Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

Мария Николишин
23 октября 2026, 05:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайских знаков зодиака ждет день, когда все станет на свои места чрезвычайно быстро.
Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье
Каких знаков зодиака ждут перемены к лучшему / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака улыбнется удача
  • Кто обретет любовь, покой или новые возможности

Жизнь четырех китайских знаков зодиака совершит резкий поворот в лучшую сторону после 23 октября. В китайском гороскопе пятница - это День успеха, которым управляет энергия Металлической Лошади.

Астрологи YourTango подчеркивают, что это именно то время, когда все становится на свои места чрезвычайно быстро. В частности, Дни успеха созданы для того, чтобы оглянуться назад и насладиться результатами своих усилий, пишет Главред.

видео дня

Кому звезды предсказывают судьбоносные перемены

Лошадь

23 октября вас ждет большой успех в любви. Вы всегда с некоторым нежеланием брали на себя серьезные обязательства, но в эту пятницу вы почувствуете гармоничный ритм и поймете, насколько это прекрасно для вашего будущего. У вас в кармане будут деньги, а в сердце - романтическая мечта.

Поскольку вы любите быть лидером, берите инициативу в свои руки: составьте план, забронируйте столик или предложите то, что, как вы знаете, понравится вашей второй половинке.

Кролик

23 октября успех придет в виде душевного спокойствия. Между вами и еще одним человеком существует болезненная тема, которая постоянно всплывает в разговорах. Это мешает вам обрести настоящее счастье.

Вы наконец решите положить этому конец. Если этот человек хочет и дальше лелеять свои обиды - пусть делает это в одиночестве. Вы закроете дверь и будете двигаться навстречу лучшим временам.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Тигр

У вас есть огромный список способов, которыми, по вашему мнению, можно улучшить свою жизнь. 23 октября стоит сделать первый шаг к тому, что немного пугает, ведь это имеет все шансы на оглушительный успех.

Вам следует избавиться от привычки, которая служила "костылем", но на самом деле была очень вредной в долгосрочной перспективе. После этого вы станете именно тем, кем, как вы знаете, вам и суждено было быть.

Собака

23 октября вы поймете, что давно не общались с другом, который живет довольно далеко. Вы даже не заметили, сколько времени прошло. Вы поставите себе цель возобновить общение в пятницу. Достаточно будет простого сообщения.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп кролик гороскоп лошадь гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

22:21Мир
Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

21:34Мир
Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

20:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

Последние новости

05:10

Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

04:44

Чистый унитаз без ежедневной уборки: секрет гостиничных горничных

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026: когда начнется полоса удачиВидео

03:33

Большинство забывает об одной детали стиральной машины: ее нужно регулярно мыть

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
02:34

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

22 октября, четверг
22:47

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

22:21

"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

21:34

Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

Реклама
21:33

Розовый костюм и пиротехника: Украина показала номер на Детском Евровидении-2026Видео

21:01

Тепло не доходит до комнаты из-за одной вещи: что стоит проверить возле батареиВидео

20:51

Жёлтые пятна и запах пота исчезнут: что добавить в стиральную машину во время стирки

20:44

Почему грустит Кейт Миддлтон: дело в старшем сыне

20:38

Зачем класть рис в носок: простой домашний лайфхак от французов

20:35

Компании из орбиты главы Госвосстановления Федорова получают миллиарды на государственных контрактах – расследование

20:29

Куда исчезли звезды украинского шоу-бизнеса: где сейчас Гайтана, Lama, Katya Chilly и другие популярные артисты

20:27

В Украине перепишут курс валют: что будет с долларом и евро до ноября

20:16

4 знака зодиака получат шанс на счастливые перемены в сезон Скорпиона

20:12

Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

19:50

Военный метод против моли: как избавиться от вредителя без химии с помощью бутылкиВидео

Реклама
19:20

Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

19:18

Эксперты призывают засыпать соду в оконные направляющие: названа причина

19:18

Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

19:12

Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

19:10

Первая ловушка для Украины: Денисенко оценил шансы на перемирие в процентахмнение

18:49

Птица села на подоконник или балкон: что это означает с точки зрения фэн-шуй

18:42

Огурцы в банках становятся мягкими не просто так: какую ошибку делают хозяйкиВидео

18:36

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

18:27

Как понять, что кошка любит хозяина: 6 признаков, которые легко упустить из видуВидео

18:26

Не только вкус: чем молотый кофе отличается от растворимого

18:05

Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый дизайн: что с ним не такВидео

18:05

В Украине прогнозируют новое подорожание дизеля: на сколько подскочат цены на АЗС

18:04

РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля

17:58

Зачем кладут свечи в морозилку: старинный бытовой трюк

17:33

Вселенная готовит приятные перемены: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача

17:23

Китайский гороскоп на завтра, 23 октября: Быкам - исцеление, Козлам - избегание

17:20

Дождь не смоет побелку с деревьев: что нужно добавить в известь осеньюВидео

17:18

Зарядные устройства в розетке тратят деньги: как сэкономить на электричестве

17:10

Какую позицию в отношении войны в Украине занимает Индия: Моди выступил с заявлением

16:52

Все семьи с детьми должны покинуть свои дома: где объявлена принудительная эвакуация

Реклама
16:29

Украину накроют дожди, но есть нюанс: где сохранится тепло до +20 градусов

16:16

Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

16:00

Сколько людей осталось в Украине: демограф озвучила новую оценку

15:59

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

15:55

Россия атаковала исторический центр Киева кассетной баллистикой: что заявил Зеленский

15:35

Мир между Украиной и РФ был "совсем близко": президент Чехии раскрыл подробности

15:20

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

15:17

До ноября продлится "истерика Трампа": что может измениться после выборов в США

15:11

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

14:51

Оззи Осборну грозила смерть на сцене: вдова рассказала о предупреждении врачей

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять