права или взяться за иностранный язык.

"Вы скажете так: нет, все, я вот это хочу, я хочу этому научиться. Или там курс массажа пройти, или еще что-то. Вот мне это пригодится, я хочу этим заниматься", - рассказала Перл.

Самым благоприятным периодом месяца она называет 22–30 ноября благодаря гармоничному аспекту двух планет-благодетелей. Больше всего это коснется денежных вопросов, недвижимости, покупок для дома, а также получения ПМЖ или гражданства. В частности, возможны выгодная аренда жилья, начало совместной жизни с партнером, работа с хорошей зарплатой или удачная продажа.

"Юпитер все-таки у нас это планета изобилия и финансов, и подарков судьбы. И Венера, и Юпитер здесь очень хорошие, и будут вместе сотрудничать. И такой, знаете, как двойной бонус какой-то вы можете получить", - резюмировала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп для Раков на ноябрь 2026 от Анжелы Перл:

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