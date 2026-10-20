Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади

Мария Николишин
20 октября 2026, 03:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во вторник энергия Огня придаст знакам зодиака смелости и решимости.
Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади
Кого ждут перемены в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака получит финансовое улучшение
  • Кому стоит действовать и восстанавливать связи

20 октября жизнь станет легче для трех китайских знаков зодиака. В китайском гороскопе вторник - это День начала, - именно то, что нужно, чтобы сдвинуть дела в правильном направлении. В то же время сочетание энергий Кролика и Огня обещает очень благоприятное развитие событий.

Астрологи YourTango рассказывают, что в это время не нужно действовать упрямо или агрессивно, чтобы добиться своего. В частности, энергия Огня придает смелости и решительности, благодаря чему открываются все двери, пишет Главред.

видео дня

Кому суждено обрести облегчение

Кролик

С 20 октября финансовая ситуация наконец начнет улучшаться. Сделка, на успех которой вы так надеялись, наконец получит "зеленый свет". Также вторник подарит вам импульс проявить инициативу.

Коза

Вы постоянно откладывали начало дополнительного дела, о котором мечтали. Уже 20 октября вы решите перестать ставить свою жизнь "на паузу". Есть только один способ сдвинуться с места - сделать первый шаг вперед. Не позволяйте неуверенности останавливать вас.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Собака

Жизнь становится проще для вас, когда рядом есть хорошие друзья. Вместо того чтобы разрывать связи, попробуйте "проложить дороги" и сократить расстояние. Вы можете позвонить другу, с которым не общались уже очень давно, или встретиться с кем-нибудь.

Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп кролик гороскоп коза гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

23:40Мир
Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:36Украина
Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

22:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

Последние новости

05:31

Почему некоторые люди кладут туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

05:01

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

04:22

Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место в шкафу — классный способ

04:01

Как сделать компост из опавших листьев: агроном раскрыл главные секретыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
03:33

Бук или сосна: какие дрова лучше выбрать для камина, чтобы дольше сохранять тепло

03:00

Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади

19 октября, понедельник
23:40

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

22:43

Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд

Реклама
22:36

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:03

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

21:37

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

21:24

Умерла бывшая Джастина Бибера: модели и молодой маме было всего 34 года

21:14

Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котелВидео

21:04

Синди Кроуфорд впервые заговорила о смерти сына

20:31

"Девочка убита в коляске": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харьковщине

20:25

Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружиеВидео

20:16

В киевском ТЦК произошла стрельба — ранены военные и полицейские

20:01

Отключения света 20 октября: Укрэнерго назвало время и объем ограничений

19:52

США блокируют поставки ракет для Patriot, чтобы давить на Украину - СМИ

Реклама
19:21

Лавров цинично оправдал удары по Украине и вспомнил о "защите" русскоязычных

19:10

Путину доложили о "взятии" Доброполья: Коваленко раскрыл правдумнение

19:08

Появление клопов в жилых домах осенью: как защитить квартиру

18:51

Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знаетВидео

18:32

Зачем садоводы рассыпают соду в октябре: неожиданный результат

18:21

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

18:12

Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

18:11

5 знаков зодиака, для которых конец октября станет временем больших перемен

18:07

Традиционные разделочные доски уходят в прошлое: что становится трендом

17:53

Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причинуВидео

17:43

"Обнаружила у себя": Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди

17:31

Одна кнопка в авто усиливает запотевание окон: что не стоит делать в дождьВидео

17:28

Зачем раскладывать лавровый лист на грядках: особенности применения

17:26

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

17:19

Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

17:02

Какую обувь носить с джинсами осенью 2026: стилистка назвала лучшие сочетания

17:02

Зачем поля массово засевали одуванчиком: что тайно добывали из корней

16:57

Чтобы смородина обильно плодоносила: что нужно сделать во время осенней посадки

16:56

Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия

16:23

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина — в МИД предупредили об опасном сценарии

Реклама
16:18

Гороскоп на сегодня, 20 октября: Ракам — волнения, Водолеям — любовь

16:03

Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за УкраинуВидео

15:58

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:45

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:29

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способВидео

15:17

Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

14:44

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

14:43

Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

14:34

"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

14:34

Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять