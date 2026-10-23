Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

Китайских знаков зодиака ждет день, когда все станет на свои места чрезвычайно быстро.

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Каких знаков зодиака ждут перемены к лучшему / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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Жизнь четырех китайских знаков зодиака совершит резкий поворот в лучшую сторону после 23 октября. В китайском гороскопе пятница - это День успеха, которым управляет энергия Металлической Лошади.

Астрологи YourTango подчеркивают, что это именно то время, когда все становится на свои места чрезвычайно быстро. В частности, Дни успеха созданы для того, чтобы оглянуться назад и насладиться результатами своих усилий, пишет Главред.

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Лошадь

23 октября вас ждет большой успех в любви. Вы всегда с некоторым нежеланием брали на себя серьезные обязательства, но в эту пятницу вы почувствуете гармоничный ритм и поймете, насколько это прекрасно для вашего будущего. У вас в кармане будут деньги, а в сердце - романтическая мечта.

Поскольку вы любите быть лидером, берите инициативу в свои руки: составьте план, забронируйте столик или предложите то, что, как вы знаете, понравится вашей второй половинке.

Кролик

23 октября успех придет в виде душевного спокойствия. Между вами и еще одним человеком существует болезненная тема, которая постоянно всплывает в разговорах. Это мешает вам обрести настоящее счастье.

Вы наконец решите положить этому конец. Если этот человек хочет и дальше лелеять свои обиды - пусть делает это в одиночестве. Вы закроете дверь и будете двигаться навстречу лучшим временам.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Тигр

У вас есть огромный список способов, которыми, по вашему мнению, можно улучшить свою жизнь. 23 октября стоит сделать первый шаг к тому, что немного пугает, ведь это имеет все шансы на оглушительный успех.

Вам следует избавиться от привычки, которая служила "костылем", но на самом деле была очень вредной в долгосрочной перспективе. После этого вы станете именно тем, кем, как вы знаете, вам и суждено было быть.

Собака

23 октября вы поймете, что давно не общались с другом, который живет довольно далеко. Вы даже не заметили, сколько времени прошло. Вы поставите себе цель возобновить общение в пятницу. Достаточно будет простого сообщения.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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