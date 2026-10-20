Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади

Во вторник энергия Огня придаст знакам зодиака смелости и решимости.

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Кого ждут перемены в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака получит финансовое улучшение

Кому стоит действовать и восстанавливать связи

20 октября жизнь станет легче для трех китайских знаков зодиака. В китайском гороскопе вторник - это День начала, - именно то, что нужно, чтобы сдвинуть дела в правильном направлении. В то же время сочетание энергий Кролика и Огня обещает очень благоприятное развитие событий.

Астрологи YourTango рассказывают, что в это время не нужно действовать упрямо или агрессивно, чтобы добиться своего. В частности, энергия Огня придает смелости и решительности, благодаря чему открываются все двери, пишет Главред.

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Кому суждено обрести облегчение

Кролик

С 20 октября финансовая ситуация наконец начнет улучшаться. Сделка, на успех которой вы так надеялись, наконец получит "зеленый свет". Также вторник подарит вам импульс проявить инициативу.

Коза

Вы постоянно откладывали начало дополнительного дела, о котором мечтали. Уже 20 октября вы решите перестать ставить свою жизнь "на паузу". Есть только один способ сдвинуться с места - сделать первый шаг вперед. Не позволяйте неуверенности останавливать вас.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Собака

Жизнь становится проще для вас, когда рядом есть хорошие друзья. Вместо того чтобы разрывать связи, попробуйте "проложить дороги" и сократить расстояние. Вы можете позвонить другу, с которым не общались уже очень давно, или встретиться с кем-нибудь.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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